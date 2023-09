Fall Out Boy sera de retour pour un concert à Minneapolis au Target Center

Rockers émo Garçon radio-actif termineront leur tournée du début de 2024 lorsqu’ils seront en tête d’affiche au Target Center de Minneapolis le 6 avril.

Les billets seront mis en vente à 10 heures le 15 septembre via Ticketmaster. Ni le promoteur ni le lieu n’ont annoncé les prix des billets. Jimmy Eat World, Hot Mulligan et Carr sont également à l’affiche.

Fall Out Boy est né dans la banlieue de Chicago en 2001 et tire son nom d’un personnage des « Simpsons ». Après avoir sorti deux EP sur le label indépendant Uprising, ils ont signé chez Fueled by Ramen et sont rapidement devenus l’un des plus grands groupes du label emo. Ils ont joué au Warped Tour en 2004 et ont continué à faire de nombreuses tournées.

Ils ont percé à la radio avec « Sugar, We’re Goin Down » en 2005, le premier d’une série de succès comprenant « Dance, Dance », « This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race » et « Merci à tout le monde ». Madame. Mais à la fin de la décennie, les succès se sont taris et le groupe a fait une pause.

Fall Out Boy est réapparu en 2013 et a connu le succès avec une série de singles comme « My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up) », « Century » et « Uma Thurman ».

Le groupe a sorti son huitième album, « So Much (for) Stardust » en mars et a connu un certain succès avec sa reprise de « We Didn’t Start the Fire » de Billy Joel avec des paroles mises à jour pour refléter les événements survenus depuis la sortie de Joel’s. original.

Au cours des deux dernières décennies, Fall Out Boy a joué plus de 20 spectacles dans la région, partageant récemment l’affiche avec Green Day et Weezer au Target Field en août 2021 et en tête d’affiche du Somerset Amphitheatre en juillet.