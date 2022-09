Falguni Pathak vs Neha Kakkar Memes Tendance sur les réseaux sociaux après la controverse sur la chanson

Neha Kakkar a reçu beaucoup de critiques pour avoir remixé le morceau emblématique de Falguni Pathak, Maine Payal Hai Chhankai, qu’elle a sorti sous le nom de “O Sajna”. Non seulement cela, mais même Pathak a exprimé son mécontentement et partagé les messages des internautes critiquant Neha. De plus, dans une récente interview, la chanteuse populaire et aimée a parlé du remix de sa chanson par Neha et a déclaré que cela ne la dérangeait pas un remake, mais cela devait être fait avec beaucoup de passion.

Au milieu de tout ce chaos, les internautes se sont tournés vers Twitter et ont commencé à organiser des mèmes sur le même sujet. Alors que certains ciblent Neha Kakkar, d’autres sont uniquement préoccupés par la recréation de la chanson. Regardez par vous-même :

Neha Kakkar : *commence à chanter..*

Falguni Pathak : pic.twitter.com/jtM7cd8Mda — 🇮🇳 رومانا (@RomanaRaza) 25 septembre 2022

La série T recrée #FalguniPathakla chanson emblématique de Neha Kakkar qui aussi quelques jours avant Navratri Fans de Garba en ce moment : pic.twitter.com/w1EIRfgiqn – Indien non filtré (@Unfiltered_IND) 24 septembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Pathak a déclaré qu’elle ne connaissait pas l’importance de posséder les droits musicaux à l’époque, sinon cela aurait pu empêcher de telles recréations. “J’aurais aimé être au courant à l’époque. Jab khud pe guzarti hai tab pata chalta hai. Je regrette de ne pas l’avoir su à ce moment-là, sinon j’aurais certainement fait quelque chose”, a déclaré le chanteur à la publication.

Parlant de remixes et de recréations, elle dit qu’elle n’est pas opposée à l’idée, mais cela doit être fait avec beaucoup de passion et la passion ne doit être que de créer de la bonne musique. Tout le reste vient plus tard, a-t-elle ajouté.

Après que Falguni Pathak ait exprimé qu’elle était bouleversée par le remake, Neha s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un message qui disait : « Pour ceux qui sont mécontents de me voir heureux et réussi, je suis désolé pour eux. Bechaare… Plz continuez à commenter. Je ne les supprimerai même pas. Parce que je sais et tout le monde sait ce qu’est Neha Kakkar !

