Falguni Pathak s’intéresse encore une fois à O Sajna du juge d’Indian Idol 13, Neha Kakkar; actions, ‘Mujhe bas ulti aani baaki thi’

Neha Kakkar‘s song, un remake, Ô Sajna a reçu beaucoup de critiques en ligne. Eh bien, pour commencer, les internautes qui ont apprécié la version OG de Falguni Pathakla chanson Maine Payal Hai Chhankai. Depuis la sortie de la chanson remake, le Idole Indienne 13 juge – Neha Kakkar a été souvent victime. Plus tôt, Falguni Pathak, qui se prépare à nouveau pour la saison Garba/Navratri, avait exprimé son souhait de poursuivre Neha en justice pour avoir refait la chanson. Elle a exprimé sa tristesse en déclarant qu’elle n’avait pas les droits sur Maine Payal Hai Chhankai. Et maintenant, Falguni semble avoir pris une autre fouille à O Sajna de Neha. Falguni a partagé sa première réaction à la chanson.

Falguni Pathak partage sa PREMIÈRE RÉACTION à la chanson de Neha Kakkar O Sajna

Les nouvelles de divertissement ont été pleines de pêche à la traîne en ligne pour O Sajna de Neha Kakkar depuis la sortie du teaser de la même chose. Lorsque la chanson est sortie le 19 septembre, la pêche à la traîne a commencé de plus en plus et les fans ont critiqué Neha pour avoir ruiné un autre numéro populaire des années 90. Neha a déjà recréé Yaad Piya Ki Aane Lagi, également un numéro populaire de Falguni Pathak. Après avoir souhaité poursuivre Neha en justice, Falguni a maintenant partagé sa première réaction à O Sajna.

Neha Kakkar a partagé une bobine de O Sajna en ligne :

S’adressant au Delhi Times, la chanteuse a déclaré qu’elle avait entendu parler du remake il y a quelques jours. Falguni a ajouté que sa première réaction n’était pas agréable. “Première réaction achha toh nahi tha, j’étais comme, mujhe bas ulti aani baaki thi, aisa ho gaya tha”, a partagé l’ADN, citant la chanteuse de DT.

Neha Kakkar réagit à toute la pêche à la traîne avec un message sincère :

De plus, Faluguni Pathak, sans mâcher ses mots, a déclaré que la chanson OG, Maine Payal Hai Chhankai avait une innocence qui a été complètement ruinée dans la représentation du remake. Le remake met en vedette Dhanashree Verma et Priyank Sharma, célèbre dans Bigg Boss 11, aux côtés de Neha Kakkar. Falguni a en outre ajouté que les remixes atteignent le public plus jeune, mais qu’ils doivent être faits de manière décente. Elle a demandé de ne pas rendre la chanson bon marché et de conserver l’essence, l’originalité de la chanson tout en la recréant.

Falguni Pathak RÉAGIT à dissing Neha Kakkar dans les histoires IG

Il se trouve que Falguni a également partagé les réactions des fans à la chanson dans ses histoires Instagram, ajoutant aux trolls. Interrogée sur la même chose, Falguni s’est défendue en disant qu’elle n’avait rien à faire car ses fans agissent contre Neha Kakkar et la chanson de remix, O Sajna. Falguni a partagé qu’elle ne fait que partager des histoires, ajoutant pourquoi devrait-elle rester calme alors que ses fans la soutiennent autant.