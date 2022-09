Falguni Pathak s’en prend silencieusement à Neha Kakkar pour avoir ruiné sa chanson emblématique Maine Payal Hai Chhankai ; partage des captures d’écran de fans qui la dénigrent

La chanteuse Neha Kakkar a récemment publié un remake de la chanson emblématique de Falguni Pathak, Maine Payal Hai Chhankai, intitulée O Sajna, qui mettait en vedette Neha avec Dhanashree Verma et Priyank Sharma. Cependant, les internautes ont été irrités par la version de Neha et l’ont critiquée pour avoir ruiné leur souvenir d’enfance en refaisant la chanson. Le chanteur original de la chanson, Falguni Pathak, a maintenant lancé une fouille silencieuse à Neha en partageant quelques captures d’écran de fans dénigrant ce dernier pour avoir gâché la chanson.

Prenant cela sur ses histoires Instagram, Falguni a partagé une capture d’écran d’un fan qui a demandé l’interdiction de refaire les vieilles chansons emblématiques qu’ils aimaient écouter autrefois dans leur vie. “Band karo ye paap. S’il vous plaît, que quelqu’un interdise ces chanteurs autotune et leurs remakes, lol”, a écrit l’utilisateur d’Instagram.

Une autre capture d’écran d’un fan claquant le remake, l’utilisateur a donné une oreille attentive à Neha Kakkar en disant que ces artistes ne font que gagner de l’argent en recréant du contenu déjà disponible sur le marché. La fan s’est sentie désolée pour Falguni Pathak que sa chanson ait été ruinée par le “grincer des dents” O Sajna.

Ce n’est pas la première fois que Neha Kakkar est critiquée pour avoir refait de vieilles chansons classiques. Elle a été critiquée pour avoir chanté les remakes de Tu Cheez Badi Hai Mast Mast et Tip Tip Barsa Paani du film de 1994 Mohra, Aashiq Banaya Aapne, Yaad Piya Ki Aane Lagi de Falguni Pathak, Kaanta Laga, Chamma Chamma, Chalti Hai Kya 9 Se 12, Sawan Mein Lag Gayi Aag et transformant les chansons à succès en chansons douteuses.

Cependant, Neha est restée imperturbable face à la pêche à la traîne et a déclaré que les gens étaient jaloux de son succès. Elle avait dit qu’elle était la chanteuse numéro un et c’est pourquoi les gens parlent d’elle. “Jo le chanteur numéro un hai uske hi baare principal likhengay log. Les jaloux sont peu nombreux, et les amoureux sont comme en crores”, avait-elle plaisanté.