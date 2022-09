Falguni Pathak “remercie” les fans d’avoir choisi Maine Payal Hai Chhankai plutôt que O Sajna de Neha Kakkar

La chanteuse Falguni Pathak n’est pas ravie de l’interprétation par Neha Kakkar de sa chanson emblématique Maine Payal Hai Chhankai. La nouvelle chanson de ce dernier, O Sajna, est une recréation du single emblématique de Pathak de 1999. Bien que la chanson de Neha ait été vue 18 millions de fois en quatre jours, plusieurs internautes et fans de Falguni sont furieux contre la chanson.

Récemment, lors d’un événement, Falguni a partagé son point de vue sur la recréation de sa chanson et la réaction furieuse du public. Tout en interagissant avec les médias, Pathak a déclaré: “Je remercie tous mes fans ki ab tak unhe wohi gaana aacha lag raha hai. Kyuki uss mein simplicité thi. Yeh video maine dekha nahi hai … Je vais le regarder. Mais uss video mein , musique, paroles, picturisation mein simplicité hai. Yeh sab bahut mainey rakhta hai. Shayad wohi logo ko chhuta hoga. Toh yeh sab ka dhyaan rakhna zaroori hai.”

Pathak a en outre ajouté que les chansons ont été remixées depuis des lustres et qu’il y a également eu de bonnes interprétations. “Remixes toh bahut pehele se ban rahe hai. Aaj bhi ban rahe hai… aur kuch aache bhi hai…aisa nahi hai. Yeh thoda iska dhyaan rakhna zaroori hai.”

Voir la vidéo







Plusieurs fans de la chanson classique ont scanné la version remaniée et ont suivi Neha et le compositeur Tanishk Bagchi. Voici la partie intéressante de l’histoire, Falguni a partagé tous ces trolls et commentaires négatifs sur ses histoires Instagram, et dans une frénésie, elle a partagé les réactions vexées des internautes

Voici les réactions



Neha Kakkar a récemment abordé le sujet dans une interview avec un portail d’informations, affirmant que tout le monde n’est pas aussi sensible qu’elle, et qu’elle “ne peut donc pas blâmer” ceux qui se moquent d’elle. Elle a déclaré à ETimes : “Je ne peux pas leur en vouloir, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout émotifs ! Pour les personnes qui ne sont pas émotives, je semblerais fausse. Mais les personnes sensibles, comme moi, me comprendront et s’identifieront à moi. . Aujourd’hui, on ne voit pas trop de gens qui peuvent ressentir la douleur des autres et qui veulent les aider. J’ai cette qualité en moi et je ne le regrette pas.”