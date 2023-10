Falcons’ Ridder vise à éliminer les revirements tout en continuant à équilibrer l’offensive

FLOWERY BRANCH, Géorgie : Les Falcons d’Atlanta semblaient commis une première attaque au cours des quatre premières semaines de la saison.

Regarde encore.

Desmond Ridder a enregistré des matchs consécutifs avec plus de 300 verges par la passe au cours des deux dernières semaines, les premiers de sa carrière. L’entraîneur Arthur Smith affirme que l’offensive évolue, même si les changements ont été douloureux, notamment les trois interceptions de Ridder lors de la défaite 24-16 à domicile contre Washington la semaine dernière.

C’était le deuxième match de Ridder avec trois revirements au cours des trois dernières semaines, une tendance inquiétante. Smith préfère décrire les deux matchs remplis de turnovers comme des exceptions à la capacité du quart-arrière à éviter les erreurs dans la plupart de ses 10 départs.

Ridder a lancé et couru pour des touchés tout en réussissant un sommet en carrière de 329 verges sans interception lors d’une victoire 21-19 contre Houston le 8 octobre. Le quart-arrière de deuxième année a réussi 307 verges avec deux touchés la semaine dernière, mais les trois interceptions gâché sa journée.

Malgré cela, Ridder a déclaré mercredi qu’il espérait que la hausse soudaine des verges par la passe des Falcons rendrait plus difficile pour Tampa Bay la conception d’un plan défensif pour le match de dimanche.

« J’espère que chaque semaine, une défense devra remettre en question ce que sera notre plan », a déclaré Ridder. « Allons-nous le lancer 50 fois ou allons-nous le lancer 50 fois ? Pour nous, c’est une attaque, c’est évidemment énorme d’essayer de garder une défense sur ses gardes.

Au début de la saison, Atlanta était déterminé à construire son attaque autour des porteurs de ballon Bijan Robinson, le choix n ° 8 au repêchage de cette année, et Tyler Allgeier, qui a couru pour 1 035 verges en tant que recrue en 2022.

Robinson mène les Falcons (3-3) avec 401 verges au sol, mais ses deux seuls touchés ont été réalisés en tant que receveur. Il a été tenu à moins de 50 verges au sol lors de trois des quatre derniers matchs alors que les défenses ont empilé la boîte contre le jeu de course d’Atlanta. Robinson a réalisé 13 courses pour seulement 37 verges contre Washington.

Smith espère qu’une attaque d’Atlanta plus équilibrée créera des opportunités pour Robinson et Ridder.

« Vous voulez un équilibre », a déclaré Smith mercredi. « J’ai vu une amélioration. Évidemment, vous souhaitez éliminer les erreurs, mais j’ai constaté une amélioration évidente.

Interrogé sur le nouveau look de l’offensive après la défaite de dimanche, Smith a répondu : « Pourquoi forcer 45 points alors que vous avez d’autres moyens de le déplacer ? C’est pourquoi vous voulez être équilibré.

Avec l’accent accru mis sur le jeu de passes, en particulier les lancers vers le bas du terrain, les interceptions ont augmenté. Ridder compte six interceptions avec six passes de touché en six matchs.

Le remplaçant vétéran Taylor Heinicke est resté sur la touche alors que Smith reste fidèle à Ridder. Malgré cela, l’entraîneur a déclaré mercredi que les revirements ne pouvaient pas continuer.

« Vous examinez les modèles et devez les reconnaître », a déclaré Smith. « Vous ne voulez rien édulcorer. Vous devez aussi apprendre de vos erreurs. … Si cela devient une tendance majeure, alors vous aurez un problème plus grave.

Smith a déclaré qu’il voyait « des choses que vous devez réparer » dans le jeu de passes, mais a ajouté « qu’il y a des progrès en cours… des lancers importants sont effectués ».

Ridder a montré sa frustration sur la touche après sa deuxième interception dimanche, mais est généralement resté calme.

« C’est une pensée neutre, elle n’est jamais trop élevée ni trop basse », a déclaré Ridder. « Tout au long du match, il y a des hauts et des bas. … Il vous suffit en quelque sorte de bien vous regarder dans le miroir et de voir où vous vous êtes trompé, où vous auriez pu faire mieux et passer à l’avenir.

REMARQUES : Les Falcons ont libéré la sécurité Jaylinn Hawkins, qui a débuté 16 matchs en 2022, et ont signé la sécurité Micah Abernathy de l’équipe d’entraînement. Hawkins était un choix de quatrième ronde en 2020 qui a réussi trois plaqués en tant que remplaçant cette saison.

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

