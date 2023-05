Falcons RB Bijan Robinson signe un contrat et fait ses débuts avec le maillot n ° 7 au minicamp

Bijan Robinson a un nouveau numéro avec une grande histoire à Atlanta, un contrat nouvellement signé et d’énormes attentes auxquelles aucune recrue des Falcons n’a été confrontée ces dernières années.

Les Falcons ont annoncé vendredi, le jour de l’ouverture du minicamp des recrues de trois jours de l’équipe, que Robinson avait signé un contrat de 21,96 millions de dollars sur quatre ans avec une option de cinquième année. Robinson a fait ses débuts avec son nouveau maillot n ° 7 – le numéro porté par l’ancien quart-arrière d’Atlanta Michael Vick – au camp.

Robinson a conclu un accord avec le placekicker Younghoe Koo, qui est passé du n ° 7 au n ° 6.

Bien qu’aucun numéro des Falcons n’ait été retiré, Robinson a déclaré que les entraîneurs avaient reçu l’approbation de Vick pour que la recrue porte le numéro 7.

Robinson a reconnu qu’il avait réfléchi à deux fois avant de prendre le numéro que Vick a porté pendant six ans à Atlanta après avoir été le premier choix au total lors du repêchage de la NFL en 2001. Vick a été nommé dans trois équipes du Pro Bowl et est devenu le premier quart-arrière à se précipiter sur 1 000 verges avant de purger 21 mois de prison fédérale après avoir été reconnu coupable de son rôle dans un ring de combat de chiens.

« Les entraîneurs ont demandé à Vick si je pouvais le porter, et il était super excité à ce sujet », a déclaré Robinson. « Je pense que c’est plutôt cool de continuer avec un si bon numéro. Quand je pensais au numéro, je me disais ah, je ne sais pas si je devrais le faire. Il y a eu de bons joueurs qui l’ont porté. Mais cela signifie un beaucoup au programme, et je vais rouler avec et le faire de la bonne façon. »

Robinson a déclaré que Koo était « super cool » en abandonnant le n ° 7.

Le choix des Falcons de Robinson au 8e rang au total lors du repêchage de la NFL le mois dernier a été largement considéré comme une confirmation de la philosophie de l’équipe de courir en premier sous l’entraîneur de troisième année Arthur Smith.

Robinson s’empresse de noter qu’il s’attend à être plus qu’un coureur dans l’offensive des Falcons. Il a réussi 60 attrapés pour 805 verges et huit touchés au cours de sa carrière universitaire au Texas tout en courant pour 3 410 verges et 33 touchés.

Robinson a été le premier porteur de ballon à être sélectionné parmi les 10 premiers choix du repêchage depuis que Saquon Barkley a été le deuxième choix en 2018 par les Giants de New York. Cela établit des comparaisons inévitables entre Robinson et Barkley.

L’ajustement de Robinson dans une attaque en premier place Robinson en position de s’épanouir en tant que recrue.

« Évidemment, je vais avoir des attentes », a-t-il déclaré. « Pour moi, c’est juste une autre opportunité d’être le meilleur joueur possible. … Je suis vraiment plus excité de montrer ce que je peux faire en tant que bon coéquipier, puis de laisser tout le reste partir de là. »

Smith dit qu’il y a de la place dans l’attaque pour Robinson et le porteur de ballon de deuxième année Tyler Allgeier, qui a couru 1 035 verges en tant que recrue et a terminé la saison 2022 en tant que porteur de ballon n ° 1.

Smith dit que la capacité explosive de gros jeu de Robinson fait de lui un « frappeur coup de circuit » dans l’offensive. Smith a déclaré qu’Allgeier est « un marteau qui matraque à travers leur ligne de mêlée au fur et à mesure que le jeu continue et vous épuise ».

Les compétences de Robinson peuvent se comparer plus étroitement à Cordarrelle Patterson, un ancien receveur large du Minnesota et de Chicago avant de passer au porteur de ballon lorsqu’il a rejoint les Falcons en 2021. Patterson a continué à s’aligner largement dans de nombreuses formations avec les Falcons et entrera dans la dernière année de son contrat en 2023.

L’histoire de Robinson jouant dans la machine à sous au Texas le prépare à un rôle polyvalent à Atlanta.

« Avec Bijan, comment il s’intègre, il y a beaucoup de gars qui sont polyvalents », a déclaré Smith vendredi. « Nous pensons que nous pouvons donner à certaines personnes des matchs uniques et continuer à repousser les limites, et nous sommes ravis de toutes les recrues. »

Reportage de l’Associated Press.

