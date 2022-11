Falcons @ Panthers: Atlanta cherche à mettre la pression sur les Buccaneers de Tom Brady dans la course de la division NFC Sud avec une victoire en Caroline | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Falcons d’Atlanta Marcus Mariota peut-il ramener son équipe au sommet de la NFC Sud avec la victoire jeudi soir?

La NFC South est peut-être statistiquement la pire division de la NFL actuellement, mais l’affrontement entre les Panthers de la Caroline et les Falcons d’Atlanta jeudi soir est celui qui a encore d’énormes ramifications en séries éliminatoires, les Falcons recherchant une victoire qui les ferait entrer dans le mener dans la division.

Les Falcons (4-5) détiennent le même record que les Buccaneers de Tampa Bay (4-5) au sommet de la division, mais sont actuellement devancés à la deuxième place après avoir perdu leur première rencontre en tête-à-tête lors de la cinquième semaine. Mais une victoire sur les Panthers (2-7) aux heures de grande écoute les pousserait devant les hommes de Tom Brady et leur appliquerait la pression avant leur match de dimanche contre les Seahawks de Seattle (6-3) en Allemagne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Allemagne accueille la NFL pour la toute première fois dimanche, avec les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontant les Seahawks de Seattle – en direct sur Sky Sports ! L’Allemagne accueille la NFL pour la toute première fois dimanche, avec les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontant les Seahawks de Seattle – en direct sur Sky Sports !

Le match de jeudi soir est également une répétition d’un thriller entre les Falcons et les Panthers qui s’est déroulé il y a moins de quinze jours et qu’Atlanta a remporté 37-34 en prolongation après une finition extrêmement dramatique.

Les deux équipes se sont combinées pour trois touchés dans les trois dernières minutes et six secondes du temps réglementaire, y compris une superbe passe Hail Mary de 62 verges du quart-arrière de la Caroline PJ Walker à DJ Moore pour égaliser le match à 12 secondes de la fin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Panthers de la Caroline, PJ Walker, a déchargé cette incroyable passe de touché Hail Mary de 62 verges au receveur DJ Moore. Le quart-arrière des Panthers de la Caroline, PJ Walker, a déchargé cette incroyable passe de touché Hail Mary de 62 verges au receveur DJ Moore.

Mais, une pénalité pour conduite antisportive coûteuse contre Moore après avoir retiré son casque lors des célébrations a repoussé la tentative de point supplémentaire gagnante de la Caroline de 15 mètres et les 48 mètres d’Eddy Pineiro ont raté le large gauche.

Les Panthers auraient une autre chance de gagner en OT après que CJ Henderson ait renvoyé une interception de 54 verges sur la ligne des 20 verges des Falcons, mais Pineiro a raté avec un autre coup de pied, et finalement Younghoe Koo d’Atlanta a réussi ce qu’il n’a pas pu en donnant un coup de pied de 41- yard field goal pour le gagner avec un peu moins de deux minutes de la période supplémentaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez tous les temps forts de l’affrontement épique en prolongation entre les Panthers de la Caroline et le Falcon d’Atlanta lors de la huitième semaine de la saison 2022 de la NFL. Regardez tous les temps forts de l’affrontement épique en prolongation entre les Panthers de la Caroline et le Falcon d’Atlanta lors de la huitième semaine de la saison 2022 de la NFL.

Walker, qui a commencé la saison en tant que QB de quatrième corde de la Caroline – derrière Baker Mayfield, Sam Darnold et la recrue Matt Corral – a terminé avec un sommet en carrière de 317 verges passant dans ce concours, mais a ensuite suivi avec une horreur montrant le week-end dernier dans lequel il a renvoyé une cote de passeur de 0,0, n’ayant complété que trois des 10 tentatives de dépassement pour neuf verges, avec deux interceptions. Il a été mis au banc à la mi-temps avec les Panthers menés 35-0 par les Bengals de Cincinnati.

Cela signifiait que Mayfield était revenu dans l’alignement après plus de trois semaines de blessure avec une entorse à la cheville, et il a pu ajouter un peu de respectabilité au score en menant trois buts en deuxième mi-temps, dont deux. terminé avec des passes de touché lancées par le choix de repêchage n ° 1 en 2018.

Baker Mayfield est de retour après plus de trois semaines d’absence pour blessure mais restera pour l’instant en tant que remplaçant de PJ Walker

Darnold a été ajouté à la liste des 53 joueurs cette semaine. Mais l’entraîneur-chef par intérim des Panthers, Steve Wilks, a résisté à l’envie de faire un changement au QB, pour l’instant. “Nous avons tous de mauvais matchs. PJ n’était pas le seul”, a déclaré Wilks aux journalistes cette semaine. “Je pourrais mettre tout le monde au banc si nous sortons de mauvais matchs.

“Nous allons nous rallier à PJ et lui donner définitivement les choses dont il a besoin du point de vue du plan de match.”

Walker a déclaré à propos de sa performance: “En tant que quart-arrière, vous ne pouvez pas laisser cela vous affecter. Pour moi, vous devez simplement sortir et être vous-même.

“N’allez pas là-bas et changez votre jeu. N’allez pas là-bas et enlevez votre agressivité; soyez agressivement intelligent. C’est ainsi que vous devez aborder cette semaine.”

L’entraîneur-chef par intérim des Panthers de la Caroline, Steve Wilks, a licencié deux de ses assistants cette semaine

Wilks a toutefois apporté d’autres changements à son équipe d’entraîneurs cette semaine, l’entraîneur de la ligne défensive Paul Pasqualoni et l’entraîneur des demis défensifs Evan Cooper ayant tous deux été licenciés lundi.

En ce qui concerne les Falcons, le quart-arrière Marcus Mariota a eu du mal à pousser constamment le ballon sur le terrain cette saison, l’équipe étant classée près du bas de la ligue en termes de verges par la passe et de tentatives dans sa première attaque.

Mariota a cependant eu une grosse sortie lors du match de la semaine huit entre ces deux équipes, complétant 20 des 28 passes pour 253 verges et trois touchés (et deux interceptions), tandis qu’il a également eu une course clé de 30 verges en prolongation pour définir coup de pied gagnant de Koo.

Les Falcons possèdent la quatrième meilleure attaque au sol de la ligue et ont en prime le retour de Cordarrelle Patterson de la réserve blessée et dans l’alignement. Patterson n’a pas joué contre la Caroline lors du match précédent, mais a célébré son retour en se précipitant pour deux scores lors de la défaite 20-17 de la semaine dernière contre les Chargers de Los Angeles, dans laquelle Atlanta a perdu une avance de 10 points au premier quart.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le porteur de ballon des Falcons d’Atlanta, Cordarrelle Patterson, dépasse un défenseur des Seahawks de Seattle dans une excellente course du début de la saison Le porteur de ballon des Falcons d’Atlanta, Cordarrelle Patterson, dépasse un défenseur des Seahawks de Seattle dans une excellente course du début de la saison

La recrue des Falcons Tyler Allgeier – un choix de cinquième ronde de BYU – a également couru pour un sommet en carrière de 99 verges en 10 courses contre les Chargers, l’équipe totalisant en moyenne 5,7 verges par course et dépassant les 200 verges au sol pour la troisième fois cette saison.

Leur attaque précipitée devrait donc se lécher les lèvres à la perspective d’affronter une défense des Panthers qui a permis aux Bengals de se précipiter pour 153 verges et quatre touchés au sol la semaine dernière et a craché 241 verges au sol au total à Cincinnati.

La Caroline a également eu du succès sur le terrain lors de sa précédente rencontre avec Atlanta, avec D’Onta Foreman parcourant 118 verges et trois touchés, un sommet en carrière, ainsi qu’une conversion de deux points. C’était le deuxième match consécutif de 118 verges au sol de Foreman, bien qu’il ait ensuite été limité à seulement 23 verges en sept courses lors de la défaite éclatante de la semaine dernière contre les Bengals.

La Caroline pourrait être proche de la pleine puissance défensive pour le match de jeudi soir. Le chef du sac d’équipe Brian Burns (épaule) et le demi de coin Donte Jackson (cheville) ont participé à part entière à l’entraînement de mardi et à la séance de mercredi. Les Panthers ont cependant indiqué que le porteur de ballon Chuba Hubbard (cheville), le plaqueur défensif Matthew Ioannidis (arrière) et le plaqueur droit Taylor Moton (coude) sont discutables pour le match.

Le joueur de ligne offensive d’Atlanta, Matt Hennessy, ratera le match en raison d’une blessure au genou après avoir perdu dimanche contre les Chargers. Les Falcons seront également privés du demi de coin partant AJ Terrell (ischio-jambiers), de la sécurité Erik Harris (pied) et de l’ailier rapproché Feleipe Franks (mollet).

