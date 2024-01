Falcons et Bill Belichick auront une deuxième interview sur le poste d’entraîneur-chef vacant : rapports

Les Falcons et l’ancien entraîneur des New England Patriots, Bill Belichick, devraient avoir une deuxième interview ce week-end concernant le poste d’entraîneur-chef vacant à Atlanta, selon plusieurs rapports jeudi.

Les Falcons ont annoncé lundi avoir interviewé pour la première fois Belichick, qui s’est séparé des Patriots après 24 saisons cette intersaison dans ce qui a été un bouleversement massif entre l’entraîneur et l’équipe.

Atlanta est à la recherche d’un nouvel entraîneur après avoir licencié Arthur Smith cette intersaison après une fiche de 21-30 sur trois saisons sans aucune apparition en séries éliminatoires.

Les Falcons ont également réalisé des entretiens avec l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh, le coordinateur défensif des Ravens de Baltimore Mike Macdonald, le coordinateur offensif des Bengals de Cincinnati Brian Callahan, le coordinateur défensif des 49ers de San Francisco Steve Wilks, le coordinateur défensif des Panthers de la Caroline Ejiro Evero et l’entraîneur-chef adjoint/entraîneur de la ligne défensive des Ravens Anthony. Weaver pour le poste d’entraîneur.

Belichick – qui a guidé les Patriots vers six Super Bowls et un record de victoires au cours de 20 des 24 saisons au cours de son mandat – s’est entretenu en personne avec les Falcons. Il se classe deuxième de tous les temps pour les victoires (y compris en séries éliminatoires) parmi les entraîneurs avec 333, derrière Don Shula (347).

Pourquoi Belichick a du sens pour Atlanta

Atlanta a le cinquième pourcentage de victoires le plus bas (43,7) parmi les équipes actuelles de la NFL. Depuis qu’ils ont rejoint la ligue en 1966, les Falcons ont remporté 390 matchs, en ont perdu 503 et ont fait match nul six. Ils n’avaient jamais connu de saisons gagnantes consécutives lorsque le propriétaire de l’équipe, Arthur Blank, a acheté l’équipe en 2002. Ils ont connu sept saisons gagnantes depuis, mais aucune au cours des six dernières années.

Les Falcons ne sont pas pertinents dans la plupart des saisons de la NFL, et cela ne peut pas être ce que Blank avait en tête lorsqu’il a acheté l’équipe. Belichick changerait cela immédiatement en acceptant simplement le poste. — Josh Kendall, rédacteur en chef des Falcons

Pourquoi il pourrait ne pas convenir

Le PDG de Blank et des Falcons, Rich McKay, pense que leur équipe est prête à gagner maintenant et a juste besoin d’une solution au poste de quart-arrière. Peu d’équipes de la NFL ont bâclé la position de quart-arrière aussi mal que les Patriots au cours des trois dernières saisons.

Avec Belichick en charge du personnel, la Nouvelle-Angleterre a choisi Mac Jones avec le choix n ° 15 lors du repêchage 2021 de la NFL. Depuis lors, Jones est 48e dans la NFL pour les points attendus ajoutés par recul, selon TruMedia, et l’offensive des Patriots est 23e de la ligue en termes de score (20,7 points par match) et 28e en verges (317,7 par match) depuis Brady. gauche. -Kendall

Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour Terry Fontenot ?

Les Falcons ont conservé leur directeur général Terry Fontenot lorsqu’ils ont congédié Smith le 8 janvier. McKay a déclaré qu’il s’attendait à ce que Fontenot conserve une part de pouvoir de 50 pour cent dans l’organisation, « en fonction de l’entraîneur ».

Belichick exerce le contrôle du personnel en Nouvelle-Angleterre depuis si longtemps qu’il est difficile de l’imaginer y renoncer. Cela signifie soit que Fontenot serait licencié, soit que ses fonctions seraient dégradées, du moins officieusement. -Kendall

