Falcon’s Beyond s’associe à Tanseisha pour explorer la combinaison des forces créatives au Japon afin de développer un nouveau divertissement thématique immersif basé sur l’anime et le manga

(Photo : Fil d’affaires)

Les parties envisageront de travailler à l’activation de leurs attractions et technologies innovantes exclusives afin d’étendre la propriété intellectuelle japonaise populaire au sein du réseau robuste de Tanseisha.

ORLANDO, Floride, 17 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–Falcon’s Beyond Global, Inc. (Nasdaq : FBYD) (« Falcon’s » ou la « Société »), une puissance mondiale du divertissement et un innovateur visionnaire en matière de narration immersive, a annoncé aujourd’hui son intention de travailler avec Tanseisha Co., Ltd., un concepteur et créateur de des installations commerciales et culturelles profondément enracinées dans le marché japonais et une solide expérience de collaboration avec des marques de renommée mondiale. Les deux sociétés envisageront de collaborer pour développer de nouvelles expériences de divertissement thématiques, afin de donner vie à la propriété intellectuelle (IP) des anime et mangas japonais populaires à travers le divertissement géolocalisé (LBE), les jeux, les films et bien plus encore.

Pour créer de nouvelles expériences, Falcon prévoit d’activer pour la toute première fois sa solide gamme d’attractions et de technologies exclusives au Japon. Parmi les expériences de consommation innovantes de la société figurent ON!X Theater™, un système de manège primé dans l’industrie ; le Théâtre Suspendu®, qui donne vie à la sensation de vol d’une toute nouvelle manière ; et le CircuMotion® Le théâtre, la quintessence des médias 3D intégrés, du mouvement omnidirectionnel et d’une narration pleinement engagée. Des projets spécifiques axés sur la propriété intellectuelle développés grâce à cette collaboration seront annoncés à l’avenir.

« Nous sommes extrêmement honorés d’avoir Tanseisha à nos côtés en tant que partenaire précieux alors que nous cherchons à pénétrer le marché japonais », a déclaré Cecil D. Magpuri, PDG de Falcon’s Beyond Global, Inc. « Tanseisha possède une richesse de relations solides et d’expertise combinées. grâce à leur connaissance approfondie et à leur accès à la propriété intellectuelle japonaise. Ensemble, nous partageons un amour commun pour donner vie à la narration de nouvelles manières et un désir d’accélérer avec audace vers la construction de l’avenir du divertissement thématique immersif.

Wakamatsu Masato, directeur général et directeur général du siège social de Cross Media Innovation à Tanseisha, a ajouté : « En explorant un partenariat avec Falcon’s Beyond, avec son ingéniosité créative et ses technologies exclusives, nous cherchons à étendre notre potentiel pour amener les expériences de divertissement immersives vers de nouveaux sommets au Japon. et dans le monde entier. Falcon’s a fait ses preuves en tant que leader dans les attractions de divertissement thématiques, et nous sommes impatients de présenter et de partager leur expertise sur notre marché.

L’histoire continue

L’annonce de Falcon avec Tanseisha intervient à une époque de croissance mondiale sans précédent pour la société, qui comprend un accord récemment annoncé avec The Hershey Company pour créer des attractions expérientielles et des expériences de vente au détail sur le thème de Hershey, une collaboration continue avec Qiddiya Investment Company en Arabie Saoudite sur le premier -des projets de divertissement immersifs en son genre et des expériences innovantes de divertissement virtuel sur la vie marine en cours de développement avec Raging Power Limited, une branche du groupe K11, dans toute la Chine. Cela étend également la présence mondiale de la société en Asie, suite au partenariat qu’elle a noué avec K11 en 2023 et à l’ouverture de son bureau aux Philippines l’année dernière.

La relation avec Tanseisha renforce également l’élan que la société a établi en 2023 lorsqu’elle a franchi plusieurs étapes, notamment sa cotation au Nasdaq sous le nom de FBYD et le lancement d’un effort de recrutement historique pour son unité commerciale Falcon’s Creative Group, dans le but de doubler ses effectifs.

À propos de Falcon’s Beyond

Au-delà du faucon est un innovateur visionnaire en matière de narration immersive. Une puissance mondiale du divertissement où les idées originales – alimentées par la passion et guidées par une expertise magistrale – prennent leur envol et s’accélèrent à des vitesses dépassant votre imagination. Où le plaisir est réinventé grâce à des technologies innovantes et des expériences thématiques extraordinaires. Falcon’s connecte le monde en donnant vie à des histoires à travers des parcs à thème, des centres de villégiature, des animations, des produits de consommation, des jeux et des films. et au-delà.

Au-delà du faucon propulse les activations de propriété intellectuelle (PI) simultanément dans les expériences physiques et numériques à travers trois unités commerciales principales :

Groupe créatif de Falcon est l’une des principales sociétés de divertissement thématique et de planification globale au monde, ayant planifié plus de 100 milliards de dollars d’expériences primées où une vision créative, un design convaincant, des médias immersifs et une technologie de pointe s’entrecroisent pour donner vie à l’imagination.

Les destinations au-delà du faucon développe, possède et exploite des destinations de divertissement mondiales depuis des centres de villégiature, des parcs à thème, des attractions jusqu’aux commerces de détail, des restaurants et des lieux de divertissement localisés où les histoires prennent vie et les souvenirs sont créés.

Falcon’s Beyond Brands étend ses franchises sur plusieurs plateformes, des médias aux jeux, de la musique aux produits de consommation et au-delà. Falcon’s invente également des manèges, des attractions et des technologies immersives pour les destinations de divertissement du monde entier.

Falcon’s a son siège social à Orlando, en Floride. Apprenez-en davantage sur falconsbeyond.com.

À propos de Tanseisha

En tant que professionnels dans la création d’espaces propices au développement de l’imagination, chez Tanseisha, nous proposons des solutions pour les espaces commerciaux tels que les établissements de vente au détail, les espaces culturels tels que les musées, les espaces d’exposition et d’événements, et bien d’autres environnements pour diverses interactions sociales. De la recherche et de la planification jusqu’à la conception, la construction, l’orientation spatiale utilisant la technologie numérique et les opérations, nous vous accompagnons pleinement tout au long du processus créatif. Apprenez-en davantage sur https://www.tanseisha.co.jp/en.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient, et la direction de Falcon’s Beyond (« Falcon’s » ou la « société ») peut faire des déclarations prospectives au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. les déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « peut », « continuer », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « pourrait » , “planifier”, “possible”, “potentiel”, “prédire”, “projeter”, “chercher”, “devrait”, “s’efforcer”, “cible”, “volonté”, “serait” et expressions similaires, mais le l’absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Les déclarations prospectives peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations concernant le développement des produits, technologies et services de Falcon, les plans d’affaires et d’affaires, les plans et la plateforme commerciaux, les partenariats avec des tiers, y compris la relation de Falcon avec Tanseisha, et les projections d’opportunités de marché et part de marché. Les événements ou résultats réels sont difficiles, voire impossibles, à prédire et peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives de ce communiqué de presse. Certains des facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les événements ou les résultats réels comprennent, sans s’y limiter, les suivants : (1) les changements dans les conditions commerciales, commerciales, financières, politiques et juridiques nationales et étrangères en général et dans l’industrie du divertissement en particulier. ; (2) le caractère exécutoire de la propriété intellectuelle de Falcon, y compris ses brevets, et la violation potentielle des droits de propriété intellectuelle d’autrui, les risques de cybersécurité ou les violations potentielles de la sécurité des données ; (3) tout échec dans la réalisation des avantages attendus des technologies et autres développements, y compris la transaction de regroupement d’entreprises récemment réalisée par la société ; (4) les risques liés au déploiement de l’activité Falcon et au calendrier des étapes commerciales attendues ; (5) les risques liés au développement et à la commercialisation des produits et technologies de Falcon, y compris la capacité à commercialiser et à développer avec succès des technologies numériques et d’IA et des plateformes virtuelles ; (6) les effets de la concurrence sur les activités de Falcon ; et (7) les facteurs discutés dans la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1/A déposée auprès de la SEC le 30 novembre 2023 sous la rubrique « Facteurs de risque » et dans d’autres documents que Falcon a déposés ou déposera auprès de la SEC. Nos déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de cette présentation ou à la date à laquelle elles sont faites, et nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour nos déclarations prospectives.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240117266225/en/

Contacts

Médias:

Kathleen Prihoda, L’au-delà du faucon

[email protected]

Relations publiques du DKC

[email protected]

Tanseisha Co., Ltd.

[email protected]