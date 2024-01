Falcons : Arthur Blank aurait désespérément besoin d’embaucher Bill Belichick

Cela ne devrait pas surprendre après ce qui s’est passé au cours des dernières semaines. Bill Belichick a longtemps été considéré comme le favori pour le poste des Falcons. J’en ai tweeté autant il y a plus d’une semaine.

J’ai aussi une source qui confirme que les rumeurs concernant Bill Belichick et les Falcons sont légitimes. Il devrait être considéré comme le favori en ce moment – SportsTalkATL.com (@SportsTalkATL) 11 janvier 2024

Depuis lors, Belichick a réalisé deux entretiens avec les Falcons, l’un en tête-à-tête avec Arthur Blank et l’autre avec Rich McKay et Terry Fontenot. Selon plusieurs sources réputées, il est la principale cible des Falcons, certains affirmant même qu’ils seraient surpris s’il n’était pas nommé prochain entraîneur-chef à Atlanta.

Comme nous en avons parlé tout au long de ce processus d’embauche, la décision des Falcons de cibler Belichick semble être une décision désespérée de la part d’Arthur Blank. Il n’y a aucun doute sur le curriculum vitae ; c’est le plus grand entraîneur de tous les temps. Cependant, il est également impossible d’ignorer les trois dernières années en Nouvelle-Angleterre. Il n’a pas eu de succès depuis le départ de Tom Brady et a complètement bâclé le développement de Mac Jones. Pour l’instant, les Falcons n’ont pas de quart-arrière et Belichick ne semble pas être la bonne personne pour comprendre la situation à long terme.

Mais c’est justement le problème. Arthur Blank ne semble plus préoccupé par la santé à long terme de la franchise. Il a 81 ans et cherche désespérément à remporter un Super Bowl, c’est pourquoi il est à tapis sur Bill Belichick, selon Jonathan Jones de CBS Sports.

“Mais une source proche de Belichick a déclaré à CBS Sports Blank veut” désespérément “Belichick et que c’est finalement le travail de Belichick s’il le veut”, Jones écrit.

Cependant, Jones n’est pas complètement sûr que ce sentiment soit réciproque, affirmant que la même source a déclaré que c’était “50/50 en ce moment, il accepte le poste”.

Il semble y avoir une chance que Belichick ait froid aux yeux et laisse les Falcons à l’autel, mais cela serait un peu choquant compte tenu de ce qui s’est passé jusqu’à présent. Belichick n’a pas encore interviewé pour une autre ouverture. Cela pourrait changer, mais il est clair qu’il souhaite rejoindre les Falcons.

Un Arthur Blank désespéré peut aussi se montrer très convaincant. Il peut proposer à Belichick le contrat de son choix et lui donner le contrôle total sur les décisions en matière de personnel, ce qu’il a eu en Nouvelle-Angleterre pendant deux décennies. Je ne suis pas sûr qu’il existe une autre organisation qui serait prête à faire de même.

—

Photographe : Rich von Biberstein/Icon Sportswire