Falcon Friday : Luke Solis – Kelowna Capital News

Prenez vos cacahuètes et vos crackers car c’est l’heure d’une autre édition du Falcon Friday !

Le Kelowna Falcon en vedette cette semaine est le joueur de champ intérieur Luke Solis.

Q : Dans quelle école vas-tu ?

A: Je vais à l’Université de Californie à San Diego.

Q : D’où venez-vous ?

R : Chino Hills, Californie.

Q : Qu’est-ce qui vous a amené ici à Kelowna pour l’été ?

R : Nos entraîneurs (à l’université) nous assignent différents endroits pour jouer au baseball (pour l’été) et j’ai été désigné pour y aller.

Q : À mi-parcours de la saison, que pensez-vous d’être à Kelowna jusqu’à présent ?

R : J’adore ! C’est une belle ville, il y a beaucoup à faire et il fait beau donc c’est un plus.

Q : Était-ce la première fois que vous veniez au Canada ?

R : C’est vrai, oui.

Q : Qu’est-ce qui vous a amené au baseball ?

R : Je viens d’avoir des membres de ma famille qui jouent au baseball. Mon grand-père y a beaucoup contribué. Il jouait au baseball quand il était plus jeune et il a été mon entraîneur quand j’étais plus jeune, donc depuis que j’ai pris une batte quand j’étais plus jeune, j’en suis tombé amoureux.

Q : Quel est votre objectif final dans le jeu ?

A: Je ne sais pas, où que ça me mène. J’espère juste jouer aussi longtemps que je peux.

Q : Qui est votre plus grande source d’inspiration ?

R : Certainement mes grands-parents et mes parents. Ils m’ont définitivement poussé et soutenu tout au long du parcours. Peu importe si j’ai un très mauvais ou un bon jeu, ils me font juste savoir qu’ils sont toujours là pour moi, ce que j’apprécie vraiment.

Q : Quelle est votre équipe préférée ?

A: Je devrais aller avec les Angels (de Los Angeles). Je les ai toujours regardés quand j’étais plus jeune, donc je les ai toujours soutenus.

Q : Quel est votre repas et/ou rituel d’avant-match ?

R : Je n’ai pas vraiment de rituels d’avant-match, j’aime juste me lâcher et rester lâche. Pour les repas, j’aime aller avec quelque chose d’un peu plus sain pour me sentir bien pendant le match. Du poulet et du riz ou n’importe quel type de bol de poulet.

Q : Quelle est votre chanson préférée ?

R : À l’université, c’était “Rock Your Body” de Justin Timberlake, mais malheureusement, nous n’avons pas de chansons populaires ici.

Q : Quel est votre meilleur souvenir sur le terrain ?

R : C’est dur. Je veux dire au lycée, quand nous avons remporté le championnat de la ligue pour la première fois en 20 ans. C’était ma dernière année de lycée en 2021.

Q : Si vous ne jouiez pas au baseball, que feriez-vous ?

R : Surf. Je l’aime.

LIRE LA SUITE: Falcon Friday: Nick Woodcock

LIRE LA SUITE: Falcon Friday: Jaden Parsons

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BaseballCollege AthleticsKelownaWest Coast League