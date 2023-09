Falck s’engage à maintenir les services actuels dans le comté | Actualités, Sports, Emplois

Les services avancés de survie seront maintenus pour les ambulances du comté de Maui et Falck, une société mondiale de soins de santé et de services d’urgence, affirme qu’ils essaieront s’ils font quelque chose. « pour l’améliorer. »

Doug Chin, un avocat de Falck, a assuré vendredi au conseil du comté de Maui que Falck Northwest Corp, qui avait été choisi par le ministère de la Santé de l’État pour assurer le transport en ambulance du comté de Maui, ne s’écarterait pas des services actuellement fournis lorsqu’il est prévu de le faire. commence son contrat le 28 décembre et se termine le 30 juin 2027. Falck a également un contrat similaire pour le comté de Kauai.

Chin a également reconnu qu’une contestation pour le contrat était en cours et qu’ils respectaient le processus. La protestation a été déposée le 5 septembre par les titulaires actuels du contrat, American Medical Response, a indiqué le ministère de la Santé de l’État.

Vendredi, le conseil du comté de Maui a renvoyé une résolution exhortant le département de la santé à poursuivre le contrat avec AMR au comité de l’autorité de l’eau, des services sociaux et des parcs pour une discussion plus approfondie.

La résolution souligne les problèmes soulevés par la Maui County Paramedics Association et la Kauai Paramedics Association concernant le fait que l’État n’a fixé aucun niveau minimum de couverture avancée des unités de réanimation dans ses demandes de propositions de contrat pour le comté de Maui et Kauai.

Le système du comté de Maui est conçu comme un système de survie avancé à 100 %, mais les syndicats craignent qu’en vertu des nouveaux contrats, il n’y ait plus de garantie qu’une unité avancée de survie répondra aux urgences. Lorsque les syndicats ont fait part de leurs préoccupations au début du mois, ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas pris position sur l’attribution des contrats.

La norme d’AMR était que les ambulances transportent au moins un ambulancier paramédical et soient capables de fournir une assistance respiratoire avancée, ce qui s’est avéré essentiel dans leur réponse aux incendies de forêt du 8 août, indique la résolution du conseil.

En réponse à une question de la vice-présidente du Conseil, Yuki Lei Sugimura, concernant les craintes d’un déclin des services avancés de réanimation, Chin a déclaré : « C’est peut-être ce que disait l’appel d’offres, c’est peut-être ainsi que le ministère de la Santé l’a caractérisé, en ce qui concerne Falck, Falck s’engage à maintenir les niveaux de personnel actuels pour toutes les ambulances ALS afin que nous ne modifiions pas le service ALS », en fait, nous essayons plutôt de l’améliorer.

Chin, ancien procureur général d’Hawaï, a déclaré plus tôt dans son témoignage devant le conseil que si le DOH exécute un contrat avec Falck, la société « accueillera tous les membres du syndicat qui souhaitent venir. »

Il a déclaré que leur ancienneté serait reconnue et que Falck respecterait le contrat syndical actuel.

Le personnel actuel d’AMR a également témoigné et remercié le conseil pour la résolution.

L’une d’elles était Candace Lahm, superviseure des opérations pour AMR dans le comté de Maui, qui a déclaré avoir vu leur système se développer et « nos ambulanciers travaillent dur et prennent soin de votre personnel. »

Elle a ajouté que le personnel d’AMR fait également partie de la communauté de Maui.

« Cela signifie beaucoup pour nous que nous continuions ici » a déclaré Lahm qui a passé 41 ans dans le domaine des services médicaux d’urgence.

Lorsque Tasha Kama, membre du Conseil, lui a demandé si Lahm chercherait un emploi chez Falck, Lahm a répondu : « Je ne peux pas parler au nom de tout le monde et vous savez, je ne peux parler que pour moi-même, mais « non », je ne le ferais pas. Nous avons une très bonne réputation auprès de vous ici dans le comté, des choses que j’ai lues sur d’autres entreprises, peut-être pas autant. L’EMS, c’est ma vie. J’ai passé les deux tiers de ma vie à faire ça et voir notre système potentiellement s’effondrer un peu, c’est vraiment décourageant pour moi.

Lahm a également déclaré : « J’étais là il y a des années et des années lorsqu’une autre entreprise avait fait une offre contre nous, avait remporté l’offre et avait finalement fait défaut parce qu’elle n’avait pas suffisamment de personnel pour travailler pour elle. J’ai donc déjà vécu tout cela, c’est déchirant, cela déchire notre système et notre famille et c’est ce que nous sommes ici avec AMR, c’est une famille.

Mary Kahana, résidente de Hana, s’est demandé comment la sélection d’un nouveau prestataire pourrait être effectuée sans la participation de la communauté de Hana, qui est loin de bénéficier de soins médicaux dans les urgences mettant la vie en danger.

Kahana, qui est également infirmière de vol à la retraite de l’US Air Force, a déclaré qu’elle connaissait bien les capacités AMR à l’est de Maui et a déclaré qu’elles étaient entièrement équipées pour les urgences mettant la vie en danger.

« À ma connaissance, nous ne sommes pas en panne ici à Hana, alors pourquoi réparer quelque chose qui n’est pas en panne ?

Elle a reconnu que Chin avait déclaré que Falck aimerait embaucher le personnel actuel d’AMR, mais elle s’est demandé si Falck achèterait également l’équipement d’AMR à Maui.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].







