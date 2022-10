Fake Mr Bean a enfin parlé après que le Zimbabwe a battu le Pakistan lors du match T20 WC 2022

Le Zimbabwe a battu le Pakistan par une superbe victoire en un point lors de la Coupe du monde T20 jeudi. Alors que beaucoup ont loué le Zimbabwe pour ses performances exceptionnelles, certains l’ont surnommé “la vengeance de Mr Bean”. L’incident s’est produit lorsque le compte Twitter officiel de Pakistan Cricket a publié des photos des joueurs se préparant pour l’affrontement, auxquelles un utilisateur zimbabwéen de Twitter, Ngugi Chasura, a répondu : « En tant que Zimbabwéens, nous ne vous pardonnerons pas. Une fois, vous nous avez donné ce Fraud Pak Bean au lieu de Mr Bean Rowan. Nous réglerons l’affaire demain. Priez simplement pour que la pluie ne vous sauve pas.

Après de nombreuses controverses et tumultes, le Fake Mr Bean a parlé de l’incident et a publié une déclaration officielle. Le Pakistanais Mr Bean s’est enregistré et a ensuite fait l’éloge du Zimbabwe dans une vidéo partagée par Adam Theo sur Twitter. Il a en outre mentionné son penchant pour les personnes du Zimbabwe, du Pakistan et d’autres pays. Dans la vidéo, il n’arrêtait pas de dire: “Je t’aime Zimbabwe.” Le faux Mr Bean était habillé exactement comme le vrai et a été vu avec son ours en peluche. La légende disait aussi : « Voici la déclaration officielle du pakistanais Mr Bean ».

Voici la déclaration officielle de Pakistans Mr Bean😂 pic.twitter.com/NOzgFmJ2SH — Adam Theo🇿🇼🏏 #RegisterToVote (@AdamTheofilatos) 28 octobre 2022

Plus tôt, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a également rejoint la tendance “PAK BEAN” et s’est attaqué au comédien pakistanais Asif Muhammad, qui s’était rendu au Zimbabwe en 2016 en se faisant passer pour le vrai Mr Bean. Mnangagwa a écrit : « Quelle victoire pour le Zimbabwe ! Félicitations aux Chevrons. La prochaine fois, envoyez le vrai Mr Bean… #PakvsZim ».

Quelle victoire pour le Zimbabwe ! Félicitations aux Chevrons. La prochaine fois, envoyez le vrai Mr Bean…#PakvsZim 🇿🇼 — Président du Zimbabwe (@edmnangagwa) 27 octobre 2022

Qui est ce haricot pakistanais ?

Avant le match, un fan zimbabwéen nommé Ngugi Chasura a accusé le Pakistan d’avoir envoyé un “faux” Mr Bean à Harare, la capitale du Zimbabwe, en 2016. Il a même juré de se venger du pays asiatique avant le match. Le soi-disant “PAK Bean” est Asif Mohammad, un comédien pakistanais qui ressemble presque à l’original Mr Bean. PAK Bean et d’autres artistes se seraient produits au Harare International Conference Center en 2016, ce qui était un énorme spectacle flop.

