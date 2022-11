Faits sur ses frères et sœurs – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Lindsay Lohan est l’aîné de deux frères et d’une sœur cadette.

Lindsay Lohan a trois demi-frères et sœurs plus jeunes issus des autres relations de son père.

Lindsay Lohan fait son grand retour avec un tout nouveau film de vacances Netflix “Falling For Christmas”.

Lindsay Lohan est clairement une grande sœur aimante pour sa sœur et ses frères. Depuis sa percée en tant qu’enfant vedette dans les années 1998 Le piège des parents aux grands succès comme Horrible vendredi (2003) et Méchantes filles (2004), Lindsay était définitivement un modèle incroyable pour ses frères et sœurs, et malgré quelques difficultés au milieu des années 2000, il semble que l’actrice de 36 ans ait un lien fort avec ses frères et sœur, et elle va certainement avoir leur soutien alors qu’elle fait son retour avec la nouvelle comédie romantique de vacances de Netflix Tomber pour Noël. Outre le nouveau film, Lindsay est également entrée dans une nouvelle phase de sa vie : le mariage. Elle a épousé son mari Bader Shamma lors d’une cérémonie en juillet. Elle a parlé du soutien de son mari et de sa famille dans une récente interview avec Cosmopolite. “J’ai l’impression d’avoir un petit groupe de bons amis qui sont juste de très bonnes personnes. C’est le seul soutien dont j’ai vraiment besoin : mes amis, ma famille et mes proches », a-t-elle déclaré.

Alors que Lindsay a commencé un peu une résurgence de sa carrière, elle a connu de nouvelles difficultés, comme le décès soudain et tragique de son ex-petit ami Aaron Carter, avec qui elle est sortie quand ils étaient tous les deux des stars adolescentes. “Tant de (souvenirs) de quand j’étais si jeune, juste cette époque de ma vie … et mes prières vont à sa famille, et puisse-t-il reposer en paix, et que Dieu vous bénisse”, a-t-elle déclaré dans une interview en novembre avec Accédez à Hollywood.

Malgré certains de ses moments difficiles dans les années 2000, Lindsay a parlé de l’effet que cela a eu sur sa famille. “La croissance de mes frères et sœurs a certainement eu plus de mal que la plupart des enfants de leur âge, car j’étais une personnalité tellement publique qu’ils ne pouvaient pas vraiment échapper aux résultats des choses que j’ai faites, par erreur, devant les yeux du public, ” a-t-elle déclaré lors d’une interview vidéo avec Vogue. “Donc, j’ai l’impression que je devais aussi vraiment donner l’exemple en vieillissant et en apprenant de mes erreurs.”

“Ma famille est si importante pour moi, donc chaque fois que j’ai l’occasion d’impliquer ma sœur et mon frère, et dans tout ce que je fais”, a ajouté Lindsay. “Ce sont les souvenirs qui comptent. Au fil du temps, vous réalisez à quel point la famille est plus importante que toute autre chose au monde. Lindsay continue de montrer à quel point elle aime ses frères et sœurs. En savoir plus sur chacun d’eux ici!

Michael Lohan Jr.

Dina et Michael Lohan Sr. accueilli leur premier fils, Michel Jr., ensemble le 16 décembre 1987, presque un an après la naissance de Lindsay. Comme sa sœur aînée, Michael Jr. a fait du mannequinat avec Ford Models en tant que tout-petit. Il est également apparu dans Piège parent avec Lindsay, ce qui en fait son seul rôle au cinéma à ce jour. Quittant les projecteurs, Michael Jr. a ensuite obtenu un diplôme en administration des affaires de l’Ithaca College en 2010. Le 29 octobre 2015, il a été arrêté à New York pour possession criminelle d’un instrument contrefait et usurpation d’identité criminelle pour avoir prétendument affiché un faux. Plaque du gouvernement américain sur son véhicule pour éviter de payer le stationnement.

Malgré le hoquet, Michael a clairement une vie heureuse avec sa famille. Il partage régulièrement des photos avec sa femme Nina Ginsberg, avec qui il s’est marié en 2017. Le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en février 2021 et a fait ses débuts avec leur fille Isabelle en juin de cette année-là sur Instagram. Il partage régulièrement des photos de lui avec sa femme et sa fille sur les réseaux sociaux.

Ali Lohan

La sœur cadette de Lindsay Aliane (ou Ali) est née le 22 décembre 1993. Ali a souvent été aperçue marchant sur les tapis rouges avec Lindsay et vue lors de diverses soirées hollywoodiennes, alors qu’elle tentait de se faire un nom dans le monde du mannequinat. Elle s’est également essayée à la musique, sortant quelques singles et travaillant sur un album en 2017. “C’est ce que je voulais faire depuis que j’avais huit ans”, a révélé la star à cosmos.

En fait, Lindsay a révélé qu’elle s’était retirée du chant pour ne pas éclipser sa sœur dans une interview de novembre 2022 avec Qui Quoi Porter. “J’ai ralenti le chant parce que la plus grande passion de ma sœur dans la vie est le chant, et je voulais vraiment qu’elle suive ce chemin et je ne voulais pas du tout la distraire”, a-t-elle déclaré.

Ali et Lindsay ont même pu collaborer un peu dans Automne pour Noël. La chanteuse a annoncé qu’elle aurait une chanson en vedette dans le film dans une publication Instagram. “Mon single ‘Without You’ arrive le 10 novembre sur Netflix Tomber pour Noël,” a-t-elle écrit en légende. Lindsay a complimenté sa sœur avec un gentil commentaire sur le post. “Belle chanson! Beau talent! Belle femme!” elle a écrit.

Cody Lohan

Dakota Lohanalias Cody, né le 16 juin 1996, était le dernier enfant de Dina et Michael Sr. avant leur divorce en 2007. Il a suivi les traces de Lindsay en devenant mannequin, chantant sur IMG Models avec sa mère en tant que manager. Cody aime aussi partager des photos de sa célèbre sœur sur Instagram.

En parlant d’Instagram, Lindsay a partagé une adorable photo de retour d’elle et de Cody sur son Instagram en août. Elle a posté des clichés « d’hier à aujourd’hui » d’eux deux à Londres devant Big Ben. Sur la photo la plus ancienne, le Horrible vendredi star a tenu son petit frère devant la célèbre tour de l’horloge, mais dans la nouvelle photo, Dakota a tenu sa sœur pour une adorable photo de frère.

Les demi-frères et sœurs de Lindsay

Lindsay a une demi-sœur nommée Ashley Corne qui est né de Michael Jr. et Kristi Kauffmann, apparemment alors que Michael était encore marié à Dina. En 2008, Lindsay a écrit sur son MySpace, par Personnes, “Mon père a juste laissé ma famille et [me] savoir, entre autres [things] qu’il avait un autre enfant après ma petite soeur Aliana. Ou peut-être qu’il l’avait avant Aliana ?? Quoi qu’il en soit, il a trompé ma mère et ça craint vraiment.

Michael Sr. s’est marié Kate Major en 2014. Ils ont accueilli ensemble deux fils, les demi-frères de Lindsay, nommés Se poser surné en 2013, et Loganqui est né en 2014. Michael et Kate ont annoncé qu’ils prévoyaient de se séparer en 2015, par Page 6.