Faits sur ses 2 fils – Hollywood Life

Crédit d’image : Kathy Hutchins/Shutterstock

Catherine O’Hara a deux enfants avec son mari, Bo Welch

Leurs fils, Matthew et Luke, sont nés respectivement en 1994 et 1997

Matthew et Luke sont si discrets qu’ils n’ont aucun compte public sur les réseaux sociaux

Un des Catherine O’HaraLes plus grands rôles de jouaient la mère de Kevin McCallister dans les deux premiers Seul à la maison films. Plus récemment, elle a joué Moira Rose dans la série à succès, Ruisseau de Schitt, qui était aussi mère de deux enfants. “C’est super de jouer une mère réalisée parce que c’est l’un des rôles les plus importants de la vie”, a-t-elle déclaré. La variété dans une interview de 2020 sur le fait de jouer à Moira.

Comme le suggère sa déclaration ci-dessus, Catherine, 68 ans, est aussi une mère dans la vraie vie. Elle partage deux fils, Mathieu et Lucavec son mari depuis 30 ans, Bo Welch. Fait amusant : Bo et Catherine se sont rencontrés sur le tournage de Jus de coléoptère en 1988 ! En savoir plus sur leur progéniture ci-dessous.

Matthieu Welch

Matthew Welch, le fils aîné de Catherine et Bo, est né en 1994. Matthew a fait un travail impressionnant en restant presque complètement à l’écart des projecteurs toute sa vie. Par conséquent, on ne sait pas grand-chose de lui. Cependant, il a semblé hériter de la créativité de sa mère, puisqu’il a travaillé sur le tournage de Ruisseau de Schitt aux côtés de son frère pendant une durée inconnue, selon la conversation de Catherine de mai 2020 avec Salon de la vanité. L’un a travaillé comme habilleur de décors, tandis que l’autre a aidé à construire les décors.

Bien que ses enfants aient travaillé sur son plateau, Catherine n’a apparemment pas passé beaucoup de temps avec eux. En fait, elle a admis qu’elle était jalouse de Moira pour voir ses enfants si souvent. “Je me demande toujours où sont mes enfants”, a-t-elle dit Temps en mars 2019. La gagnante du Golden Globe a toujours été une mère qui travaille, et certains de ses films les plus remarquables qu’elle a réservés tout en élevant des enfants datent de 1996 En attendant Guffmanannées 2000 Meilleur de l’émission2003 Un vent puissantet 2006 Pénélope.

Luc Welch

Catherine a donné naissance à Luke Welch en 1997, et il est son deuxième et plus jeune enfant avec Bo. Semblable à son frère, il est une personne très privée et n’a aucun profil public connu sur les réseaux sociaux.

Les fans savent que Luke et Matthew sont hilarants ensemble, ce que Catherine a révélé lors d’une interview en 2007 avec L’étoile de Toronto. “Ils sont très drôles, et nous l’encourageons”, a-t-elle noté. “Le plus vieux fait des morceaux de dessins animés de Warners – des trucs de vaudeville vraiment démodés et bon marché. Et le petit fait des jeux de mots. Je suis fier de dire que nous nous faisons tous rire.

