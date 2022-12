Faits sur ses 11 frères et sœurs – Hollywood Life

Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Dolly Parton est une chanteuse/compositrice légendaire de musique country qui a 11 Grammys et quelques films à succès, comme 9 à 5sous sa ceinture

Le hitmaker “Jolene” a grandi dans une cabine d’une pièce à East Tennesse avec deux parents et 11 frères et sœurs

La mère de Dolly a appris aux 12 enfants à chanter et à jouer des instruments, et de nombreuses sœurs et frères de Dolly sont également devenus musiciens.

Dolly Parton préparez-vous pour la saison des fêtes avec un nouveau réseau spécial appelé Le Noël magique de la montagne de Dolly Parton, diffusé le 1er décembre sur NBC. La légendaire chanteuse / compositrice a partagé «l’histoire frénétique des coulisses et les délicieux résultats à la caméra de son désir de remonter le moral d’un monde épuisé en partageant la« magie de la montagne »unique qu’elle a toujours trouvée dans et autour de Dollywood à Noël. Le spectacle comprenait certaines des chansons préférées de Dolly, ainsi que quelques classiques de Noël.

Bien sûr, les vacances sont synonymes de famille, ce que la native de l’est du Tennessee sait sans aucun doute puisqu’elle est la quatrième de 12 enfants ! Dolly a été élevée par ses deux parents, Avie Lee Caroline et Robert Lee Parton Sr., dans une cabine d’une pièce avec 11 frères et sœurs ! “Il était bondé!” Dolly a dit Le gardien en 2016. “Avec autant de frères et sœurs, il y avait beaucoup de taquineries et de bagarres, mais nous étions tous dedans.”

Bien que la famille ait eu des difficultés financières, Dolly a déclaré qu’elle en avait toujours tiré le meilleur parti. “Nous étions pauvres mais je ne me suis jamais sentie pauvre”, a-t-elle expliqué au point de vente. « Nous avions toujours de la nourriture, un toit sur la tête et des vêtements sur le dos. Ce n’était pas exactement ce que nous voulions, mais maman et papa ont toujours été prompts à signaler les familles qui souffraient bien plus que nous. Tout cela me semblait naturel. »

Dolly a poursuivi une carrière d’enregistrement réussie, quittant la maison familiale après le lycée pour poursuivre ses rêves. Bien que ses frères et sœurs ne se soient peut-être pas fait un nom en tant que sœur, Dolly a déclaré qu’ils étaient tous très talentueux. “Nous sommes 12 enfants, six filles et six garçons, et nous chantons, écrivons et jouons tous”, a-t-elle déclaré. Radio Nationale Publique en 2010. « C’est juste que je pense que je suis allé plus loin. Je ne sais pas si je suis aussi bon que certains autres, mais j’ai été plus disposé à faire des sacrifices et à travailler un peu plus fort que certains autres auraient pu, vous savez, simplement parce qu’ils voulait fonder une famille et faire autre chose. Mais il y a beaucoup de talent dans cette famille.

Continuez à lire pour en savoir plus sur les frères et sœurs talentueux de Dolly (dans l’ordre de l’aîné au plus jeune), ci-dessous.

Willadeene

Willadeene a enregistré un album de gospel avec ses sœurs Stella et Cassie avant de changer de voie et de devenir auteur. Son premier livre était Smoky Mountain Memories : Histoires du cœur de la famille Parton, qui raconte des histoires sur l’éducation de la famille Parton. Willadeene a également rédigé un livre de cuisine intitulé Chant toute la journée et dîner au sol.

David, Cie et Bobby

Les frères de Dolly David, Timide et Policier sont proches d’elle en âge. Les trois ne se sont jamais aventurés dans l’arène musicale et sont restés relativement privés car on ne sait pas grand-chose d’eux.

Stella

Stella Parton n’est pas étranger à la scène musicale country. Avec ses 40 ans d’expérience, elle a créé sa propre voie en tant que chanteuse country et a même eu quelques chansons à succès dans les années 1970.

Cassie

En 1967, la mère de Cassie l’a emmenée avec ses sœurs, Stella et Willadeene, Nashville pour enregistrer un album de gospel intitulé Dans le jardin. Cassie se produirait également avec ses frères et sœurs à Dollywood, le parc d’attractions de Dolly

Excité

Randy Parton était chanteur et se produisait régulièrement à Dollywood. Randy est décédé en 2021 à l’âge de 67 ans.

Larry

Malheureusement, Larry mort alors qu’il n’avait que 4 ans. Dolly n’avait que neuf ans au moment de sa mort.

Floyd

Floyd a écrit et interprété des chansons avec Dolly tout au long de sa vie, y compris des chansons comme “Rockin’ Years”, qui a fait n ° 1 sur les charts de musique country en 1991, “Nickels and Dimes” et “Waltz Me to Heaven”. Malheureusement, Floyd est décédé en 2018.

Freida Estelle et Rachel Ann

La maman de Dolly a donné naissance à des jumeaux Frieda et Rachel pour finaliser sa couvée d’une douzaine. Freida a commencé à chanter pour Dolly, mais a finalement quitté l’entreprise pour ouvrir une chapelle de mariage et est un ministre ordonné, selon Grand pays ouvert. Rachel est une actrice et chanteuse à la retraite, surtout connue pour son rôle principal dans la sitcom des années 1980. Neuf à cinq.