Faits sur Saturne : combien de lunes la planète possède-t-elle ?

SATURNE est notamment la plus unique parmi les planètes – ornée de milliers de belles boucles.

Mais combien de lunes compte la planète ? Et que devrions-nous savoir d’autre sur cette planète fascinante – voici tous les faits.

Combien de lunes possède Saturne ?

Saturne a 82 lunes.

Cependant, seulement 55 de ces lunes sont confirmées et nommées.

29 autres lunes attendent la confirmation de la découverte et la dénomination officielle.

Ces lunes varient massivement en taille, de la lune géante, Titan, qui est plus grande que la planète Mercure, à d’autres qui sont aussi petites qu’une arène sportive.

Saturne est la plus unique des six planètes

Titan, le plus grand satellite de la planète, a une molécule rare avec une structure chimique similaire à l’ADN dans son atmosphère, disent les astronomes.

Cela signifie qu’il peut avoir les conditions idéales pour soutenir la vie extraterrestre.

La découverte suggère qu’un océan salé sous la croûte glacée de Titan pourrait contenir d’autres éléments constitutifs de la vie, ce qui pourrait en faire un paradis pour les extraterrestres naissants.

Rosaly Lopes, une chercheuse scientifique de la Nasa, a déclaré : “Nous essayons de déterminer si Titan est habitable.”

Les experts disent que les types de molécules qui peuvent se trouver à la surface de Titan pourraient être les mêmes que celles qui ont formé les éléments constitutifs de la vie sur Terre il y a des milliards d’années.

À l’époque, lorsque le méthane remplissait l’air de la Terre au lieu d’oxygène, les conditions auraient pu être similaires à celles de Titan aujourd’hui, soupçonnent les scientifiques.

Saturne est la sixième planète à partir du Soleil et la deuxième plus grande du système solaire, derrière Jupiter.

Comme Jupiter, Saturne est une planète gazeuse géante et est composée de gaz similaires, dont l’hydrogène, l’hélium et le méthane.

Autres faits sur Saturne

Si vous aimez l’astronomie, vous adorerez découvrir des choses que vous ne saviez pas sur le système solaire.

Et nous avons un certain nombre de faits fascinants sur l’un des résidents du système solaire – Saturne.

Voici tout ce que vous devez savoir.

De quoi sont faits les anneaux de Saturne ?

On pense que les anneaux de Saturne sont constitués de morceaux de comètes, d’astéroïdes ou de lunes brisées qui se sont brisées avant d’atteindre la planète.

Ils sont constitués de milliards de petits morceaux de glace et de roche recouverts d’autres matériaux tels que la poussière.

Chaque anneau orbite à une vitesse différente et les anneaux s’étendent jusqu’à 175 000 milles de la planète.

Les anneaux sont nommés par ordre alphabétique dans l’ordre où ils ont été découverts.

Pouvez-vous voir Saturne depuis la Terre ?

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont visibles une grande partie de l’année.

Neptune et Uranus ne sont pas visibles – et bien sûr la huitième planète de notre système solaire est la Terre elle-même.

Les planètes ont un aspect différent des étoiles car leur luminosité varie selon un cycle sur une période de temps et elles sont suffisamment proches de la Terre pour ressembler à un petit disque alors que les étoiles ressemblent à un point lumineux.

Saturne et Mars sont souvent confondus avec des étoiles pendant leurs périodes de gradation, selon Naked Eye Planets.

Les étoiles génèrent également leur propre lumière alors que les planètes ne le font pas. Les planètes brillent en renvoyant dans l’espace une partie de la lumière solaire qu’elles reçoivent.

La luminosité de la planète dépend de sa distance au soleil, de la taille de la planète et de la position de la planète et de la Terre.

Les planètes peuvent être vues pendant une période appelée apparition. Mars, Mercure et Vénus peuvent être vus à l’aube ou au crépuscule pendant cette période.

Jupiter et Saturne peuvent être vus dans le ciel de l’aube – les apparitions peuvent durer de quelques semaines (dans le cas de Mercure) à près de deux ans (dans le cas de Mars).

À quelle distance se trouve Saturne de la Terre ?

La distance entre Saturne et la Terre change constamment – car les deux planètes se frayent un chemin dans l’espace.

Lorsque les deux sont les plus proches, ils se trouvent à environ 746 millions de kilomètres l’un de l’autre, soit huit fois la distance entre la Terre et le soleil.

À leur plus grande distance, ils sont à un peu plus d’un milliard de kilomètres l’un de l’autre, soit 11 fois la distance entre la Terre et le soleil.

Quel âge a Saturne ?

Saturne s’est formée en même temps que le reste du système solaire – à partir d’un grand disque en rotation de gaz et de poussière.

Selon les astronomes, tout cela s’est produit il y a environ 4,6 milliards d’années – donc Saturne a environ 4,6 milliards d’années.

À quelle distance se trouve Saturne du Soleil ?

Comme toutes les planètes, Saturne se déplace sur une ellipse plutôt que sur une trajectoire circulaire – et sa distance par rapport au soleil varie donc légèrement au cours de son année.

Saturne se situe en moyenne à 886 millions de kilomètres du soleil, à son point le plus éloigné, Saturne plane à 934 millions de kilomètres et à son point le plus proche, la distance entre Saturne et le soleil est de 839 millions de kilomètres.

Cela signifie qu’à une telle distance, la température de Saturne reste froide toute l’année.

De quoi est composé Saturne ?

Contrairement à la Terre, Saturne n’est pas une planète solide – c’est plutôt une planète gazeuse géante.

Il est composé de 94 % d’hydrogène, de 6 % d’hélium et de petites quantités de méthane et d’ammoniac.

La plupart des étoiles sont composées d’hydrogène et d’hélium.

Combien de vaisseaux spatiaux ont visité Saturne ?

En janvier 2022, quatre engins spatiaux ont survolé ou autour de cette planète.

En 1979, Pioneer 11 est devenu le premier vaisseau spatial à voler près de Saturne – et à étudier de près la spectaculaire planète.

En 1980 et 1981, Voager 1 et Voager 2 ont également volé suffisamment près pour étudier Saturne – ainsi que bon nombre de ses lunes.

Plusieurs années plus tard, en 2004, le vaisseau spatial Cassini a atteint Saturne.

Ce vaisseau spatial a pu renvoyer des observations de la planète, de ses lunes et de son système d’anneaux – jusqu’à ce qu’il soit envoyé dans une plongée contrôlée dans l’atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017.

À quelle fréquence Saturne tourne-t-elle autour du soleil ?

Saturne tourne autour du Soleil une fois toutes les 29,4 années terrestres – ou une fois tous les 10 755,7 jours terrestres.

Cette planète lente s’est mérité le surnom de “Lubadsagush” des anciens Assyriens – ce qui signifie “la plus ancienne des anciennes”.

Saturne se déplace à une vitesse moyenne de 21 637 miles par heure ou 34 821 kilomètres par heure sur son orbite autour du Soleil.