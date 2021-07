Faits sur Pluton : Quelle est la taille de la planète ?

PLUTON était autrefois considérée comme la neuvième planète et la plus éloignée du soleil, mais est maintenant la plus grande planète naine connue du système solaire.

Mais quelle est la taille de Pluton et à quelle distance se trouve-t-elle de la Terre ?

Quelle est la taille de Pluton ?

Pluton est le neuvième plus gros et le dixième objet connu en orbite directe autour du Soleil.

Pluton a une largeur d’environ 1 400 milles. C’est environ la moitié de la largeur des États-Unis, ou les 2/3 de la largeur de la lune terrestre.

Sa superficie est à peu près la même que la Russie.

Combien de temps faudrait-il pour se rendre à Pluton depuis la Terre ?

Les planètes du système solaire voyagent sur des orbites elliptiques, de sorte que leurs distances changent constamment.

Pluton est à 4,67 milliards de kilomètres de la Terre et au plus près, ils sont distants de 2,66 milliards de kilomètres.

Le 14 juillet 2015, le vaisseau spatial New Horizons de la NASA a effectué un survol de Pluton, devenant ainsi le premier et le seul vaisseau spatial à pouvoir le faire.

Il avait été lancé le 19 janvier 2006, donc le voyage a duré neuf ans et demi.

Quel froid fait-il sur Pluton ?

Pluton est beaucoup trop froid pour maintenir la vie car ses températures se situent entre -228 et -238 C.

La planète glacée est l’un des endroits les plus froids du système solaire, donc l’eau qui est vitale pour la vie telle que nous la connaissons ressemble à de la roche, selon la NASA.

Cependant, son intérieur est plus chaud et on pense qu’il pourrait même y avoir un océan au fond.

Pourquoi Pluton n’est plus une planète ?

En 2006, Pluton a été reclassée comme planète naine.

L’Union astronomique internationale (UAI) a changé le statut de Pluton parce qu’il ne répondait pas aux trois critères que l’UAI utilise pour définir une planète de taille normale.

Pluton répond aux deux critères qui sont d’être en orbite autour du Soleil et d’avoir une masse suffisante pour assumer l’équilibre hydrostatique (une forme presque ronde).

Il ne répond pas au troisième critère car il « n’a pas nettoyé sa région voisine d’autres objets ».

Combien de lunes possède Pluton ?

Pluton a cinq lunes connues : Charon, Styx, Nix, Kerberos et Hydra.

Le plus gros est Charon, qui fait environ la moitié de la taille de Pluton, ce qui en fait le plus gros satellite par rapport à la planète sur laquelle il orbite dans notre système solaire.

Pluton et Charon sont souvent appelés une « planète double ».

Les quatre autres lunes de Pluton sont beaucoup plus petites, moins de 160 km de large.