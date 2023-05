Faits sur Nicole Hocking – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Luke Combs est un chanteur de musique country qui se produira aux ACM Awards le 11 mai.

Luke est marié à sa femme Nicole depuis août 2020.

Ils ont un fils ensemble et un autre petit garçon en route.

Luc Peignes se rend aux ACM Awards 2023 après la sortie de son dernier album Vieillir, sorti en mars. Non seulement Luke se produit au spectacle, mais il est également en lice pour quatre prix : Artiste de l’année, Chanteur masculin de l’année, Artiste-compositeur de l’année et Album de l’année. La star de la country a déjà trois ACM Awards à son actif ces dernières années, et sa femme, Nicole Hockinga été là à travers tout ça !

Nicole et Luke se sont rencontrés juste au moment où sa carrière décollait dans la musique country, elle a donc été à ses côtés tout au long de la course folle de la gloire. Elle est la supportrice ultime et toujours avec son mari en tournée, lors de remises de prix et plus encore. De plus, certaines des chansons les plus grandes et les plus romantiques de Luke, dont « Beautiful Crazy », parlent de Nicole. En savoir plus sur la relation de Nicole et Luke ici!

Comment Luke Combs et sa femme se sont-ils rencontrés ?

Avant de se rencontrer officiellement, Nicole et Luke ont déménagé à Nashville à peu près au même moment et se connaissaient par le biais d’amis communs. Cependant, ce n’est qu’au Key West Songwriters Festival en mai 2016 qu’ils se sont connectés pour la première fois. Ils ont été présentés par des amis communs alors qu’ils assistaient à l’événement. De retour au Tennessee, ils se sont reconnectés lorsque Luke a invité Nicole à dîner. En septembre, à peine quatre mois plus tard, ils avaient officialisé leur relation. « Je n’avais rien à faire quand nous nous sommes rencontrés », a admis Luke en 2020. « Je n’avais pas de contrat d’enregistrement, ni de contrat d’édition, ni quoi que ce soit. » Pendant ce temps, Nicole travaillait sept jours sur sept à deux emplois différents à cette époque.

Luke a proposé à Nicole en novembre 2018 après plus de deux ans de fréquentation. Cependant, la proposition n’est pas allée exactement comme prévu! Luke voulait proposer à Nicole le jour où ils ont déménagé d’un appartement à Nashville à la maison qu’ils ont achetée. Il avait acheté de nouveaux colliers aux chats du couple avec la nouvelle adresse, et prévoyait de mettre la bague de fiançailles sur un collier et de surprendre Nicole avec quand le chat lui sautera sur les genoux.

Malheureusement, une journée stressante de déménagement a énervé les chats, et quand Nicole et Luke sont finalement arrivés à la maison à 23h00, les animaux ont dû être lavés et nettoyés, il n’y avait donc aucun espoir que le col secret fonctionne. . Mais, comme les parents de Nicole arrivaient le lendemain pour célébrer les fiançailles imminentes, Luke savait qu’il devait poser la question ce soir-là. « Après que je leur ai donné leurs bains et tout, il a dit: » OK, j’ai ces colliers pour les chats avec la nouvelle adresse « , et il a dit: » Et je t’ai aussi eu ça! « », se souvient Nicole sur le Choses en couple podcast. « Et il entra dans la cuisine et tira [the ring] dehors et s’est mis à genoux et tout. Je m’évanouis, je ne m’en souviens pas. Je ne m’y attendais pas du tout. Pas le moins du monde. Surtout pas à ce moment-là !

Le mariage de Luke Combs et Nicole Hocking

Après plus d’un an de fiancés, Nicole et Luke se sont mariés le 1er août 2020 dans le sud de la Floride. L’ouragan Isaiah a menacé de gâcher le grand jour, mais heureusement, il s’est déroulé sans accroc. « Hier a été le plus beau jour de ma vie », avait déclaré Luke sur Instagram à l’époque. « Je dois épouser mon meilleur ami. « Je t’aime Nicole Hocking. Voici pour toujours.

« J’avais le sentiment assez solide que j’allais pleurer », a admis plus tard Luke, le jour de son mariage. « Mais je ne savais pas que j’allais pleurer autant, mais je l’ai fait. J’étais comme un type qui pleurait en deux. Le mariage a eu lieu sur la plage et était plus petit que prévu en raison de COVID-19. Luke a révélé que lui et son épouse avaient dû réduire de 70% leur liste d’invités en raison de la réglementation sur les coronavirus mise en place à l’époque. « En fin de compte, cela n’a finalement pas eu d’importance parce que c’était toujours très beau et c’était vraiment tout ce que je voulais que ce soit », a-t-il déclaré.

Luke a partagé des images du mariage dans son clip pour « Forever After All ». La vidéo montre les deux se préparent à marcher dans l’allée, échangeant des alliances à l’autel et s’embrassant sur la plage avec le soleil se couchant en arrière-plan après la cérémonie. Il y a aussi de doux moments de la réception, y compris leur première danse et le moment où ils ont fourré leur gâteau de mariage dans la bouche de l’autre.

Que fait la femme de Luke Combs ?

Nicole est allée à la Florida Gulf State University et a obtenu un baccalauréat en génie civil. Lorsqu’elle a rencontré Luke pour la première fois, elle travaillait chez Broadcasting Music Inc. à Nashville (BMI) en tant que coordinatrice du recrutement. Le week-end, elle était barman pour gagner un peu d’argent supplémentaire. « Je travaillerais chez BMI du lundi au vendredi, et c’est l’industrie de la musique, donc vous ne gagnez pas beaucoup d’argent », a admis Nicole. «Et puis j’étais barman vendredi, samedi et dimanche. Je n’avais donc pas vraiment le temps d’aller sur la route ou de prendre des jours de congé. C’était à l’époque où nous débutions. »

La carrière de Luke a décollé assez rapidement après cela, et en 2019, Nicole a pu le rejoindre sur la route à plein temps. « J’ai quitté BMI l’année dernière », a-t-elle déclaré en mai 2020. « Et je suis parti sur la route avec lui à plein temps et nous y sommes ! » Elle a ajouté: « Nous nous sommes habitués à vivre ensemble dans de petits quartiers! » Une journée typique pour le couple consiste à « se réveiller, manger, faire de l’exercice » et une sieste pour Luke, selon Nicole. « Nous en tirons en quelque sorte le meilleur parti! » elle a admis.

Luke Combs a-t-il des enfants ?

Luke et Nicole ont un enfant ensemble et un autre est en route. Avant d’avoir des enfants, Nicole a révélé qu’elle et la star de country prévoyaient de fonder une famille un jour. « Oui j’espère ! » elle a jailli dans un Instagram Q&A. « Je veux une grande famille. Ils ont commencé leur voyage en 2022, annonçant qu’ils attendaient leur premier enfant en janvier.

Luke s’est rendu sur Instagram pour partager des photos de sa séance de maternité avec Nicole, qui les montrait tenant l’échographie de leur bébé. « On y va tous ! » il a écrit. « Lil mec Combs arrive ce printemps ! Je ne pourrais pas être plus excité de fonder une famille avec cette fille. Ça va être un sacré tour. » Nicole et Luke ont accueilli leur petit garçonTex Lawrence Combsen juin 2022.

Nicole a confirmé la naissance de Tex avec une publication pour la fête des pères sur Instagram. « Ça va être difficile de faire mieux que la fête des pères », a-t-elle déclaré. « Bienvenue dans le monde Tex Lawrence Combs. Tu es le meilleur garçon ange le plus cool et je suis si heureuse d’avoir été choisie pour être ta mère. Ce sont les jours. » Dans son propre message, Luke a ajouté: «[We] sont aux anges amoureux de ce petit gars. Maman et bébé sont en bonne santé et nous sommes maintenant de retour à la maison avec la famille. La vie est belle. » Le bébé porte le nom du grand-oncle de Luke (Tex) et du père de Nicole (Lawrence).

Les tourtereaux n’ont pas perdu beaucoup de temps avant d’aller chercher le bébé numéro deux. En mars 2023, ils ont confirmé qu’ils avaient un autre petit en route. Dans une publication conjointe sur Instagram, Nicole et Luke ont partagé qu’ils rejoindraient le club « 2 under 2 ». « Bébé garçon #2 arrive en septembre ! » ils ont ajouté.

