L’un des artistes les plus influents et les plus célèbres de son temps et des années à venir, Vincent van Gogh est connu pour sa création, The Starry Night. Bien que sa peinture ait pu inspirer les gens à bien des égards, peu de gens savent que la pièce a été créée lorsque Van Gogh souffrait de trouble bipolaire. Né le 30 mars 1853 dans le village de Groot-Zundert en Hollande, van Gogh a quitté ce monde à un âge précoce de 37 ans.

