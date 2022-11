Faits sur le mariage de la star de “White Lotus” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Théo James est devenu viral pour s’être déshabillé dans une scène avec Place Aubrey dans la deuxième saison de “The White Lotus” de HBO

est devenu viral pour s’être déshabillé dans une scène avec dans la deuxième saison de “The White Lotus” de HBO L’idole britannique a épousé l’actrice irlandaise Ruth Kearney en 2018, après 9 ans de relation

Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble en août 2021

Théo James est l’un des acteurs les plus excitants qui travaillent aujourd’hui ! La star britannique de 37 ans a fait ses débuts dans la mini-série de 2010 Une femme passionnée, et il n’a eu que plus de succès au cours des 12 années écoulées depuis qu’il a décroché le rôle. L’une de ses premières évasions est survenue en 2014, lorsqu’il a été choisi pour le rôle de Four in the Divergent série, basée sur la populaire série de livres pour jeunes adultes.

Depuis lors, il est apparu dans un large éventail de projets différents, y compris sa récente performance dans HBO’s La femme du voyageur temporel. Alors que la série n’a pas bien fonctionné avec les critiques, n’a pas trouvé de public et a été annulée, Theo a rebondi avec un passage sur la deuxième saison de Le Lotus Blancqu’il a taquiné sur son Instagram.

Sa scène de nu dans le show avec Place Aubrey est même allé viralsuscitant l’intérêt pour la vie amoureuse de l’acteur, qui a inclus sa femme Ruth Kerney depuis plus d’une décennie. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur leur romance ici.

Ruth est une actrice

Comme son mari, Ruth, 32 ans, est également dans le secteur du divertissement. La star irlandaise a été présentée à la fois dans des films et des émissions de télévision, certains de ses crédits notables étant Jess Parker dans Primitif et Tess dans les années 2020 Le problème nous trouvera. Plus récemment, elle a joué dans la série 2020 Retrouver la joie, par IMDb. Vous pouvez également trouver ses derniers concerts promus sur son Instagram.

Comment Theo et Ruth se sont-ils rencontrés ?

Même s’ils ne se sont mariés qu’en 2018, les deux acteurs étaient en couple depuis 2009. Le couple s’est rencontré alors qu’ils étaient en classe ensemble à la Bristol Old Vic Theatre School. Il a révélé que les deux étaient au milieu d’un exercice d’acteur lorsqu’ils se sont vus pour la première fois dans une interview de mars 2020 avec le Norme du soir. Il a dit qu’ils “étaient des grenouilles” quand ils se sont rencontrés. Il a expliqué que leur connexion était instantanée. “Cela avait du sens assez tôt”, a-t-il déclaré.

Le couple s’est marié en 2018

Après près d’une décennie ensemble, Ruth et Theo se sont mariés en 2018, selon Agitation. La La femme du voyageur temporel l’acteur semblait savoir que sa femme était la seule au début, alors qu’il s’extasiait à son sujet dans l’interview avec Norme du soir. “Elle est très sanguine, réfléchie et drôle”, a-t-il déclaré.

Ils gardent la plupart du temps leur romance privée

Même si Ruth et Theo sont tous les deux aux yeux du public, ils semblent surtout garder leur relation pour eux-mêmes. Ruth a admis qu’elle est définitivement dans l’industrie pour le jeu d’acteur et non pour la célébrité. “Je ne suis pas dans cette industrie pour devenir célèbre, je ne cherche pas d’emplois parce qu’ils me feront connaître, j’espère qu’ils me mèneront à des rôles plus intéressants”, a-t-elle déclaré dans une interview en 2016 avec Le miroir irlandais.

Alors que les deux acteurs restent la plupart du temps entre eux, Ruth partage encore occasionnellement de jolies photos d’eux-mêmes sur ses réseaux sociaux. Elle a partagé de jolies silhouettes d’eux debout sur la plage en Californie. Elle a également posté des clichés francs de Theo regardant des livres dans un magasin londonien sur son Instagram.

Théo et Ruth ont un bébé

Après plus d’une décennie ensemble et trois ans de mariage, Ruth et Theo ont eu leur premier enfant en août 2021, selon E ! Nouvelles. Alors qu’ils sont pour la plupart restés silencieux, Theo a parlé un peu de son enfant dans un profil de mai 2022 par Dans le style. Même s’il a dit qu’il ne voulait pas seulement parler de son enfant et a qualifié la paternité de «déconcertante», il a dit: «Cela vous change définitivement d’une manière incroyable.» Il a dit qu’être père faisait de lui une “personne beaucoup plus solide”.