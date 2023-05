Faits sur Laura Savoie et ses 3 ex-femmes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Scott Moore/Shutterstock

Dennis Quaid est un acteur.

Il est marié à Laura Savoie.

Il était auparavant marié à PJ Soles, Meg Ryan et Kimberly Buffington.

Dennis Quaid est un acteur à succès, surtout connu pour ses rôles dans Le grand facile, Cœur de dragon, Le piège des parents, Loin du paradis, Position avantageuse, et plus. Il est considéré comme l’un des meilleurs du secteur, bien qu’il n’ait jamais reçu de nomination aux Oscars. Dennis n’a jamais eu peur de donner une chance à l’amour, et il est maintenant marié à Laura Savoie. Il était auparavant marié à des actrices Semelles PJ et Meg Ryanainsi que l’agent immobilier du Texas Kimberly Buffington. Voici ce qu’il faut savoir sur toutes les femmes qui ont dit « oui » à Dennis.

Semelles PJ

Dennis et PJ Soles se sont mariés en 1978. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film dramatique Notre saison gagnante. PJ avait 27 ans lorsqu’ils se sont mariés, tandis que Dennis avait 24 ans. Le mariage du couple a été de courte durée et ils ont divorcé en 1983. Dennis et PJ sont restés assez silencieux sur leur ancienne relation au fil des ans. PJ a ensuite épousé un pilote à la retraite Sauter Holm en 1983, avec qui elle a eu deux enfants, avant de divorcer en 1998.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Meg Ryan

Meg Ryan et Dennis se sont mariés le 14 février 1991, après être tombés amoureux en tournant leur deuxième film ensemble, FAIT UNE Ils avaient auparavant travaillé ensemble sur Espace intérieur. Le 24 avril 1992, plus d’un an après leur mariage, le couple a accueilli un fils Jack. Dennis et Meg ont annoncé leur séparation en juin 2000 et ils ont finalisé leur divorce en juillet 2001. Meg est devenue amoureuse avec Russel Crowe à peu près au moment où elle s’est séparée de Dennis.

« Je n’avais jamais eu l’impression d’être si préoccupée par ce que les gens pensaient de moi, mais cette histoire n’a jamais été racontée correctement », a-t-elle déclaré sur Aujourd’hui en février 2019 à propos de son divorce. « J’ai ressenti l’effet, comme si j’étais le méchant ou quelle que soit l’histoire. Mais je me souviens avoir abandonné le besoin de corriger qui que ce soit. Le divorce est difficile. L’amour est dur. Toutes ces choses étaient si personnelles », a-t-elle ajouté. Dennis a également parlé de la façon dont la renommée de Meg a affecté leur mariage. « Quand nous nous sommes rencontrés, j’étais le gros problème », avait-il précédemment déclaré PERSONNES. « Nous sortions dans les rues de New York et c’était comme, ‘Meg! Meg !’ Et je dois l’admettre, j’avais vraiment l’impression d’avoir disparu. Je ne pensais pas que j’étais si petit, mais je l’étais. C’était une opportunité de croissance – j’ai appris de cela.

Le fils de Dennis et Meg, Jack, a suivi leurs traces d’acteur. Il a eu un petit rôle dans Les jeux de la faim films, et est maintenant surtout connu pour son rôle principal en tant que Hughie Campbell dans la série à succès d’Amazon Prime Video Les garçons. Il a également joué dans Cri 5.

Plus d’actualités connexes :

Kimberly Buffington

Dennis a épousé sa troisième femme, Kimberly Buffington, le 4 juillet 2004 dans son ranch de Paradise Valley, Montana. Trois ans plus tard, ils ont accueilli des jumeaux fraternels, Thomas Boone et Zoé Grace, via un substitut. Les jumeaux, qui ont maintenant 14 ans, ont accidentellement reçu une dose accrue d’héparine, un anticoagulant, à l’âge de dix jours. Heureusement, ils se sont rétablis et Dennis et Kimberly ont finalement conclu un règlement de 750 000 $ contre l’hôpital Cedars-Sinai, selon PERSONNES.

Kimberly a demandé le divorce en mars 2012. Elle a retiré les papiers du divorce deux mois plus tard, mais elle a ensuite demandé la séparation de corps en octobre. Kimberly a également demandé la garde physique exclusive et la garde légale conjointe d’elle et des deux enfants de Dennis à l’époque. Dennis a ensuite demandé le divorce et a demandé la garde légale et physique conjointe des enfants, tout en proposant de payer une pension alimentaire à Kimberly. Le couple s’est réconcilié et leur divorce a été rejeté en septembre 2013, jusqu’à ce qu’ils se séparent à nouveau en juin 2016. Le divorce a été finalisé en avril 2018 et ils ont accepté la garde physique conjointe des enfants, bien que Kimberly ait obtenu plus de temps avec les garçons. Elle aurait également reçu 2 millions de dollars en paiement forfaitaire et 13 750 dollars par mois en pension alimentaire pour enfants.

Lien connexe En rapport: Ray Stevenson est mort à 58 ans : 5 choses à savoir sur l’acteur de « Star Wars » et de « Thor »

Laura Savoie

Dennis a rencontré sa quatrième épouse, Laura Savoie, lors d’un événement professionnel et ils ont commencé à se fréquenter en mai 2019. Laura est une ancienne doctorante de l’Université du Texas. Ils se sont fiancés en octobre 2019 alors qu’ils étaient en vacances à Hawaï. « Cela s’est produit à l’extrême nord d’Oahu, à Turtle Bay. C’était un peu spontané », a déclaré Dennis Supplémentaire sur la proposition. « C’était vraiment une surprise [for Laura]. J’avais la bague dans ma poche… C’était une sorte de plan d’un mois et demi. Je voulais que ce soit privé.

Après que leurs plans de mariage initiaux aient été bouleversés en raison de la pandémie de COVID-19, Dennis et Laura ont eu un mariage surprise en bord de mer à Santa Barbara, en Californie, le 2 juin 2020. « L’amour a juste une façon de vous surprendre », a déclaré Dennis PERSONNES après le mariage, ajoutant: « C’était magnifique. » Le couple a échangé des vœux traditionnels et des bagues Bulgari, et Laura portait une robe blanche de Chosen By One Day qui comportait un bas du dos, tandis que Dennis portait un costume gris Hugo Boss.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.