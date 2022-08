Faits sur la mère et le père de la star de “Yellowstone” – Hollywood Life

Voir la galerie





Cole Hauser47 ans, joue le personnage de Rip Wheeler dans la série télévisée à succès Yellowstone, et bien qu’il fasse des vagues tout seul, la célébrité n’est pas nouvelle pour Cole. Ses parents sont des membres de la royauté hollywoodienne et sont également célèbres à part entière. Cole est le fils de Ailes Hauser et Cass Warner et a un total de quatre frères et sœurs.

Qui est le vrai père de Cole Hauser ?

Gerald Dwight “Wings” Hauser est le père de Cole, qui a accueilli son fils avec sa femme Cass en 1975. Wings est né le 12 décembre 1947 à Hollywood, en Californie. Il est un acteur et producteur occasionnel qui est surtout connu pour son rôle dans le film de 1987 Les durs à cuire ne dansent pas.

Wings a également été vu dans de nombreux autres films, dont L’initié, Caoutchoucet Brigade des moeurs. Il a joué dans des films avec certains des acteurs les plus emblématiques de l’industrie, notamment Al Pacino et Russel Corbeau. En 1988, Wings a reçu une nomination aux Independent Spirit Award pour son rôle dans le film Les durs à cuire ne dansent pas.

Depuis son apogée, Wings est resté discret et n’est pas autant sous les feux de la rampe que son fils Cole. En fait, son crédit d’acteur le plus récent sur son IMDb le profil date de 2019 pour son rôle de docteur Goddard dans le film Eve N’ God : Cette femme n’a pas encore été évaluée (TM).

Qui est la mère de Cole Hauser ?

La mère de Cole est la cinéaste Cass Warner, 74 ans, qui a été dans l’industrie presque toute sa vie. Cass a été exposée aux affaires d’Hollywood et au cinéma dans son enfance, car elle est une cinéaste de troisième génération.

Son IMDb compte plus de 16 crédits dans différentes catégories, du producteur à l’actrice dans tous les domaines. Elle est principalement créditée en tant que productrice, scénariste et réalisatrice sur le site. En 2007, elle réalise et écrit le documentaire Les frères Warner sur sa famille, y compris son grand-père Harry Warner. Harry était l’un des fondateurs de Warner Bros. Entertainment Inc. en 1923.

Plus tard en 2008, Cass a été nominé pour un Video Source Award pour le documentaire sur les célèbres frères Warner.

Qui sont les frères et sœurs de Cole Hauser ?

La célèbre famille Hauser et Warner n’est pas petite non plus. Cole a un total de quatre frères et sœurs, bien qu’ils soient pour la plupart des demi-frères et sœurs, à part sa propre sœur, Hauser lumineux.

Cass a eu trois autres enfants Tao Gaines, Jessé Piscineet Vanessa Mooney. Les détails sur qui sont leurs pères ne sont pas connus du public car la vie privée de Cass est gardée pour la plupart secrète.