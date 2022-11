Faits sur la marraine du prince William qui a démissionné – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Lady Susan Hussey, une assistante de haut rang du palais de Buckingham, est la marraine du prince William

Elle a démissionné de son poste le 30 novembre 2022 après avoir été accusée de comportement raciste par Peul Ngozi qui visitait le Palais en tant que dirigeant d’une association à but non lucratif

qui visitait le Palais en tant que dirigeant d’une association à but non lucratif Les représentants du prince William ont déclaré que le prince de Galles était “vraiment déçu”.

La marraine de Prince William a démissionné après avoir été accusée de comportement raciste par un invité de Buckingham Palace. Dame Susan Husseyune assistante de haut rang du palais, a démissionné de ses fonctions royales le 30 novembre 2022, selon TMZ. La décision est intervenue après Peul Ngoziune dirigeante britannique d’une organisation à but non lucratif, a publié une prétendue interaction entre elle et Lady Susan sur Twitter, où il semble que Lady Susan remettait en question l’héritage de Ngozi. Continuez à lire pour plus d’informations sur Lady Susan, ci-dessous.

Lady Susan a été surnommée “Number One Head Girl”

Lady Susan Hussey, 87 ans, fait partie de la maison royale dans un rôle non rémunéré depuis 1960, selon Le Washington Post. Elle a été chargée d’aider ceux qui se marient dans la famille à naviguer dans la vie royale. Elle était aussi une confidente de feu Reine Elizabeth II, l’accompagnant même aux funérailles de son mari, Prince Philippe en 2021. Sa loyauté lui a valu le nom de “Number One Head Girl”, selon la source d’information.

Elle a été nommée marraine du prince William

Lady Susan a sans aucun doute interagi avec le regretté princesse Diana, car elle était responsable du mariage de nouveaux membres royaux dans la famille royale. Quand Diana et du roi Charles III premier enfant, le prince William, est né en 1982, ils ont nommé Lady Susan comme sa marraine.

Lady Susan est présentée comme un personnage dans ‘The Crown’

Dans la dernière saison de La Couronne sur Netflix, le personnage de Lady Susan se voit confier un petit rôle. Elle est présentée comme une amie de la reine et une voix de la raison pour son mari, Marmaduke Husseyprésident du conseil d’administration de la BBC.

Elle a été accusée de commentaires racistes lors d’une collecte de fonds au palais

Sentiments mitigés à propos de la visite d’hier au palais de Buckingham. 10 minutes après mon arrivée, un membre du personnel, Lady SH, s’est approché de moi, a bougé mes cheveux pour voir mon badge. La conversation ci-dessous a eu lieu. Le reste de l’événement est flou.

Merci @ManduReid & @SuzanneEJacob pour le soutien🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq – Espace Sistah (@Sistah_Space) 30 novembre 2022

Peul Ngozi, une militante britannique et directrice générale de l’association caritative contre la violence domestique Sistah Space, a accusé Lady Susan de racisme après avoir partagé son récit d’un échange mot à mot qu’ils ont eu au palais de Buckingham le 29 novembre 2022. Ngozi a partagé que Lady Susan l’avait harcelée avec une série de questions sur son origine, notamment : “De quelle partie de l’Afrique êtes-vous ?” “De quelle nationalité es-tu?” « D’où venez-vous vraiment ? » “D’où vient votre peuple ?” » et « Quand êtes-vous venu ici pour la première fois ?

Mandu Reidchef du Parti de l’égalité des femmes, a été témoin de l’échange et a déclaré que cela ressemblait à “un interrogatoire”, selon Le Washington Post. « Nous étions invités, nous avions été invités à une réception très importante sur un sujet très important. Nous étions là pour célébrer les efforts visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles », a-t-elle déclaré au point de vente. « Et à la fin de cette interaction, c’était presque comme si nous étions des intrus, nous n’étions pas à notre place. Je veux dire, notre nationalité étant remise en question ? C’était dur à encaisser. »

Le prince William a répondu à l’incident de sa marraine

William a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il était “déçu d’entendre parler de l’expérience de l’invité au palais de Buckingham”. Le porte-parole a ajouté : « Le racisme n’a pas sa place dans notre société. Les commentaires étaient inacceptables, et il est juste que l’individu se soit retiré avec effet immédiat.