Faits sur la façon dont elle est morte avant le nouveau biopic – Hollywood Life

Whitney Houston est décédée à la veille de son grand retour en 2012 à l’âge de 48 ans, la cause finale du décès étant une noyade accidentelle.

Sa mort a été causée par les effets d’une cardiopathie athéroscléreuse et de la consommation de cocaïne, selon une déclaration du coroner.

Le regretté chanteur est immortalisé dans le nouveau biopic “I Wanna Dance With Somebody” avec la nouvelle venue Naomi Ackie

À la veille de ce qui devait être son grand retour avec une performance puissante aux Grammy Awards 2012, Whitney Houston est décédé tragiquement, laissant un héritage comme l’un des plus grands chanteurs à avoir jamais orné la scène. La chanteuse emblématique, célèbre pour ses ballades émouvantes ainsi que ses airs pop à succès, n’avait que 48 ans lorsqu’elle est décédée le 11 février 2012. Maintenant, une décennie plus tard, un biopic intitulé Je veux danser avec quelqu’un, nouveau venu Naomi Akkie dans le rôle de Whitney, est prête à raconter l’histoire de la célèbre diva, alors qu’elle arrive au cinéma juste à temps pour les vacances. Pour voir la star britannique capturer l’essence de Whitney, regardez des extraits du film sur sa page Instagram officielle. Et encore plus de taquineries sont sur le propre compte Instagram de Whitney.

Avec un coup de projecteur renouvelé sur les triomphes et les tragédies de l’interprète de “Greatest Love of All”, HollywoodLa Vie détaille tout ce qu’il faut savoir sur la mort dévastatrice de Whitney et les jours qui l’ont précédée. Continuez à lire pour en savoir plus, ci-dessous.

Whitney aurait montré “Dripping Wet” pour la répétition

Deux jours avant la mort de Whitney, il y avait une répétition pour Clive Davis’ bash annuel pré-Grammy, où le chanteur “Greatest Love of All” devait se produire. Lorsqu’elle s’est présentée pour s’entraîner avec le groupe tôt le matin, son directeur musical de longue date Rickey Mineur a remarqué qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez elle, d’autant plus qu’il la savait dormir tard en tant que « couche-tard », selon son entretien avec Le New York Post. «Donc, je ne la vois jamais à 10h30 (du matin). Et elle était un peu mouillée, comme si elle dégoulinait. Et j’ai dit : ‘D’où venez-vous ?’ Elle dit : « J’ai nagé. Je récupère mes poumons. Je me remets en forme.’ » Rickey craignait de ne pas dire la vérité et de se droguer à nouveau, ce contre quoi elle se battait depuis des années.

Elle n’était apparemment «pas sobre» lorsqu’elle a écrasé une interview de Brandy / Monica

Lors de la répétition de Clive Davis, Whitney a écrasé une interview avec des chanteurs Brandy et Monique. Gerrick Kennedyauteur du nouveau livre N’avions-nous pas presque tout eu : à la défense de Whitney Houston, s’est rappelé avoir vu Whitney dans “l’esprit vif” lorsqu’elle a parlé aux jeunes stars. “Sur le moment, c’était comme si, vous savez, elle passait un bon moment”, a-t-il déclaré. Le New York Post. « Elle était là pour voir ses petits bébés. Mais évidemment, nous savons maintenant qu’elle n’était clairement pas [sober].”

Où Whitney Houston est-elle morte ?

Deux jours plus tard, le 11 février, Whitney a été retrouvée inconsciente dans sa baignoire à l’hôtel Beverly Hilton à quelques étages au-dessus de l’endroit où devait se dérouler la soirée pré-Grammy de Clive Davis. Les médecins ont été appelés et le chanteur ne répondait toujours pas lorsqu’ils sont arrivés. Whitney a été déclaré mort peu de temps après.

Comment Whitney Houston est-elle morte ?

Aucun traumatisme de jeu déloyal n’a été suspecté lors du décès de Whitney, car sa dernière cause de décès était une noyade accidentelle, les effets d’une maladie cardiaque athéroscléreuse et de la consommation de cocaïne y contribuant, selon une déclaration du coroner. “Il y a de fortes chances que, si elle n’avait pas eu la maladie cardiaque préexistante et la consommation de cocaïne, elle ne se serait peut-être pas noyée”, a déclaré l’enquêteur en chef du coroner du comté de Los Angeles. Craig Harvey expliqué dans le communiqué. Harvey a déclaré qu’il y avait des preuves d’une consommation chronique de cocaïne et il soupçonnait Whitney d’avoir ingéré la drogue avant de s’effondrer dans la baignoire.

Whitney Houston s’est-elle droguée ?

Alors que la cocaïne aurait été consommée peu de temps avant sa mort, Whitney avait plusieurs autres drogues dans son système, notamment de la marijuana, du Xanax, du Benadryl et du Flexeril, selon des rapports de toxicologie. Malgré ces substances causant de la somnolence, Harvey a déclaré qu’elles n’avaient pas contribué à la mort de Whitney.

Hommage des Grammys à Whitney Houston

Alors que le monde de la musique pleurait collectivement la perte de l’un de ses plus grands artistes, il était question d’annuler les Grammy Awards. “Mais cela n’aurait pas été la bonne chose à faire”, a déclaré le producteur de longue date des Grammy Ken Ehrlich Raconté La poste. “Donc, il essayait de trouver le mélange entre honorer sa mémoire et ensuite faire un spectacle Grammy correctement.” L’hôte des Grammys, LL cool Js’est levé et a ouvert la nuit avec une prière pour Whitney, tandis que Jennifer Hudson a été appelé à la dernière minute pour rendre un hommage musical. Bien que réticent au début, selon Ehrlich, Hudson a finalement fini par chanter “Je t’aimerai toujours” devant un public aux larmes aux yeux.

Où Whitney Houston est-elle enterrée ?

Whitney a été inhumée le 18 février lors d’une cérémonie privée au cimetière Fairview dans sa ville natale de Westfield, New Jersey. Elle a été enterrée à côté de son père, John Russel Houstonqui y a été inhumé en 2003. Lors du service de quatre heures la veille, des centaines d’amis et de famille se sont réunis à l’église baptiste New Hope pour rendre hommage à la vie inimitable perdue trop tôt.

