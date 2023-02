Faits sur la chérie des Eagles QB – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Szagola/AP/Shutterstock

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts a mené l’équipe à remporter le championnat NFC East lors de la saison 2022-2023

Les Eagles affronteront les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl LVII

Selon les rumeurs, Jalen, qui a été repêché au deuxième tour du repêchage de la NFL 2020, sortirait avec son amoureux de l’université, Bry Burrows

Jalen fait mal a mené les Eagles de Philadelphie à une excellente saison de championnat NFC East ainsi qu’au Super Bowl LVII. En tant que quart-arrière, il a effectué près de 70% de ses lancers et n’a eu que huit interceptions au cours de la saison 2022-2023 au cours des 12 matchs auxquels il a joué, par Sports illustrés. Il a totalisé 32 touchés et lancé sur près de 4 000 verges. “En tant que jeune QB, c’est le meilleur leader que j’ai connu” Ted Rat, le vice-président des performances des joueurs des Eagles, a déclaré au point de vente. “Il est … totalement immergé.”

La superstar de 24 ans est également assez humble, car il a admis qu’il ne saisirait peut-être pas encore pleinement le poids de ce succès. “Je sais juste que nous avons tellement plus à offrir, alors j’ai hâte de retourner au travail et de continuer à grandir avec ces gars”, a-t-il déclaré. SBNation. “Je défie tout le monde dans ce vestiaire non seulement de se tenir responsable, mais de tenir l’homme à côté d’eux responsable.”

Jalen est également l’un des deux favoris, aux côtés Patrick Mahomes, pour le MVP de la ligue. Avant de regarder deux matchs de fin de saison en marge par mesure de précaution après avoir subi une blessure à l’épaule, Jalen était également sur le rythme de la première saison de la NFL avec plus de 4 000 verges par la passe et 800 verges au sol, selon Sports illustrés.

Avec un coup de projecteur renouvelé sur le jeune athlète, de nombreux fans veulent en savoir plus sur sa vie personnelle. Continuez à lire pour en savoir plus sur sa petite amie supposée, Bry Burrows.

Bry et Jalen se sont rencontrés au collège

Bry (nom de naissance Bryonna Rivera Burrows) et Jalen se seraient rencontrés lorsqu’ils fréquentaient tous les deux l’Université de l’Alabama de 2016 à 2019. Bry était très impliquée à l’Université de l’Alabama, où elle a obtenu deux baccalauréats ès arts en espagnol et en sciences politiques, selon FanBuzz. Elle a ensuite obtenu sa maîtrise en administration des affaires immédiatement après l’obtention de son diplôme.

“Pas de mots pour décrire l’humble rappel de la Journée des honneurs à #UA. Savoir que j’ai été reconnu n’a pas de prix.” -Bry Rivera Burrows #Aujourd’huiAtUA pic.twitter.com/0ZnXjieOix — L’Univ. de l’Alabama (@UofAlabama) 7 avril 2017

Elle était vice-présidente de l’association MBA

La Manderson Graduate School of Business de l’Université de l’Alabama a félicité Bry dans un 2018 Twitter poste. Ils ont écrit que Bry est “un défenseur passionné de l’avancement de la vie étudiante sur le campus et continue de diriger en tant que vice-président de l’association MBA et capitaine de l’équipe de cas MBA primée au niveau national”.

Bry est une fashionista

Bien que la page Instagram de Bry soit privée, les fans peuvent dire que son style est impeccable grâce à sa photo de profil. La photo la montre posée sur une chaise avec un débardeur noir court et un pantalon large blanc. Elle portait des talons noirs à lanières pour compléter son look et portait ses cheveux dans un chignon amusant. Sa biographie donne également un indice sur elle : elle adore le vin ! Sa biographie déclare simplement “la langue d’amour : le vin”.

Bry a été reconnu par l’Université de l’Alabama lors de la journée des honneurs

Dans le tweet ci-dessus de l’Université de l’Alabama mettant en vedette l’amateur de vin à la mode, Bry reconnaît également ses superbes réalisations à l’école. “Pas de mots pour décrire l’humble rappel de la Journée des honneurs à #UA », a-t-elle déclaré en légende. “Savoir que j’ai été reconnu n’a pas de prix.

Selon sa page LinkedIn, Bry est maintenant responsable du financement de logiciels chez IBM et travaille dans la région de Dallas.

Selon la rumeur, Bry et Jalen se seraient séparés à un moment donné à l’université

Selon la rumeur, Jalen et Bry ont rompu lorsqu’il a été transféré en Oklahoma pour terminer sa dernière année d’éligibilité en tant que joueur de football. Cependant, les fans aux yeux d’aigle ont partagé des clichés d’elle sur les réseaux sociaux à Atlanta assistant au match Eagles vs Falcons le 12 septembre 2022. Il y a également eu des captures d’écran des commentaires présumés de Jalen sur son compte Instagram. Bien que le sien soit privé, le compte Instagram de Jalen est toujours accessible.

