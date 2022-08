Faits saillants sur le judaïsme | CNN

CNN

Voici un aperçu du judaïsme, la religion monothéiste (croyance en un seul Dieu) du peuple juif.

La loi juive est enracinée dans la Torah, les cinq premiers livres de la Bible : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome.

Selon la Torah, Abraham est le père du judaïsme. Il est né il y a environ 4 000 ans, à une époque où de nombreux dieux étaient vénérés, mais il croyait qu’il n’y avait qu’un seul Dieu.

Le judaïsme est né d’une alliance entre Dieu, Abraham, les enfants d’Abraham et leurs descendants. Moïse, probablement né à la fin du 14ème siècle avant JC, a conduit les esclaves hébreux hors d’Egypte, a reçu la Torah de Dieu et a enseigné les lois de Dieu au peuple.

Les principales confessions du judaïsme sont orthodoxe, conservatrice et réformée.

Les Juifs adorent dans les synagogues et tout membre instruit de la congrégation peut diriger un service. Cependant, un rabbin ou un chantre dirige généralement les services.

Les rabbins sont des autorités spirituelles juives, formées dans des yeshivas, des séminaires religieux. Les rabbins interprètent la Bible et présentent le sens de la loi juive.

Lorsque les enfants juifs atteignent l’âge de 12 ou 13 ans, ils se tiennent devant la congrégation et lisent une section de la Torah lors d’une cérémonie appelée bar mitzvah (pour les garçons) ou bat mitzvah (pour les filles). Cette célébration commémore un passage à l’âge adulte juif, ce qui signifie que les jeunes hommes et femmes peuvent désormais participer pleinement aux traditions comme le jeûne de Yom Kippour.

Les juifs pratiquants gardent casher, en suivant les lois alimentaires qui interdisent la consommation de certains aliments, y compris les crustacés et le porc, ainsi que les repas contenant un mélange de viande et de produits laitiers.

Une kippa ou kippa est une casquette portée par les hommes juifs ainsi que par les hommes laïcs lors de cérémonies religieuses. La coutume n’est pas enracinée dans la Bible mais a évolué à partir de la croyance que Dieu regarde d’en haut.

La Kabbale est un type mystique d’étude de la Torah centrée sur l’illumination spirituelle et la croissance personnelle.

Shabbat, le sabbat ou jour de repos, commence le vendredi soir et dure jusqu’au coucher du soleil le samedi.

Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et Yom Kippour, le jour des expiations, sont les jours les plus saints de l’année, connus sous le nom de grands jours saints.

La Pâque, également appelée Pessa’h, marque l’exode des Israélites de l’esclavage égyptien.

Les autres fêtes incluent Souccot, une fête des récoltes ; Hanukkah, qui célèbre une rébellion menée par les Maccabées vers 165 av. et Pourim, une journée légère de réjouissances costumées en l’honneur de la reine Esther.

Le judaïsme a été établi vers 2000 av. J.-C. dans le cadre d’une alliance entre Dieu et Abraham. Les soulèvements contre les Romains au cours des premier et deuxième siècles de notre ère ont conduit au début de la diaspora juive, le mouvement des Juifs vers d’autres parties du monde. Ceux qui pratiquaient le judaïsme étaient tenus à l’écart de la société et persécutés dans de nombreux pays. La création d’un État juif a été discutée lors du premier Congrès sioniste en Suisse en 1897. En 1948, l’État d’Israël a été formé, après la Seconde Guerre mondiale et le génocide de plus de six millions de Juifs.

Peuple juif dans le monde – 15166200 (2021)

Israël (6 998 000, 46,1 %) et les États-Unis (7 300 000, 48,1 %) sont les deux pays avec les plus grandes populations juives.