Faits saillants sur Gordon Brown | CNN

CNN

—



Voici un aperçu de la vie de l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown.

Date de naissance: 20 février 1951

Lieu de naissance: Glasgow, Écosse

Nom de naissance: James Gordon Brown

Père: John Brown, ministre de l’Église d’Écosse

Mère: Jessie Elizabeth “Bunty” (Souter) Brown

Mariage: Sarah Macaulay (3 août 2000-présent)

Enfants: James Fraser, John et Jennifer Jane

Éducation: Université d’Édimbourg, MA, Histoire, 1972; Université d’Édimbourg, Ph.D., Histoire, 1982

Religion: Église d’Écosse (presbytérienne)

Est aveugle de l’œil gauche et a perdu la majeure partie de la vue de l’œil droit, à la suite d’un coup de pied à la tête lors d’un match de rugby à l’adolescence.

Sa fille Jennifer Jane est décédée d’une hémorragie cérébrale 10 jours après sa naissance prématurée.

1972-1975 – Le plus jeune recteur de l’Université d’Édimbourg.

1976-1980 – Chargé de cours/professeur au Glasgow College of Technology.

1980-1983 – Journaliste et rédacteur d’actualités à la télévision écossaise.

1983-1984 – Président du parti travailliste en Ecosse.

1983-2005 – Membre du Parlement (MP) représentant Dunfermline East.

1987-1989 – Secrétaire en chef fictif (opposition) du Trésor.

1989-1992 – Porte-parole de l’ombre (opposition) pour le commerce et l’industrie.

1992-1997 – Chancelier fantôme de Grande-Bretagne.

1997-2007 – Chancelier de l’Échiquier (Trésor), la branche du gouvernement britannique responsable de la collecte et de la gestion des finances du gouvernement.

2005 – Est élu député représentant Kirkcaldy et Cowdenbeath, villes de la région de Fife en Écosse.

2006 – Le fils de Brown, James Fraser, reçoit un diagnostic de fibrose kystique à l’âge de quatre mois.

11 mai 2007 – Lance sa campagne pour devenir Premier ministre, « Gordon Brown pour la Grande-Bretagne ». Tony Blair approuve officiellement sa candidature.

16 mai 2007 – Reçoit 313 nominations de députés travaillistes, garantissant qu’il gagnera le leadership.

11 juin 2007 – Fait une visite surprise en Irak et rencontre le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki.

24 juin 2007 – Blair cède la direction du Parti travailliste à Brown lors d’une conférence des membres du parti à Manchester, en Angleterre.

27 juin 2007 – Devient premier ministre du Royaume-Uni.

29 juillet 2007 – Brown rencontre le président américain George W. Bush à Camp David, sa première visite aux États-Unis en tant que Premier ministre.

18 février 2008 – Signature d’une loi nationalisant la banque hypothécaire Northern Rock, la première fois depuis 1984 que le gouvernement sauve une banque britannique.

15 avril 2008 – Arrive aux États-Unis pour un voyage qui comprend une réunion aux Nations Unies, des discussions avec le président Bush sur les relations économiques/diplomatiques et des présentations aux candidats présidentiels restants.

23 mai 2008 – Rencontre avec le Dalaï Lama à la résidence londonienne de l’archevêque de Cantorbéry. La Chine condamne la réunion et déclare : « Cela s’immisce dans les affaires intérieures de la Chine et blesse également les sentiments du peuple chinois.

17 décembre 2008 – Annonce que les troupes britanniques se retireront d’Irak avant juin 2009.

2 mars 2009 – Arrive aux États-Unis pour une semaine de rencontres, dont certaines avec le président américain Barack Obama.

juin 2009 – Réorganise son cabinet après plusieurs démissions. Accepte également des audiences à huis clos sur le rôle de la Grande-Bretagne dans la guerre en Irak.

Février 2010 – Une interview franche pour la télévision britannique. Pour la première fois, Brown parle ouvertement de la mort de son premier enfant, Jennifer Jane, de la maladie de son fils Fraser et de sa relation avec Blair.

6 mars 2010 – Visite les troupes britanniques en Afghanistan et leur promet 200 nouveaux véhicules de patrouille plus résistants aux bombes en bordure de route.

11 mai 2010 – Démissionne de son poste de Premier ministre après que le Parti travailliste est arrivé deuxième aux élections législatives du 6 mai.

11 juillet 2011 – Le journal The Guardian publie des allégations selon lesquelles le journal The Sun, propriété de Rupert Murdoch, aurait obtenu illégalement des détails sur le fils de Brown et publié un article sur la maladie de l’enfant. Brown répond dans un communiqué disant : « La famille a été choquée par le niveau de criminalité et les moyens contraires à l’éthique par lesquels des informations personnelles ont été obtenues. L’affaire est entre les mains de la police. »

12 juillet 2011 – Le Sun dément avoir obtenu illégalement des informations sur le fils de Brown.

12 juillet 2011 – Brown accuse le journal Sunday Times, propriété de Murdoch, d’avoir des “liens avec des criminels” et allègue que le journal a recueilli illégalement des informations sur son compte bancaire, ses dossiers juridiques et ses impôts.

11 juin 2012 – Apparaît devant l’enquête Leveson pour discuter de ses expériences personnelles avec le journal The Sun et Murdoch, ses sentiments sur les droits des médias par rapport aux droits des citoyens, et des problèmes avec plusieurs politiciens britanniques.

juillet 2012 – Est nommé Envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale par le Secrétaire général Ban Ki-moon.

1 décembre 2014 – Annonce qu’il quittera ses fonctions de député de Kirkcaldy et Cowdenbeath lors des élections de 2015.

7 décembre 2015 – La société de gestion de placements PIMCO a déclaré avoir retenu les services de Brown et de quatre autres personnes, dont Ben Bernanke et Jean-Claude Trichet, pour former un conseil consultatif mondial.

2017 – Le mémoire « Ma vie, notre temps » est publié.

Janvier 2019 – Le Wall Street Journal rapporte que Brown rejoindra le conseil consultatif de Partners Group, une société de capital-investissement en Suisse.

10 juin 2021 – Le livre de Brown « Seven Ways to Change the World » est publié.

5 décembre 2022 – La Commission du parti travailliste sur l’avenir du Royaume-Uni, présidée par Brown, publie son rapport, qui appelle à des changements radicaux, notamment la transition du pouvoir politique de la Chambre des lords aux autorités locales.