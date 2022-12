Faits saillants, résultats complets et développements majeurs

Le dernier épisode de SmackDown de la WWE a présenté de l’action au bord du siège et beaucoup de drame. The Bloodline a dominé la majorité de l’émission alors que la WWE cherchait à souligner l’évolution de la relation entre Sami Zayn et Jey Uso.

The Bloodline a ouvert le spectacle alors que Zayn attribuait aux Usos le mérite d’avoir remporté une victoire impressionnante aux Survivor Series WarGames. Le trio s’est délecté de leur nouvelle chimie avec une poignée de main de groupe.

Il y a des questions persistantes sur la crédibilité de Zayn, mais Jey Uso l’a toujours aidé dans son combat contre Sheamus. Les fans ont particulièrement apprécié le dernier segment de l’émission de vendredi qui présentait la finale de la Coupe du monde de SmackDown. Ricochet s’est battu bec et ongles pour remporter le tournoi et gagner une chance au championnat intercontinental de GUNTHER.

Voici les faits saillants de toute l’action du KeyBank Center à Buffalo, New York.

Sheamus contre Sami Zayn

Sheamus avait la vengeance en tête quand il a affronté Sami Zayn. Sheamus avait l’avantage dans ce combat et a dominé la procédure. Mais Jey Uso est intervenu dans le match et a décroché un superkick sur Sheamus. Cela a grandement aidé Zayn et il a remporté la victoire par tombé.

Emma contre Shayna Baszler

Emma s’est battue vaillamment dans le match mais a finalement été surclassée dans le match. Baszler a verrouillé le Kirifuda Clutch dévastateur et a enregistré la victoire par soumission.

Kofi Kingston contre Gunther

L’affrontement entre Kofi Kingston et Gunther a été l’un des affrontements les plus compétitifs de la nuit. Kingston a impressionné les fans et les experts en se battant comme un tigre acculé contre le très vanté Gunther. Gunther a eu le dernier mot en exécutant l’Emerald Flowsion et a remporté la victoire par tombé.

Finale de la Coupe du monde de SmackDown : Ricochet contre Santos Escobar

C’était le combat phare de la nuit et il a été à la hauteur de sa facturation. Les trois membres de Legado Del Fantasma ont été expulsés du ring au début du match. Escobar a été contraint de faire face à la musique seul et cela a conduit à un match très compétitif entre les deux superstars. Ricochet a dominé l’action en exécutant un plongeon suicide, un superplex à la corde supérieure et un saut lunaire au tremplin. Escobar a également réussi à décrocher certains de ses mouvements de signature. Mais c’est Ricochet qui a fait preuve d’une plus grande endurance et a terminé le match en décrochant un 630 splash.

