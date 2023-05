Faits saillants: les sondages à la sortie du Karnataka prédisent la clôture du combat entre le BJP et le Congrès

Une maison suspendue au Karnataka ? Cinq des 10 sondages à la sortie des urnes l’ont prédit, mais la majorité d’entre eux ont donné un léger avantage au Congrès. Les prédictions indiquent également que Janata Dal Secular de HD Kumaraswamy jouera probablement le rôle de faiseur de rois. La marque majoritaire dans l’assemblée de 224 sièges est de 113 sièges.

Les enjeux sont importants pour le BJP au pouvoir et beaucoup plus élevés pour le Congrès de l’opposition, qui espère revenir au pouvoir. Le parti de M. Kumaraswamy affirme qu’il obtiendra suffisamment de sièges pour former seul un gouvernement.

Le parti Aaam Aadmi d’Arvind Kejriwal conteste également les élections dans l’État du sud. Tout comme le PCN de Sharad Pawar.

Voici les FAITS SAILLANTS des résultats des sondages de sortie :