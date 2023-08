Faits saillants et tour d’horizon de la Coupe Carabao: Gillingham étourdit Southampton alors que huit équipes du championnat sortent au premier tour | Nouvelles du football

Gillingham a fourni le plus gros choc du premier tour de la Coupe Carabao en éliminant les demi-finalistes de la saison dernière, Southampton.

Le but d’Ashley Nadesan et un doublé de Robbie McKenzie ont vu l’équipe de la Ligue 2 battre l’équipe qui vient d’être reléguée de la Premier League 3-1 à Priestfield.

Le patron des Saints, Russell Martin, a effectué 11 changements par rapport à l’équipe qui a gagné à Sheffield mercredi vendredi, mais cela s’est retourné contre lui de manière spectaculaire malgré une consolation tardive du remplaçant Carlos Alcaraz.

Hull a également été blessé au championnat, battu 2-1 par League Two Doncaster grâce à deux buts de George Miller après qu’Oscar Estupinan ait donné l’avantage aux Tigers.

Millwall les a rejoints par la porte de sortie après deux buts de Kelvin Ehibhatiomhan et d’autres frappes de Charlie Savage et Mamadi Camara ont donné à Reading une victoire écrasante 4-0 à The Den.

Quand aura lieu le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe Carabao ? Le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe Carabao sera diffusé en direct Ciel Sports Football et Événement principal de Sky Sports après la conclusion du voyage de Leicester City à Burton Albion mercredi soir. Il sera également diffusé en direct sur le Ciel Sports Football Chaîne Youtube. Douze équipes de Premier League participeront à la compétition au deuxième tour. Les huit équipes jouant en Europe cette saison (Man City, Arsenal, Man Utd, Newcastle, Liverpool, Brighton, West Ham et Aston Villa) entreront toutes au troisième tour.

Trois équipes du championnat ont été éliminées aux tirs au but par des clubs de division inférieure. Sunderland a perdu la fusillade 5-3 contre Crewe après un match nul 1-1, Stevenage a gardé son sang-froid pour assommer Watford et Salford a pris le scalp de Preston.

Sheffield Wednesday avait besoin d’un égaliseur de Tyreeq Bakinson sept minutes après le début du temps d’arrêt pour obtenir un match nul 1-1 avec Stockport, les Owls remportant la séance de tirs au but 4-1.

Aiden Marsh l’a quitté encore plus tard, égalisant pour Barnsley à la 98e minute pour remporter un match nul 2-2 avec Tranmere, mais les League Two Rovers ont triomphé 7-6 sur coups de pied.

League Two Newport a riposté à partir d’un but pour battre League One Charlton 3-1.

Wrexham, nouvellement promu, disputant son premier match nul en Coupe de la Ligue depuis 2007, s’est qualifié aux tirs au but après un match nul et vierge à domicile contre Wigan.

Peterborough a gagné sur coups de pied après un match nul 1-1 avec Swindon, tout comme Rotherham, qui a fait match nul 1-1 à domicile contre Morecambe.

Sutton a également été victorieux sur 12 mètres après un match nul 2-2 avec Cambridge, et Bradford a battu Accrington 4-1 aux tirs au but après un match nul 1-1.

Stoke a battu West Brom 2-1 et Middlesbrough a remporté l’autre affrontement de tous les championnats à Huddersfield 3-2.

Joel Piroe a marqué deux fois lors de la victoire 3-0 à domicile de Swansea contre Northampton pour donner au nouveau patron Michael Duff sa première victoire, et deux buts de Juninho Bacuna ont permis à Birmingham de réussir 2-0 à Cheltenham.

Il y a également eu des victoires pour Blackpool, Bolton, Plymouth, Port Vale, Portsmouth, Exeter, Mansfield, Lincoln, Wycombe et Harrogate.