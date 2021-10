Faits saillants et résumé de la Ligue 2 : victoire de Forest Green, Harrogate et Port Vale | Actualités footballistiques

Forest Green Rovers conserve quatre points d’avance en tête de Sky Bet League Two après une victoire 2-0 à Carlisle.

Les buts de Jamille Matt et Nicky Cadden ont permis aux Rovers de porter leur invincibilité à cinq matches.

Deuxième place Harroger a mis fin à une série de cinq matchs sans victoire avec une victoire 2-1 en difficulté Oldham.

Faits saillants du match Sky Bet League Two entre Carlisle United et Forest Green Rovers.



Le prêteur de Sunderland Jack Diamond et Luke Armstrong ont marqué pour Harrogate, le remplaçant Harry Vaughan en retirant un pour les hôtes.

Port-Vale a marqué deux fois dans le temps additionnel pour gagner 3-2 dans un thriller contre des rivaux de promotion Leyton-Orient.

Après avoir concédé à la 86e minute, Vale a trouvé un égaliseur à la 90e minute grâce au débutant Dennis Politic avant que Jamie Proctor ne marque un vainqueur spectaculaire.

Buts tardifs de Ben Gladwin et Harry McKirdy gagnés Swindon une victoire 3-1 Bristol Rovers au stade commémoratif.

Harry Anderson a donné l’avantage aux Bristol Rovers, mais Swindon est revenu en force en seconde période, Jack Payne égalisant à la 57e minute et Gladwin et McKirdy complétant le revirement.

Faits saillants du match de Sky Bet League Two entre Port Vale et Leyton Orient.



Le penalty d’Ollie Banks en deuxième mi-temps a vu Brouette gagner 1-0 à 10 Mansfield tandis qu’Adam May a marqué un égaliseur dans les arrêts de jeu pour Cambridge alors qu’ils ont riposté pour obtenir un match nul 2-2 à Crewe.

Les buts d’Oli Finney et Scott Robertson en première mi-temps semblent avoir valu aux Cheminots leur deuxième victoire de la saison. Mais les U ont dominé la seconde mi-temps et ont réduit les arriérés grâce à un but contre son camp du gardien de Crewe Will Jaaskelainen avant la frappe tardive de May.

Faits saillants du match Sky Bet League Two entre Oldham Athletic et Harrogate Town.



Walsall s’est battu pour faire match nul 2-2 contre Exeter.

Tim Dieng et Sam Nombe ont donné l’avantage à Exeter à deux reprises, mais George Miller a répondu à deux reprises pour Walsall.

Salford a scellé sa première victoire à l’extérieur de la saison avec une victoire méritée 2-0 à Colchester, avec Brandon Thomas-Asante et Tom Elliott marquant.

Faits saillants du match de Sky Bet League Two entre Exeter et Walsall



Les buts d’Alex Gilliead et Andy Cook ont ​​donné Bradford une victoire à domicile 2-0 contre Rochdale qui a mis fin à une série de cinq matches de championnat sans victoire.

Stevenage a mis fin à une série de huit matchs sans victoire, les buts de Jamie Reid et Elliott List étant suffisants pour battre Hartlepool 2-0.

Faits saillants du match de Sky Bet League Two entre Mansfield Town et Barrow.



Le doublé du capitaine Peter Clarke est levé Tranmere à la huitième en battant Crawley 2-1 à Prenton Park.

Le vétéran de 39 ans a frappé avec deux têtes de chaque côté du but de Kwesi Appiah en deuxième mi-temps pour assurer la victoire aux hommes de Micky Mellon.

Sutton a remporté sa toute première victoire à l’extérieur dans l’EFL avec une impressionnante victoire 2-0 à Northampton.

Joe Kizzi et Donovan Wilson ont marqué de chaque côté de la mi-temps alors que l’équipe de Matt Gray a poursuivi sa superbe forme avec une quatrième victoire en cinq matchs de championnat.

Newport a remporté sa première victoire depuis le départ de Michael Flynn en battant Scunthorpe 3-0 à Rodney Parade.

Flynn a mis fin à son règne de quatre ans et demi dans son club de ville natale par consentement mutuel plus tôt dans la semaine. L’ancien assistant Wayne Hatswell a remplacé le manager par intérim et a vu Ollie Cooper, Courtney Baker-Richardson et Dom Telford marquer dans une victoire complète.