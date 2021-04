Le long séjour de Southend dans la Ligue de football est presque terminé après une défaite 2-0 contre leurs rivaux d’Essex, Colchester.

Les Shrimpers, qui sont un club de la ligue depuis 1920, sont à huit points de la sécurité avec seulement trois matchs à jouer.

Le patron Phil Brown a décrit le match comme « probablement le plus grand de l’histoire du club », mais ils étaient deux à la mi-temps grâce aux buts de Michael Folivi et Harry Pell avant que Jason Demetriou ne soit expulsé pour une faute sur Pell.

















0:27



Tom Conlon de Port Vale a marqué un superbe but sur longue distance juste à l’intérieur de la demie de Barrow.



Le résultat assuré Colchester jouera à nouveau dans la Ligue Deux la saison prochaine.

Seul Brouette sont maintenant nominalement à portée de main Southend, et Grimsby en dessous d’eux, après une défaite 2-0 par Port Vale – Tom Conlon marquant les deux buts.

Défaite 3-0 de Grimsby par la quatrième place Morecambe signifie qu’ils restent neuf points derrière Barrow avec quatre matchs à jouer.

















1:49



Faits saillants du match Sky Bet League Two entre Barrow et Port Vale.



Cole Stockton a mis Morecambe en tête à la 22e minute, Yann Songo’o a doublé l’avantage six minutes plus tard et un but contre son camp tardif de Luke Waterfall a ajouté à la misère de Grimsby.

Cambridge rester à deux points de Cheltenham en haut du tableau grâce à une victoire 4-2 sur Leyton Orient.

Daniel Kemp a annulé le premier match de Joe Ironside pour les Robins dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais Shilow Tracey et une pénalité de Paul Mullin dans les six minutes ont remis Cheltenham devant.

Un but contre son camp de Declan Drysdale a ramené Orient à l’intérieur, mais un sort frénétique s’est terminé avec le deuxième et trois points d’Ironside pour les visiteurs.

George Lloyd a marqué le seul but de Cheltenham lors d’une victoire 1-0 Stevenage juste avant la mi-temps.

Boulonner sont à quatre points des leaders en troisième position après une victoire 1-0 sur Carlisle, avec Eoin Doyle marquant son 18e de la saison.

















1:53



Faits saillants du match Sky Bet League Two entre Grimsby et Morecambe.



Tranmeresuccès 1-0 de Bradford signifiait des victoires pour tous les cinq premiers. Le but contre son camp de Paudie O’Connor en première mi-temps a réglé les choses.

Forêt verte au sixième match nul 0-0 avec Exeter et n’ont qu’un point d’avance sur Newport, qui a battu Crawley 2-0 grâce aux buts de Liam Shepherd et Aaron Lewis. Tom Nichols a vu du rouge tard pour Crawley.

Oldham ont convaincu 3-0 vainqueurs à Harrogate avec des buts d’Alfie McCalmont, Dylan Bahamboula et George Blackwood tandis que Mansfield gagné par le même score contre Scunthorpe – George Lapslie, James Perch et Tyrese Sinclair les hommes sur la cible.

Buts gagnés par Ian Henderson et Jordan Turnbull Salford une victoire 2-0 à Walsall.