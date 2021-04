Cambridge a raté l’occasion de garantir la promotion de la Ligue 2 alors que Stevenage a remporté une victoire surprise qui a permis à Cheltenham de remplacer les U à la première place.

La victoire aurait assuré aux hommes de Mark Bonner une place au troisième rang avec deux matchs à jouer, mais ils ont fait un blanc.

Luke Norris l’a remporté pour Stevenage juste après l’heure, rentrer à la maison de près après l’effort dévié d’un Elliott List est revenu de la barre transversale.

En plus de voir leurs célébrations se mettre sur la glace, Cambridge est passé à la deuxième place en tant que rivaux pour le titre Cheltenham battre Colchester 1-0.

















1:49



Faits saillants du match de la Sky Bet League Two entre Cambridge United et Stevenage.



Ils ont été étouffés pendant 82 minutes, mais ont finalement trouvé un moyen grâce à Conor Thomas. Les Robins ont maintenant une avance d’un point au sommet avec un match en main.

A l’autre bout de la table, un duo menacé de relégation Southend et Grimsby les deux ont maintenu leurs combats vivants avec des victoires.

Pour les Shrimpers de Phil Brown, c’était une victoire ou un échec, comme ce sera le cas pour chacun de leurs deux derniers matchs, mais ils ont montré cœur à bord Leyton Orient 2-1.

Tyler Cordner leur a donné la tête, seulement pour que James Brophy riposte en première mi-temps supplémentaire. Southend avait besoin d’un autre et Matt Rush a obligé à la 76e minute avec son premier but senior.

















1:46



Faits saillants du match de la Sky Bet League Two entre Southend et Leyton Orient.



Pour le club de fond Grimsby, qui a un match en main, il y avait un tout aussi important à Oldham. Les Mariners sont allés derrière Conor McAleny à la demi-heure, mais ont réagi rapidement par Matt Green avant que Jay Matete ne gagne à 10 minutes de la fin.

Boulonner battre Morecambe dans la bataille du troisième contre le quatrième, ce dernier étant gêné par le limogeage anticipé de Kevin Mellor. Ben Jackson a donné une avance de 1-0 aux Wanderers juste avant l’intervalle et ils ont conservé ce score avec leur avantage numérique.

Ailleurs dans le top sept, Tranmere battre Brouette 1-0 grâce au but de David Nugent, Forêt verte a partagé un tirage au sort sans but avec des hôtes Crawley et Newport fait la même chose à Exeter.

















1:56



Faits saillants du match de la Sky Bet League Two entre Oldham Athletic et Grimsby Town.



Dix hommes Salford battre Colchester 2-0 pour maintenir la pression, Ashley Hunter et Ian Henderson étaient sur la cible malgré le carton rouge de Richie Towell à la 68e minute, tandis qu’Emmanuel Osadebe en a marqué un et en a mis un autre dans Walsallvictoire 2-0 de Scunthorpe.

Port Vale battre Bradford 2-1 et Carlisle a sauvé un match nul 1-1 de la visite Harrogate grâce à un égaliseur Joshua Kayode.