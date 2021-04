Wigan a quitté la zone de relégation de la Sky Bet League One et a porté les espoirs de promotion automatique de Sunderland avec un autre coup dur avec une victoire 2-1 au DW Stadium.

Les Black Cats ont mené le match d’ouverture de Charlie Wyke à la 32e minute, mais leurs espoirs de gagner du terrain sur Peterborough, deuxième, ont été anéantis par des frappes de Will Keane et Callum Lang de chaque côté de l’intervalle.

SunderlandLa deuxième défaite consécutive de Posh les laisse cinq points derrière Posh, tandis que les trois points ont permis aux Latics en amélioration de sortir des quatre derniers.

Bas-club Rochdale se sont également donné l’espoir d’éviter la chute alors qu’ils se tenaient pour une victoire 2-1 sur le deuxième fond Swindon, qui en ont perdu quatre de suite.

















1:59



Temps forts du match de Ligue 1 entre l’AFC Wimbledon et Ipswich Town



Les buts de Jimmy Keohane et Conor Grant ont mis l’équipe locale aux commandes avant que la frappe de Jordan Garrick à la 88e minute n’assure une période nerveuse de temps supplémentaire pour les hôtes.

Brennan Johnson a réussi un triplé en tant que Lincoln a mis un terme catégorique à leur série de six matchs sans victoire avec une victoire de 4-0 sur MK Dons.

Johnson a marqué ses trois buts en 11 minutes de seconde mi-temps, complétant son triplé depuis le point de penalty, avant que le but contre son camp d’Andrew Fisher à la 73e minute ne complète la déroute.

















1:51



Temps forts du match Sky Bet League One entre Crewe Alexandra et Portsmouth



Mais il y avait de la frustration pour les rivaux de la promotion Portsmouth, qui a chuté à la sixième place après avoir été tenu à un match nul et vierge à Crewe.

S’appuyant sur leur victoire de 5-1 en fin de semaine à Accrington, Wimbledon a fait un autre pas vers la sécurité avec une victoire 3-0 sur 10 joueurs Ipswich.

Les buts de Will Nightingale et Jack Rudoni ont donné le contrôle aux Dons avant que Josh Harrop ne soit expulsé à la 28e minute, et un effort de Ryan Longman a scellé la victoire.

















1:47



Faits saillants du match de Ligue 1 entre Wigan et Sunderland



Chute libre Doncaster ont chuté à leur cinquième défaite consécutive alors que les buts de Lucas Akins, Thomas Haymer et Hayden Carter en deuxième période ont donné Burton une victoire 3-0 au stade Keepmoat.

Oxford est resté dans la course aux barrages avec une victoire de 4-1 Shrewsbury, avec des buts de Robert Atkinson, Elliot Lee, Matty Taylor et Sam Long, avec Harry Chapman ayant brièvement réduit le déficit pour les visiteurs.

Accrington récupérés de leur mutilation du week-end par Wimbledon alors qu’ils tenaient Blackpool à un match nul et vierge à Bloomfield Road – mais cela aurait été mieux pour les visiteurs si Colby Bishop n’avait pas manqué une pénalité tardive.