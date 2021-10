Faits saillants et résumé de la Ligue 1 : Portsmouth, Wigan, Wycombe gagnent | Actualités footballistiques

Sunderland a été renversé samedi par Sky Bet League One, alors que Portsmouth se dirigeait vers une victoire 4-0 à Fratton Park.

Marcus Harness a donné l’avantage aux hommes de Danny Cowley après 19 minutes, tandis que Lee Brown et John Marquis ont marqué pour porter le score à 3-0 avant la pause.

Marquis a ensuite ajouté un quatrième juste après l’heure de jeu, scellant la première victoire de Pompée depuis le 17 août.

Par conséquent, Wigan a sauté au-dessus d’eux à la première place après une victoire 2-0 sur Gillingham à Priestfield, grâce aux buts de Max Power et Will Keane.

Pendant ce temps, Will Grigg figurait sur la feuille de match en tant qu’associé poursuivant la promotion Rotherham s’est rendu à une victoire 2-0 contre Cheltenham et James Henry a remporté un temps d’arrêt pour gagner Oxford une victoire spectaculaire 2-1 à Sheffield mercredi.

Il y avait un thriller absolu à Adams Park, où Wycombe a riposté après avoir pris du retard sur Morecambe et a manqué d’éventuels vainqueurs 4-3, alors qu’au stade Keepmoat, à fond Doncaster étourdi MK Dons 2-1 pour ne remporter que leur deuxième victoire de la saison.

Autre part, Accrington est venu par derrière pour battre en luttant Ipswich 2-1, Boulonner battre Shrewsbury par le même score à l’UniBol et Charlton tenu pour une victoire bien méritée Fleetwood, avec des buts de Jonathan Leko et Jayden Stockley.

Et AFC Wimbledon tenu Burton à un match nul 1-1 à Plough Lane, avec Lincoln et Plymouth et Crewe et Cambridge jouer un divertissant 2-2 nuls.