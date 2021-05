Faits saillants et résumé de la Ligue 1: Hull remporte le titre, Posh promu | Actualités du football

Hull a remporté le titre de la Sky Bet League One avec une victoire 3-1 à domicile contre Wigan, tandis que Peterborough a riposté pour faire match nul 3-3 contre son rival Lincoln et assurer sa propre promotion.

Les Tigers – déjà sûrs de leur place de retour dans le championnat après avoir battu Lincoln le week-end dernier – sont passés devant la tête de Keane Lewis-Potter à la 17e minute, mais Joe Dodoo avait bientôt le niveau de Wigan.

Hull, cependant, était de retour devant à la 22e minute grâce à George Honeyman et Josh Magennis a terminé avec un troisième en seconde période.

Peterborough a riposté de 3-0 pour remporter un match nul spectaculaire et obtenir une promotion avec un penalty de Jonson Clarke-Harris profondément dans le temps d’arrêt.

Le milieu de terrain des Imps Anthony Scully a brisé l’impasse à la demi-heure, Jorge Grant en ajoutant un autre depuis le point de penalty juste avant la mi-temps.

Scully a obtenu son deuxième à la 53e minute pour laisser apparemment la soirée de promotion de Posh en attente.

Cependant, Siriki Dembele a commencé le combat avant que Clarke-Harris n’organise une finale tendue avec un coup franc à la 75e minute – puis a gardé son sang-froid du point de penalty jusqu’au temps d’arrêt.

Rochdale, Northampton reléguée

À l’autre bout de la table, Rochdale ont été relégués après avoir été battus 2-1 à domicile par Doncaster, tandis que Northampton sont également en baisse suite à une défaite 3-0 par Blackpool.

Taylor Richards a frappé à chaque mi-temps pour donner le contrôle à Doncaster et bien que Matt Done ait retiré un but tardif, ce n’était pas suffisant pour sauver Dale.

Le défenseur Luke Garbutt a mis le barrage pourchassant Blackpool en tête à la 19e minute et Jerry Yates a frappé deux fois tard pour sceller le sort des Cobblers.

Les barrages prennent forme

Sunderland a dépassé Lincoln en troisième après avoir gagné 3-1 Plymouth. Ross Stewart a donné l’avantage aux Black Cats à la 21e minute, mais les Pilgrims étaient à égalité juste après l’heure grâce au défenseur Joe Edwards.

Plymouth, cependant, a été réduit à 10 hommes à la 64e minute lorsque Jerome Opoku a été renvoyé pour un deuxième avertissement.

Chris Maguire a converti un penalty à six minutes de la fin et Denver Hume a ajouté un troisième dans le temps d’arrêt.

Portsmouth a maintenu sa propre poussée des barrages avec une victoire de 3-1 à AFC Wimbledon. Joe Pigott avait donné l’avance aux Dons à la 23e minute, mais cela a été de courte durée puisque Ronan Curtis a rapidement égalisé.

Le défenseur Lee Brown a ensuite frappé deux fois juste avant la mi-temps pour donner le contrôle à Pompée.

Oxford sont juste un point en dehors du top six après avoir gagné 3-2 à Shrewsbury. Elliot Lee a donné aux visiteurs une avance rapide, mais Matthew Pennington a rapidement égalisé.

Les musaraignes ont ensuite pris l’avantage sur Josh Vela avant la mi-temps, seulement pour que James Henry égalise et remplace Daniel Agyei, puis a attrapé un vainqueur tardif.

Chuks Aneke a frappé un égaliseur de temps d’arrêt comme Charlton a riposté pour faire match nul 1-1 à Accrington, qui était passé devant le remplaçant Joe Pritchard à seulement neuf minutes de la fin.

Buts ailleurs

Fleetwood a fait match nul 1-1 à domicile contre MK Dons. Gerard Garner a brisé l’impasse juste après l’heure, mais les visiteurs ont obtenu un point lorsque le remplaçant Charlie Brown a frappé à sept minutes de la fin.

Ipswich a gagné 2-1 à Swindon, qui étaient déjà en panne. James Norwood a mis Town devant le point de penalty une minute avant la mi-temps et a ajouté une seconde juste avant l’heure.

L’attaquant vétéran Brett Pitman a marqué contre son ancien club à 19 minutes de la fin pour réduire le déficit. Norwood a raté l’occasion d’un triplé lorsqu’il a frappé un penalty large à la 74e minute.

Ryan Broom est sorti du banc pour marquer un égaliseur de dernière minute pour Burton contre Gillingham, qui avait pris les devants juste avant la mi-temps grâce à Jordan Graham.

Crewe a gagné 1-0 à Bristol Rovers, avec un but de Callum Ainley à la 19e minute.