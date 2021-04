La pénalité tardive de Mallik Wilks a assuré la promotion de Hull au Sky Bet Championship et les a rapprochés du titre de League One avec une victoire de 2-1 à Lincoln.

Josh Magennis a mis coque dans une avance précoce, seulement pour que les visiteurs soient rattrapés par l’effort de Lewis Montsma.

Mais juste au moment où Hull craignait un match nul frustrant, Wilks a surgi avec le vainqueur du point de penalty pour sceller sa place dans le deuxième rang.

Peterboroughvictoire 1-0 de Charlton, cependant, cela signifie que Hull reste quatre points d’avance sur Posh, qui a un match en main.

Le but de Jonson Clarke-Harris à la neuvième minute a scellé une victoire 1-0 à Charlton, qui a vu Jayden Stockley manquer un penalty et a besoin d'un point de plus en trois matchs pour assurer sa promotion.

















Le doublé de Charlie Wyke a porté son total à 30 buts toutes compétitions confondues pour la troisième place Sunderland, mais les Black Cats ne pouvaient tirer que 3-3 avec Accrington.

Colby Bishop a trouvé le filet pour Stanley, avant qu’un but contre son camp de Luke O’Nien ne ramène les visiteurs au niveau 2-2.

Max Power pensait qu’il avait récupéré la victoire pour les Wearsiders, seulement pour que Sean McConville ait marqué tardivement et contrecarré les hôtes.

Matt Taylor a frappé deux fois avec un but contre son camp de Joe Edwards aidant également en tant que Oxford scier Plymouth 3-1.

Niall Ennis était sur la bonne voie pour les pèlerins, mais ce fut une journée difficile sur la route pour les hommes du Devon.

















Le but de l’arrière central Matthew Pennington a fait l’affaire pour Shrewsbury, qui a bosselé Blackpoolla poursuite des play-offs avec une victoire 1-0 sur leurs voyages.

Northampton frappé deux fois en quatre minutes par Ryan Edmondson et Fraser Horsfall pour pincer un match nul 2-2 à Gillingham.

Vadaine Oliver et Olly Lee avaient les hôtes aux commandes à 2-0 dans les 20 dernières minutes, seulement pour que les Cobblers renversent la situation à la mort.

Joe Piggott a raté un penalty en tant que AFC Wimbledon a joué un match nul et vierge à Ipswich.

Barrie McKay a trouvé le filet comme Fleetwood a remporté une victoire 1-0 à Doncaster, alors qu'il reste deux buts supplémentaires Crewe et Rochdale dessin 1-1.

















D’abord, Charlie Kirk pensait qu’il avait arraché la victoire aux hôtes, seulement pour Matt Done à égalité pour Dale à la septième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps.

Will Keane a répondu aux premiers efforts de Joe Powell pour Burton remettre les hôtes Wigan un match nul 1-1.

Will Grigg a marqué quatre buts alors que MK Dons battu Swindon 5-0, avec Scott Fraser ajoutant une pénalité pour une bonne mesure.

Joey Barton Bristol Rovers ont été officiellement relégués en Ligue 2 grâce à une défaite 1-0 contre les espoirs des barrages Portsmouth.

Le but de Ronan Curtis en première période s’est avéré suffisant pour permettre à Pompée de remporter sa première victoire en cinq matches.