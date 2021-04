Hull s’est rapproché de la promotion au Sky Bet Championship après avoir été deux fois passé d’un but pour remporter un match nul 2-2 contre Sunderland.

Les Black Cats, cherchant à raviver leurs propres espoirs de promotion après trois défaites successives, ont franchi le premier but de Jordan Jones avant d’être rattrapés par Josh Magennis.

Grant Leadbitter restauré Sunderlandavance avec une pénalité à la 34e minute, mais Magennis a de nouveau frappé au milieu de la seconde mi-temps pour gagner les leaders coque un point.

Les Tigers ont maintenant 11 points d’avance sur Sunderland et Lincoln – qu’ils rencontrent samedi – et quatre d’avance sur la deuxième place Peterborough après que Posh a subi une défaite à domicile 1-0 contre Gillingham.

L’équipe de Darren Ferguson, qui possède le meilleur bilan à domicile de la Ligue 1, n’a glissé sur son propre terrain que pour la troisième fois cette saison après que Connor Ogilvie a fait tonner à la maison un vainqueur à la 15e minute.

















Parmi les équipes qui ont commencé la journée dans le top six, Lincoln ont été les seuls à remporter une victoire mardi soir en battant Burton 1-0 grâce à la tête baissée de Timothy Eyoma en première période.

Charlton a également profité de la glissade de ses rivaux en grimpant dans les barrages avec une mutilation 6-0 de Plymouth à Home Park.

Les Addicks ont frappé Jake Forster-Caskey, Jayden Stockley, un but contre son camp de Kelland Watts, Alex Gilbey, Liam Millar et Chuks Aneke alors qu’ils se déplaçaient au-dessus de la défaite Oxford et Portsmouth.

Lors d’une nuit de résultats surprenants à l’autre bout du tableau, les six derniers côtés de l’AFC Wimbledon, Wigan, Northampton, Rochdale et Swindon ont tous renforcé leurs espoirs de survie avec des victoires, alors que Bristol Rovers s’effondrait au bord de la relégation.

Wimbledon récupéré d’un but pour battre 10 hommes Oxford 2-1 et enregistre une quatrième victoire consécutive.

















Josh Ruffels a donné l’avantage à United à la 52e minute, mais le jeu a été renversé en 12 minutes.

Joe Pigott a égalisé depuis le point de penalty dans un incident qui a vu James Henry expulsé pour manipulation sur la ligne, et deux minutes plus tard, Alex Woodyard a mis les hôtes en avant avec son premier but pour le club.

Les Dons sont 19e du tableau, à un point Wigan équipe qui est également sur une séquence de quatre victoires consécutives après avoir battu Shrewsbury 2-1.

Will Keane et Callum Lang ont frappé avant la pause pour mettre Wigan aux commandes et, malgré un étourdissement en seconde période d’Ollie Norburn, les Latics ont tenu bon.

Wigan reste quatre points au-dessus Northampton, qui occupent toujours la dernière place de relégation malgré leur impressionnante victoire 3-0 sur Ipswich.

Peter Kioso a marqué deux fois en première mi-temps et le neuvième de Ryan Watson de la saison en retard sur la victoire assurée alors qu’Ipswich n’a pas réussi à marquer pour le cinquième match consécutif.

















Troisième bas Rochdale se battent également dur pour rester dans la division, enregistrant leur troisième victoire consécutive tout en mettant fin au haut vol BlackpoolLa série sans défaite de 16 matches grâce à la frappe d’Ollie Rathbone en seconde période.

Sans gestionnaire Swindon, sous la direction de Tommy Wright après la démission de John Sheridan ce week-end, a grimpé du pied de la table avec une victoire 3-1 sur le bégaiement Portsmouth.

Brett Pitman a marqué deux fois contre son ancien club et Tyler Smith a bouclé les choses tard après que Ronan Curtis eut réduit le déficit.

La victoire des Robins signifie Bristol Rovers maintenant soutenir la division et sont à neuf points de la sécurité avec trois matchs à faire après leur défaite 2-0 à domicile à MK Dons.

















Scott Fraser et Will Grigg ont frappé pour les visiteurs et Luke Leahy a raté un penalty tardif pour les hommes de Joey Barton.

Mardi également, Accrington battre Doncaster 2-1 grâce à deux pénalités de Dion Charles de chaque côté de l’égalisation de Tyreece John-Jules, tandis que Crewe ont remporté 2-0 à Fleetwood, Owen Dale et Chris Porter (pénalité) marquent après que Kyle Vassell ait raté un penalty en première mi-temps pour Town.