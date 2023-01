Faits saillants du week-end Super Wild Card: les géants mènent les Vikings; Bills Edge Dauphins

Le week-end NFL Super Wild Card se poursuit dimanche avec un triple en-tête très attendu. Actuellement sur FOX, la sixième tête de série Géants de New York se battent contre les champions NFC North et la troisième tête de série Vikings du Minnesota .

Plus tôt, Josh Allen et le champion de l’AFC Est Buffalo Bills a échappé de peu au quart-arrière recrue de troisième corde Skylar Thompson et les Dolphins de Miami, septième tête de série, 34-31, pour se qualifier pour leur troisième ronde de division consécutive.

Pour conclure ce soir, les Ravens de Baltimore, sixièmes têtes de série, affronteront les champions de l’AFC Nord et les Bengals de Cincinnati, troisièmes têtes de série (20 h 15 HE).

Voici les meilleurs jeux !

Giants de New York contre Vikings du Minnesota

Skol !

Les Vikings ont couronné un entraînement d’ouverture de 12 matchs et 75 verges avec un faufilage de Kirk Cousins ​​pour mettre l’équipe à domicile tôt, 7-0.

Noué

Les Giants ont répondu avec un touché de 28 verges lors de leur première possession, grâce à Saquon Barkley.

NY en charge

Après que les Vikings aient fait trois-et-out lors de leur prochain entraînement, les Giants ont pris leur première avance sur la possession suivante.

Tout d’abord, Daniel Jones a rejoint Darius Slayton sur un gain éblouissant de 47 verges, puis il a frappé Isaiah Hodgins pour un touché de 14 verges pour donner à New York un avantage de 14-7.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Bills de Buffalo 34, Dolphins de Miami 31

Rebondir

La campagne d’ouverture des Bills ne s’est pas déroulée comme prévu. Allen a tâtonné sur une courte bousculade, mais le ballon est sorti des limites dans le processus. Les Bills ont mis fin à la possession en la retournant sur les bas sur la ligne de 32 verges de Miami.

Après que les Dolphins eurent trois retraits lors de leur premier entraînement, les Bills ont récupéré le ballon rapidement et se sont rachetés lors de leur prochaine possession. Allen s’est connecté avec Dawson Knox pour un score sauvage à une main pour mettre Buffalo en tête tôt, 7-0.

Choisi!

Lors du prochain entraînement des Dolphins, la sécurité des Bills, Dean Marlowe, a éliminé Thompson juste à l’extérieur de la zone rouge de Miami.

Jeu au sol fort

Les Bills ont largement capitalisé sur le chiffre d’affaires, se déplacer vers le bas avec facilité avant que le porteur de ballon recrue James Cook n’inscrive un score de 12 verges pour prolonger l’avance de Buffalo à 14-0 à la fin du premier quart.

Voir rouge

Allen a frappé Gabe Davis au milieu pour un ramassage de 19 verges qui était à l’origine considéré comme une passe incomplète. Buffle contesté le jugementet le jeu a été inversé, plaçant les Bills près du milieu de terrain avant le deuxième quart.

Le chaos!

Les deux équipes ont échangé des buts sur le terrain pour en faire un match de 17-3 au milieu du deuxième quart. Le chaos s’est ensuivi après que la passe d’Allen à John Brown a été captée près de la ligne de but de Miami par le demi de coin des Dolphins Xavien Howard et est revenu au milieu de terrain.

Les deux équipes s’est bagarré après la pièce, dessin compensant les pénalités de rugosité inutiles. Le chiffre d’affaires s’est traduit par un panier pour Miami, qui a légèrement réduit l’écart, 17-6, à la fin du deuxième quart.

Réduire l’écart

Les Dolphins ont terminé la première mi-temps en beauté, alors que Cedrick Wilson Jr. a renvoyé le botté de dégagement de 50 verges à la ligne des 27 verges de Buffalo. L’entraînement s’est terminé par un autre but sur le terrain, alors que Miami en a fait un match en huit points, 17-9.

Noué !

Les Bills ont rencontré des problèmes juste avant la pause. La passe d’Allen à Cole Beasley a rebondi des mains du receveur et dans les bras de la sécurité des Dolphins Jevon Holland, qui l’a renvoyée 29 verges à la ligne de 18 verges de Buffalo avec moins d’une minute à perdre avant la fin de la première mi-temps.

Miami a mis fin à l’entraînement en égalant le match à 17 points par pièce après un touché de l’ailier serré Mike Gesicki et une conversion réussie à deux points de Tyreek Hill.

Appel de la nature!

L’égalité de Miami a duré moins d’une minute, alors que Buffalo s’est faufilé dans un panier juste avant la mi-temps. Mais après avoir fait trois retraits pour ouvrir la seconde mi-temps, les Dolphins ont arraché le ballon à Allen ainsi que la tête. Quelle tournure improbable des événements.

D’avant en arrière

Buffalo a repris la tête tard, 27-24, au troisième quart après une coûteuse interception de Miami.

Butin de traînée d’orteil

Les Bills ont prolongé leur avance à 34-24 avant le quatrième quart, grâce à une réception de touché à couper le souffle de 23 verges par Davis.

Ne tourne pas ce cadran

Après un quart d’heure endormi de l’attaque de Miami, Mike McDaniel a composé quelques ruses pour ramener son équipe dans la zone des buts. Un revers de Jaylen Waddle a mis en place une courte course de touché de Jeff Wilson Jr.

Les yeux sur le prix

Le receveur des Bills Khalil Shakir est descendu avec une prise monstre de 31 verges au milieu du quatrième quart pour amener Buffalo au milieu de terrain.

Les Bills ont fini par renvoyer le ballon après Allen a pris un énorme sac au troisième essai, mais les Dolphins ont raté de justesse leur prochaine possession, retournant le ballon lors des essais. Les choses se sont arrêtées là, 34-31.

À VENIR :

Ravens de Baltimore face aux Bengals de Cincinnati (20 h 15 HE)

Corbeaux de Baltimore BL +8,5

+280

o40.5

Bengals de Cincinnati RIC -8.5

-455

u40.5