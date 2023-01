Faits saillants du week-end Super Wild Card: les 49ers en tête des Seahawks

Le week-end NFL Super Wild Card bat son plein !

Actuellement sur FOX, les Seahawks de Seattle à 7 têtes de série de la NFC affrontent les 49ers de San Francisco à 2 têtes de série. Plus tard, l’AFC occupe le devant de la scène, alors que les Los Angeles Chargers, 5 têtes de série, affrontent les Jaguars de Jacksonville, 4 têtes de série (20 h 15 HE).

Voici les meilleurs jeux !

Seahawks de Seattle contre les 49ers de San Francisco

Donner le ton

Après que les Seahawks aient tiré trois fois sur leur possession d’ouverture, les Niners ont chargé facilement sur le terrain lors de leur premier entraînement, qui s’est terminé par un but sur le terrain et une avance de 3-0 au début.

Trouver un rythme

Une fois de plus, Seattle est allé trois fois sur sa possession suivante.

Ensuite, San Francisco a prolongé son avance à 10-0 après avoir parcouru 85 verges en cinq jeux. Christian McCaffrey a commencé le trajet avec une course monstrueuse de 68 verges, couronnée par une courte passe de touché du quart-arrière recrue Brock Purdy .

Avant samedi, les Niners ont remporté 25 matchs éliminatoires consécutifs avec une avance de 10 points ou plus.

À la chasse

Les Seahawks ont réduit l’écart au début du deuxième quart, 10-7, grâce à un score de 7 verges de Kenneth Walker.

Nouveau chef !

Seattle a pris une avance de 14-13 sur le trajet suivant, grâce à un score à couper le souffle de 50 verges de DK Metcalf.

Les deux équipes ont échangé des buts sur le terrain avant la pause pour conserver un match à un point, 17-16.

Pouvoir des étoiles

Purdy a inscrit un score d’un mètre au milieu du troisième quart pour remettre les Niners au sommet, 23-17.

La mise en scène

Les 49ers ont une fiche de 5-2 dans la ronde des jokers à l’époque du Super Bowl et de 3-0 depuis 2002.

Le quart-arrière recrue de troisième corde Purdy a fait un travail magistral jusqu’à présent en menant une offensive des 49ers chargée de talents qui comprend le porteur de ballon McCaffrey, receveur Deebo Samuel fin serrée Georges Kittle et récepteur Brandon Aïyuk . Purdy a également l’une des meilleures lignes offensives de la ligue qui le protège, dirigée par le tacle gauche Trent Williams .

À l’approche des séries éliminatoires, San Francisco possède statistiquement la meilleure défense de la ligue et a un différentiel de chiffre d’affaires de plus-13, le meilleur de la NFL.

De l’autre côté, les Seahawks ont atteint les séries éliminatoires pour la 10e fois en 13 ans de mandat de Pete Carroll après une saison renaissante, grâce au quart-arrière Géno Smith et une défense jeune et opportuniste.

Smith a terminé la saison régulière avec le meilleur pourcentage d’achèvement de la NFL, se connectant sur 69,8% de ses passes.

À VENIR :

Chargers de Los Angeles contre Jaguars de Jacksonville (20 h 15 HE)

