Faits saillants du week-end Super Wild Card: Dolphins-Bills, Giants-Vikings, etc.

Le week-end NFL Super Wild Card se poursuit dimanche avec un triple en-tête. L’AFC est en action en premier, alors que les Dolphins de Miami, septième tête de série, affrontent les Buffalo Bills, champions de l’AFC Est, à New York.

Suivant sur FOX, la sixième tête de série Géants de New York affrontez les champions NFC Nord et la troisième tête de série Vikings du Minnesota (16 h 30 HE), suivis des Ravens de Baltimore, sixième tête de série, face aux champions de l’AFC Nord et aux Bengals de Cincinnati, troisième tête de série (20 h 15 HE).

Voici les faits saillants!

Dolphins de Miami contre Buffalo Bills

La mise en scène

Les Dolphins sont toujours sans leur quart-arrière partant, car Tua Tagovailoa reste dans le protocole de commotion cérébrale. À la barre de Miami se trouve le quart-arrière recrue de troisième corde Skylar Thompson – un choix de septième ronde de l’État du Kansas lors du repêchage de l’an dernier. Vétéran Teddy Bridgewater qui s’est cassé un doigt à la main qui lance au cours de la semaine 17, devrait également être actif.

D’un autre côté, Josh Allen vise à mener les Bills, deuxième tête de série, à leur troisième participation consécutive au tour de division.

À VENIR :

Giants de New York contre Vikings du Minnesota (16 h 30 HE, FOX)

Ravens de Baltimore face aux Bengals de Cincinnati (20 h 15 HE)

