Faits saillants du week-end Super Wild Card: Bills mène les Dolphins; Géants-Vikings, plus

Le week-end NFL Super Wild Card se poursuit dimanche avec un triple en-tête. L’AFC est en action en premier, alors que les Dolphins de Miami, septième tête de série, affrontent les Buffalo Bills, champions de l’AFC Est, à New York.

Suivant sur FOX, la sixième tête de série Géants de New York affrontez les champions NFC Nord et la troisième tête de série Vikings du Minnesota (16 h 30 HE), suivis des Ravens de Baltimore, sixième tête de série, face aux champions de l’AFC Nord et aux Bengals de Cincinnati, troisième tête de série (20 h 15 HE).

Dolphins de Miami contre Buffalo Bills

Rebondir

La campagne d’ouverture des Bills ne s’est pas déroulée comme prévu. Josh Allen a tâtonné sur une courte bousculade, mais le ballon est sorti des limites dans le processus. Les Bills ont mis fin à la possession en la retournant sur les bas sur la ligne de 32 verges de Miami.

Après que les Dolphins eurent trois retraits lors de leur premier entraînement, les Bills ont récupéré le ballon rapidement et se sont rachetés lors de leur prochaine possession. Allen s’est connecté avec Dawson Knox pour un score sauvage à une main pour mettre Buffalo en tête tôt, 7-0.

Choisi!

Lors du prochain trajet des Dolphins, la sécurité des Bills, Dean Marlowe, a choisi Skylar Thompson juste à l’extérieur de la zone rouge de Miami.

Jeu au sol fort

Les Bills ont largement profité du chiffre d’affaires, se déplaçant facilement sur le terrain avant que le porteur de ballon recrue James Cook ne marque un score de 12 verges pour étendre l’avance de Buffalo à 14-0 à la fin du premier quart.

Voir rouge

Allen a frappé Gabe Davis au milieu pour un ramassage de 19 verges qui était à l’origine considéré comme une passe incomplète. Buffalo a contesté la décision et le jeu a été inversé, plaçant les Bills près du milieu de terrain avant le deuxième quart.

La mise en scène

Les Dolphins sont toujours sans leur quart-arrière partant, car Tua Tagovailoa reste dans le protocole de commotion cérébrale. À la barre de Miami se trouve le quart-arrière recrue de troisième corde Thompson – un choix de septième ronde de l’État du Kansas lors du repêchage de l’an dernier. Vétéran Teddy Bridgewater qui s’est cassé un doigt à la main qui lance au cours de la semaine 17, devrait également être actif.

Les Dolphins visent à remporter un match d’après-saison pour la première fois depuis 2000.

De l’autre côté, Allen vise à mener les Bills, deuxième tête de série, à leur troisième apparition consécutive en ronde de division.

Giants de New York contre Vikings du Minnesota (16 h 30 HE, FOX)

Ravens de Baltimore face aux Bengals de Cincinnati (20 h 15 HE)

