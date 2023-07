Faits saillants du week-end Ka Vaar de Bigg Boss OTT 2: Avinash Sachdev dit qu’Abhishek Malhan n’est pas hygiénique

Abhishek Malhan et Avinash Sachdev s’affrontent. Il dit que Malhan n’est pas très hygiénique. Il dit qu’il a tendance à faire honte à Bebika Dhurve. Les deux parlent librement l’un de l’autre. Malhan dit que Sachdev est très diplomate. Il dit que Jad Hadid est proche de Sachdev mais il ne le laisse pas s’exprimer librement. Malhan dit qu’Avinash est en effet agressif et que les filles s’en sont plaintes. Il parle de Falaq Naaz et de lui. Jiya Shankar dit qu’elle est d’accord avec Abhishek Malhan.

Il y a un appelant de Calcutta. Elle demande à Jiya Shankar d’avoir abandonné Avinash et Falaq après l’arrivée de Palak Purswani. Mais après la sortie de Palak, elle est de retour avec AviLak. Jiya dit qu’elle fait des erreurs et qu’elle en apprendra davantage. Jad Hadid dit qu’il aimerait devenir capitaine pour montrer qu’il a des qualités de leadership et de gestion. Dans le BB Verse, Abhishek Malhan est nommé pire capitaine et on dit qu’il ne peut plus être capitaine. Il dit à Pooja Bhatt que son opinion est fausse qu’il veut être capitaine pour échapper à la nomination.