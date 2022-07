Faits saillants du San Diego Comic-Con 2022: nouveaux films Avengers, MCU Phase 5, toutes les grandes bandes-annonces

San Diego Comic-Con 2022 est terminé et dépoussiéré, et c’était un énorme week-end pour les nouvelles et les bandes-annonces. La principale mise à jour a été la mégatonne absolue d’annonces de films et d’émissions de télévision réalisé par Marvel lors de son panel du samedi – y compris deux nouveaux films Avengers en préparation. Mais il y avait plus – beaucoup plus, y compris John Wick 4, les émissions Star Trek et les films DC.

Voici une sélection de faits saillants, alors que nous sélectionnons certaines des choses les plus cool à injecter dans vos yeux directement à partir de SDCC 2022. Nous continuerons à en ajouter d’autres au fur et à mesure que les panneaux se dérouleront tout au long du week-end.

La phase 5 de Marvel révélée

L’une des plus grandes nouvelles du grand panel Hall H de Marvel: La phase 5 de l’univers cinématographique Marvel arrive! Black Panther : Wakanda Forever lance la Phase 4, et Ant-Man and the Wasp : Quantumania est officiellement le premier film de la Phase 5.

Il y a toute une série d’informations dignes d’intérêt dans cette seule image. Peut-être le plus important : le nouveau Daredevil ! Date de sortie de la lame !

Voici toutes les dates pour faciliter la lecture…

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania : 17 février 2023

Invasion secrète : 2023

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : 6 mai 2023

Écho : été 2023

Loki saison 2 : été 2023

Les Merveilles : 28 juillet 2023

Lame : 3 novembre 2023

Cœur de Fer : Automne 2023

Agatha Coven of Chaos : Hiver 2023-24

Daredevil : Born Again : printemps 2024

Captain America : Nouvel Ordre Mondial 3 mai 2024

Coups de foudre : 26 juillet 2024

Marvel annonce deux nouveaux films Avengers

On dirait que Marvel tente de répéter le tour Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Marvel a également annoncé ne pas un, mais deux films Avengers.

Il y a Avengers : la dynastie Kang et Avengers : guerres secrètes. Les deux font partie de Marvel Phase 6. Tout le monde a juste besoin de se détendre et de nous donner le temps de respirer. Le tout (c’est-à-dire les phases 4, 5 et 6) est déjà appelé The Multiverse Saga.

Les gens, c’est beaucoup.

En outre, Les quatre Fantastiques fait également partie de cette nouvelle Phase 6.

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Nous avons notre premier regard sur Black Panther: Wakanda Forever. Heureusement, contrairement à certaines bandes-annonces, nous avons pu voir celle-ci!

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Un Gardiens de la Galaxie Vol. 3 bande-annonce a été montrée, mais seuls les gens du panneau Marvel Hall H ont pu voir. La grande nouvelle semble être l’accent mis sur Rocket. Internet se déchaîne déjà sur “Baby Rocket” apparaissant dans la bande-annonce, ce qui semble suggérer que nous obtenons un peu de trame de fond de Rocket dans le nouveau film.

She-Hulk : avocate

Nous avons une toute nouvelle bande-annonce pour une émission qui nous passionne plutôt discrètement – ​​She-Hulk: Attorney at Law.

La grande chose dont tout le monde semble super excité à ce stade est l’apparition de Daredevil.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Avant le grand panel Marvel Hall H, nous avons eu un aperçu d’une affiche illustrée pour le prochain Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Cela signifie-t-il que nous aurons potentiellement un aperçu du film aujourd’hui? Potentiellement. Mais ce film ne sortira pas avant février de l’année prochaine. Pourtant, voici l’espoir!

Une bande-annonce a été diffusée lors de l’événement, mais malheureusement, seules les personnes assistant à l’émission ont pu la voir. Mais regarde, c’est vraiment drôle.

Jean mèche 4

Assassin de Keanu Reeves revient pour sa quatrième sortie au cinéma, et la bande-annonce nous a donné un aperçu de son régime d’entraînement dur à cuire, ainsi que des méchants joués par Donnie Yen et Bill Skarsgård. Celui-ci sortira en salles le 24 mars 2023.

L’homme de sable

L’adaptation Netflix de la légendaire série de bandes dessinées fantastiques de Neil Gaiman arrive le 5 août, et le service de streaming a suscité l’enthousiasme en supprimant une nouvelle bande-annonce Samedi.

Star Trek : Picard

Tout un tas de favoris de Star Trek: The Next Generation apparaîtront dans la troisième et dernière saison de Picard, qui a eu une bande-annonce samedi. Il sera diffusé sur Paramount Plus en 2023.

Star Trek : ponts inférieurs

Une remorque a fait allusion à ce que l’équipage de l’USS Cerritos fera dans la saison 3 de la série animée, qui sera diffusée en première sur Paramount Plus le 25 août. Nous recevons également un épisode croisé dans la saison 2 de l’émission en direct Strange New Mondial, qui devrait débuter en 2023.

Adam noir

Black Adam présente l’action anti-héros de DC dans les salles le 21 octobre et une nouvelle bande-annonce a fait allusion aux choix moraux auxquels le personnage de Dwayne “The Rock” Johnson sera confronté dans le film.

Shazam : la fureur des dieux



Shazam: Fury of the Gods, la suite de Shazam de 2019, apportera plus d’action magique de super-héros dans les salles de cinéma le 21 décembre. Il a une nouvelle bande-annonce lors du panel Warner Bros. de samedi, révélant Helen Mirren et Lucy Liu comme une paire de méchants très effrayants.

Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir

Lord of the Rings: The Rings of Power démarre sur Amazon Prime Video le 2 septembre et une nouvelle bande-annonce nous a donné un autre avant-goût de l’émission préquelle. Le spectacle se déroule au deuxième âge de la Terre du Milieu, et il semble bien que le grand méchant Sauron vise à répandre les ténèbres à travers le pays.

Bande-annonce Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs

Chris Pine est un barde qui fait des plans et joue du luth, Michelle Rodriguez est un barbare, Regé-Jean Page de Bridgerton et The Grey Man est un guerrier, le juge Smith est un mage et Sophia Lillis est un druide qui change de forme. Ils réussissent un braquage dans une aventure fantastique qui ressemble à une tonne de plaisir, avec des créatures classiques de D&D comme des dragons, des bêtes de déplacement, un imitateur, un Owlbear et Hugh Grant.

Clip fille lune et dinosaure diable

Cette amusante série de dessins animés Marvel a une distribution de voix dingue, annoncée au SDCC : Alison Brie, Daveed Diggs, Maya Hawke (de Stranger Things), Jennifer Hudson, Cobie Smulders, Craig Robinson, Indya Moore, May Calamawy (Moon Knight), Method Man (!), Wesley Snipes (!!) et l’astronaute Dr. Mae Jemison (!!!). Laurence Fishburne joue également, ayant également contribué à l’origine de l’ensemble du projet. À venir en 2023 sur Disney Channel et Disney Plus, la série animée voit la star de Diamond White dans le rôle de Lunella Lafayette, un super-génie de 13 ans qui s’associe à, eh bien, un dinosaure.

Bande-annonce Batgirl de Gotham Knights

Le jeu dérivé de Batman Gotham Knights se dirige vers PS5, Xbox Series X et PC le 25 octobre. Dans le jeu, vous incarnez les acolytes de Batman Rouge-gorge, Aile de nuit, Chaperon rouge ou Batgirl, et au SDCC une nouvelle bande-annonce se concentre sur cette dernière, alias Barbara Gordon. Les images du jeu et les scènes coupées montrent la combattante du crime vêtue de violet et de jaune montrant ses compétences de combat, ses armes et sa cape de planeur dans les rues méchantes de Gotham.

Bande-annonce Je suis Groot

Votre super-héros arboricole préféré revient dans ce bande-annonce méga-mignonne de I Am Groot.

Date de sortie de X-Men ’97

L’animation de Marvel redémarrage du dessin animé emblématique X-Men des années 90 sera diffusé sur Disney Plus à l’automne 2023.

Date de sortie de Spider-Man: Freshman Year

Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage de Spider-Man, mais apparemment, il mérite sa propre série animée. Spider-Man : première année streams, où ailleurs, sur Disney Plus en 2024.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? date de sortie de la saison 2

Série animée Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? reviendra à Disney Plus début 2023. La première série a mis en place des éléments multivers qui se sont avérés importants dans les films MCU récents, alors peut-être que la saison 2 sera également un terrain d’essai pour des trucs MCU plus cool.

Date de sortie de Marvel Zombies

En parlant de What If…?, l’un des épisodes nous a emmenés dans une branche du multivers MCU dominée par les morts-vivants. Cela est en train d’être étendu à un tout Série animée Marvel Zombies sur Disney Plus — mais pas avant 2024.

Teen Wolf : la bande-annonce du film

Lorsque la lune est pleine, Teen Wolf se transforme d’un film, puis d’une émission de télévision, puis d’un film à nouveau. Le service de streaming Paramount Plus a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour un film réunissant les acteurs de l’émission télévisée de 2011, dont Tyler Posey, Crystal Reed et Tyler “Superman” Hoechlin. Ils sont apparus dans 6 saisons d’aventures lycanthropiques vaguement basées sur le film Michael J Fox des années 1980, et maintenant ils ajoutent des ninjas de l’ombre et plus d’action surnaturelle.

Trésor national : bord de l’histoire

Il n’y a pas de Nicolas Cage dans ce redémarrage de Disney Plus TV des films d’aventure familiale de chasse au trésor, mais Harvey Keitel et Justin Bartha apparaîtront. Le teaser présente Lisette Olivera comme une nouvelle génération de tombe raider, pardon, chasseuse de trésor nationale.

Proie

Le nouveau film Predator a été projeté au public au SDCC avant sa sortie en streaming le 5 août sur Hulu (aux États-Unis) et Disney Plus ailleurs.

Beavis et Butt-Head de Mike Judge

Streamer Paramount Plus a également révélé un clip d’un redémarrage de Beavis et Butt-Head, les métalleux ricanants des années 90, qui seront diffusés le 4 août.

La roue du temps saison 3

Amazon Prime Video a renouvelé sa série fantastique La roue du temps, basé sur les livres de Robert Jordan, pour une troisième saison avant même que la deuxième saison ne commence à être diffusée. Amazon a également annoncé une série de courts métrages pour précéder la saison 2.

Andor

Les visiteurs de SDCC peuvent découvrir les costumes de la prochaine Série Disney Plus Star Wars Andordiffusé le 31 août.

Power Rangers 132 $ Dragonzord Révéler

Hasbro



Hasbro a montré un haut de gamme 132 $ Mighty Morphin Power Rangers Dragonzord, que CNET a dévoilé avant le panel Boom Studios jeudi. Faisant partie de la gamme Zord Ascension Project de Hasbro, ce Dragonzord est capable de se combiner avec le Megazord précédent de cette gamme en un Super Megazord et un mode Battle.

Films à venir en 2022 de Marvel, Netflix, DC et plus Voir toutes les photos