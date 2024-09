Faits saillants du samedi – Big Brother Network

Ce n’était pas n’importe quel vieux Veto Day dans la maison Big Brother, oh non, c’était le BB Comics Day ! Le thème des bandes dessinées est revenu pour les 5 derniers HG et ils se sont affrontés pour avoir la chance d’annuler les nominations du nouveau chef de famille ici lors de la semaine 11 de Big Brother 26. Il ne reste plus beaucoup de temps et la finale approche, donc tout grand mouvement est préférable. ça arrivera bientôt !

Ou peut-être pas. Une autre semaine consécutive où toute la puissance est contrôlée par un seul HG ne devrait pas donner lieu à de grosses surprises, à moins que le véritable cerveau de la saison ne veuille que cela se produise. Eh bien, c’est peut-être le cas, mais il faudra voir.

Avant de lire les événements de samedi, vous pouvez découvrir les moments forts de vendredi soir.

Faits saillants du flux en direct de Big Brother 26 – Samedi 28 septembre 2024:

9h25 BBT – Les HG ont reçu leur réveil. (Un peu plus tard que d’habitude et aucun choix de joueur n’est requis.) 9h30 BBT – Les HG se sont rassemblés dans la cuisine pour déguster des beignets Starbucks et Krispy Kreme de Big Brother 10h20 BBT – Les HG se prélassent dans le salon en attendant la compétition. 11h07 BBT – Flux coupés sur Pet Loops pour le veto. 16h50 BBT – Retour des flux. HG est de retour dans le salon mais habillé en tenue BB Comics. Makensy raconte avec enthousiasme sa performance et a le médaillon autour du cou. Makensy a de nouveau remporté le veto. 17h10 BBT – Makensy et Chelsie soupçonnent Cam d’organiser des compétitions. Ils se demandent s’il essaie de se laisser emporter jusqu’au bout et s’il demandera ensuite à Rubina de les éliminer. 17h20 BBT – Makensy se demande si elle doit sauver Rubina et renommer Cam. Chelsie a dit que si c’était juste elle contre Rubina et Kimo pour le prochain HOH, alors ce serait très facile de gagner. 17h35 BBT – Chelsie et Makensy poursuivent leur discours anti-Cam. Chelsie craint que Rubina ne garde Cam sur eux puisqu’il ne gagne rien. Ils entendent Cam approcher et décident de parler davantage plus tard ce soir. 17h45 BBT – Chelsie dit à nouveau à Makensy qu’elle est en colère contre Cam parce que ses défaites continues et leurs victoires en font des cibles visibles à côté de lui. 18h55 BBT – Chelsie dit qu’elle s’inquiète que Cam les joue. 19h55 BBT – Plus de discussions de Chelsie car elle est frustrée d’avoir l’impression de tout porter elle-même. 20h50 BBT – Rubina et Kimo discutent d’AOL. Makensy n’a aucune idée de ce que c’est. (Makensy est plus jeune que la franchise BBUS…) 21h45 BBT – Tout le monde sauf Cam traîne dans la salle HOH. 22h20 BBT – Makensy et Chelsie débattent pour savoir si Cam pourrait gagner à la fin avec un faible bilan de victoires. Makensy pense que le jury ne se souciera pas autant des victoires en compétition. Ils notent également que personne ne s’est préoccupé de Cam alors que les alliances changeaient. 22h40 BBT – Chelsie dit dans Storage que Makensy envisage peut-être de renommer Cam, mais n’est pas sûr que ce soit la bonne décision pour le moment. 22h45 BBT – Cam a rejoint Chelsie dans le stockage. Elle prévient Cam que Makensy a mentionné qu’elle pourrait le renommer parce qu’il a si mal réussi la compétition. Cam dit que ce serait une très mauvaise idée donc il ne s’en inquiétera pas. Chelsie promet à Cam qu’elle donnera du sens à Makensy au sujet du veto et de ne pas l’utiliser. Cam se demande pourquoi Makensy est en colère contre lui mais pas Chelsie si elle a perdu aussi. Chelsie souligne qu’elle était proche, mais Cam ne l’était pas. 22h50 BBT – Cam se plaint que les compétitions Big Brother ne ressemblent pas aux sports dans lesquels il est doué. 23h00 BBT – Cam est déjà au lit. 00h25 BBT – Kimo et Rubina traînent toujours dans la cuisine. Rubina dit que certains des anciens HG l’ont amenée à se sentir mal dans sa peau. Ils discutent de la possibilité de rechercher une thérapie pour soulager les effets de leur participation à l’émission. 01h30 BBT – Rubina dit à Kimo que Makensy s’inquiète du fait que Cam ne joue pas dur dans ces compositions. Kimo pense que Cam vient de tout balancer. Chelsie les rejoint et poursuit la discussion sur les mauvaises performances de Cam en compétition. 02h00 BBT – Les trois HG continuent de traîner et de discuter de sujets généraux. Ils passent en revue les bandes dessinées pour chaque HG 03h00 BBT – Rubina et Kimo discutent seuls de la façon dont Makensy ne respecte pas sa promesse pour la F4. Rubina veut essayer de mettre Chelsie sur le bloc mais Cam est d’accord si c’est lui à la place. 03h15 BBT – Kimo et Rubina espèrent que le grand plan de Makensy cette semaine est de faire sortir Cam et que Chelsie le soutiendra. 4h00 BBT – Les discussions de fin de soirée se poursuivent pour Rubina et Kimo alors qu’ils discutent des abonnés et du RHAP.

Si Chelsie prévient Cam, soit elle ne veut pas que cela se produise, soit elle envisage d’essayer de rejeter toute la faute sur Makensy tout en essayant de se faire passer pour sa championne en affirmant qu’elle s’est battue dur pour le protéger. Dimanche pourrait être intéressant car nous verrons ce qui se passera avec ces pourparlers renom-Cam. Je ne vais pas retenir mon souffle là-dessus, mais tout est possible.

