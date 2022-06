Faits saillants du projet de loi bipartisan sur la violence armée approuvé par le Sénat

WASHINGTON (AP) – Faits saillants du projet de loi bipartisan sur la violence armée que le Sénat a approuvé jeudi et que la Chambre devait adopter vendredi:

– Vérifications des antécédents étendues : les dossiers étatiques et locaux de santé mentale et juvénile des acheteurs d’armes à feu feront partie des vérifications fédérales des antécédents pour les acheteurs âgés de 18 à 20 ans. Trois jours maximum pour la collecte des dossiers prolongés jusqu’à 10 jours pour la recherche de données juvéniles. Si 10 jours s’écoulent sans résolution, la vente est conclue.

— « Échappatoire de petit ami » : Les auteurs de violences domestiques condamnés se voient refuser des armes à feu s’ils ont une « relation sérieuse continue actuelle ou passée de nature romantique ou intime » avec la victime. Droit des agresseurs d’acheter des armes à feu rétabli après cinq ans si aucun autre crime violent n’a été commis. Les armes à feu sont actuellement refusées aux agresseurs domestiques s’ils sont mariés, vivent avec ou ont un enfant avec la victime.

— Lois «drapeau rouge»: aide fédérale aux 19 États, plus le district de Columbia, qui ont des lois aidant les autorités à obtenir des ordonnances judiciaires pour retirer temporairement les armes des personnes jugées dangereuses. Ces États auraient besoin de processus solides pour contester la prise d’armes à feu. D’autres États pourraient utiliser l’argent pour des programmes d’intervention en cas de crise.

— Santé mentale : élargit les cliniques communautaires de santé comportementale. Aide les États à renforcer les programmes de santé mentale dans les écoles et à fournir davantage de consultations de santé mentale à distance.

— Éducation : Augmente les dépenses consacrées à la santé mentale en milieu scolaire, à l’intervention en cas de crise, aux programmes de prévention de la violence, à la formation des travailleurs en santé mentale et à la sécurité à l’école.

— Marchands d’armes sous licence fédérale : la loi actuelle exige que les personnes « engagées dans l’activité » de vente d’armes à feu soient titulaires d’une licence, ce qui signifie qu’elles doivent procéder à des vérifications d’antécédents. Bill définit cela comme la vente d’armes à feu « pour gagner principalement un profit » dans le but de poursuivre les personnes qui se soustraient à l’exigence.

-Trafiquants d’armes à feu : crée des crimes fédéraux pour les trafiquants d’armes à feu et les « acheteurs de paille » qui achètent des armes à feu pour des personnes qui ne passeraient pas les vérifications d’antécédents. Peines allant jusqu’à 25 ans de prison. Ces contrevenants sont désormais principalement poursuivis pour violation de la paperasserie.

– Coût : Le Bureau du budget du Congrès non partisan estime 13 milliards de dollars, principalement pour la santé mentale et les écoles. C’est plus que payé en retardant encore une réglementation de 2020 qui n’est jamais entrée en vigueur obligeant les fabricants de médicaments à accorder des rabais aux bénéficiaires de Medicare. Ce règlement augmenterait les coûts fédéraux de l’assurance-maladie.

