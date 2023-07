Faits saillants du Mexique contre le Qatar | Coupe d’or de la CONCACAF

Détails de la vidéo

Le Mexique et le Qatar se sont affrontés au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. Le Qatar est entré dans l’échiquier à la 27′, Hazem Shehata a marqué sur une belle tête. Un carton rouge controversé a été donné à la 68e minute à un entraîneur adjoint du Qatar, et un jaune au joueur mexicain Santiago Gimenez. Le Mexique a eu plusieurs occasions d’égaliser le match en seconde période, mais a finalement échoué. Malgré la défaite 1-0, le Mexique a remporté le groupe B et avec cette victoire, le Qatar s’est qualifié pour les quarts de finale.



