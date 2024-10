Faits saillants du lancement et de l’atterrissage du vaisseau spatial SpaceX

SpaceX a réalisé un exploit technique dimanche, non seulement en renvoyant un propulseur de fusée de 233 pieds vers son site de lancement, mais également en l’attrapant dans les airs avec deux bras mécaniques géants.

Cela s’est produit lors du cinquième vol d’essai de la fusée Starship et a constitué un énorme pas en avant pour les ambitions de SpaceX et de son fondateur, Elon Musk, qui incluent un jour transporter des personnes vers Mars.

Dans un avenir plus immédiat, la NASA paiera 4 milliards de dollars à SpaceX pour utiliser Starship afin d’emmener des astronautes à la surface de la Lune lors de deux prochaines missions de son programme Artemis.

L’entreprise de M. Musk, en plus d’avoir construit et piloté la fusée la plus grande et la plus puissante du monde, a également démontré une technologie clé nécessaire pour rendre le véhicule entièrement réutilisable et capable de voler encore et encore rapidement, plus comme un avion de ligne que comme une fusée.

Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, a félicité SpaceX pour le vol de dimanche dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

« Alors que nous nous préparons à retourner sur la Lune sous Artemis, la poursuite des tests nous préparera aux missions audacieuses qui nous attendent, notamment dans la région du pôle Sud de la Lune, puis vers Mars », a-t-il déclaré.

À 8 h 25, heure de l’Est, la fusée, haute de près de 400 pieds, a décollé du site de lancement de SpaceX près de Brownsville, au Texas. Le véhicule Starship de l’étage supérieur, empilé au-dessus du premier étage, connu sous le nom de booster Super Heavy, sera capable de transporter plus de 100 tonnes métriques en orbite.

Des gens regardent le lancement du vaisseau spatial SpaceX, qui a décollé dimanche de Boca Chica, au Texas. Crédit… Sergio Flores/Agence France-Presse — Getty Images

Après que le propulseur ait réussi à pousser Starship vers le haut à travers la partie la plus dense de l’atmosphère, il s’est éloigné alors que Starship continuait de se diriger vers l’espace.

Le propulseur a ensuite allumé quelques-uns de ses 33 moteurs pour se propulser vers le site de lancement. En tombant du ciel à une vitesse supersonique, il a déclenché des bangs soniques qui ont stupéfié les spectateurs mais ont agacé certains résidents.

« Ma maison a tremblé au décollage et à la rentrée, jusqu’à Harlingen, à 40 miles de là », a déclaré Justin LeClaire, biologiste de la faune au sein du Coastal Bend Bays and Estuaries Program, qui surveille les lancements de SpaceX. « Cela aurait vraiment ressemblé à un tremblement de terre mineur, si je n’avais pas su qu’une fusée était en train d’être lancée. »

Un graphique de la Federal Aviation Administration comparant une projection de bangs soniques issus des activités de lancement de SpaceX en 2022 avec des attentes plus récentes. Crédit… Administration fédérale de l’aviation

Près du sol, les moteurs ont tiré à nouveau pour ralentir le booster, qui ressemblait à une cigarette géante tombant avec la lueur des moteurs en bas.

Alors que le propulseur descendait près de la tour de lancement, il se balançait d’avant en arrière et des flammes montaient d’un côté, mais cela ne semblait pas le faire dévier de sa trajectoire. Il se blottit contre les bras, qui se refermèrent doucement autour du booster, l’attrapant.

Lorsque les moteurs s’éteignirent, le propulseur était toujours suspendu dans les airs.

« Je ne sais pas quoi dire! » Gwynne Shotwell, directrice des opérations de SpaceX, a déclaré dans une publication sur X.

Un petit incendie a continué de brûler à la base du booster, mais les flammes se sont rapidement éteintes.

Le retour du booster sur le site de lancement était similaire à la façon dont le premier étage de la fusée Falcon 9 de SpaceX rentre dans l’atmosphère avant d’atterrir sur une plate-forme flottante ou une aire d’atterrissage. SpaceX le fait désormais régulièrement, mais les boosters doivent encore être ramenés sur le site de lancement.

M. Musk envisage que les vaisseaux spatiaux soient capables de voler beaucoup plus souvent. SpaceX a donc construit une tour dotée de bras mécaniques surnommée les baguettes. SpaceX prévoit également d’utiliser ces armes pour attraper les vaisseaux spatiaux à leur retour d’orbite.

Pendant que la tour de lancement capturait le booster au Texas, le véhicule Starship de l’étage supérieur poursuivait son arc dans l’espace en direction de l’océan Indien. Pour ce vol, SpaceX a amélioré la protection thermique du Starship afin qu’il puisse mieux résister à la chaleur torride de la rentrée.

Au moins un des volets semblait avoir subi des dommages lors de la rentrée, mais le Starship a survécu intact alors qu’il effectuait un atterrissage en douceur sur l’eau. Elle a ensuite explosé, ce qui n’était pas inattendu. SpaceX n’envisageait pas de récupérer le vaisseau spatial.

Le Starship de SpaceX lors de son essai en vol, à Boca Chica dimanche. Crédit… Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Une caméra que SpaceX avait installée sur une bouée dans l’océan a capturé les derniers instants du Starship, et les images suggèrent qu’il a atterri presque exactement là où il visait.

Alors que les commentateurs de SpaceX restaient concentrés sur la mission dimanche, le vol d’essai a eu lieu alors que M. Musk investissait son temps et son argent pour soutenir la campagne de l’ancien président Donald J. Trump. Il est apparu aux côtés de M. Trump lors d’un rassemblement ce mois-ci à Butler, en Pennsylvanie, portant une chemise sur laquelle était écrit « Occupy Mars » et a affirmé que M. Trump était le seul candidat qui amènerait l’humanité sur Mars.

Pour se rendre sur Mars – ou même atterrir sur la Lune – SpaceX doit relever des défis plus techniques. Ils incluent l’accélération du rythme des lancements et la démonstration de la capacité de remplir les réservoirs de propulseur du Starship en orbite.

M. Musk promet que les premiers vaisseaux spatiaux à destination de Mars partiront fin 2026, la prochaine fois que la Terre et Mars s’aligneront, et que si ces premiers atterrissages se déroulent bien, des vols avec équipage suivront.

Les bangs soniques, que la Federal Aviation Administration avait prédits en accordant à SpaceX l’autorisation de lancement, pourraient ajouter un autre sujet de discorde entre l’agence, SpaceX et les environnementalistes qui affirment que l’on ne fait pas assez pour protéger les personnes, les biens et la faune des lancements.

Ces plaintes pourraient s’intensifier à mesure que SpaceX demande l’autorisation de augmenter le nombre de lancements de Starship sur son site du Texas, de cinq lancements orbitaux par an à 25.

Mais SpaceX affirme que les régulateurs entravent ses progrès, ce cinquième vol d’essai du Starship étant retardé de plusieurs mois en raison de la lenteur bureaucratique. La FAA affirme qu’elle s’efforce de protéger la sécurité publique. À un moment donné, l’agence a dit qu’elle ne le ferait pas approuver le vol de dimanche jusqu’à fin novembre, l’approbation du US Fish and Wildlife Service sur les questions environnementales sur le site de lancement du Texas étant un facteur de retard.

Il existe de nombreuses preuves des conséquences environnementales sur la région, comme le détaille une enquête du New York Times publiée en juillet.

Après des semaines de pression de la part de M. Musk, l’approbation de la FAA est arrivée samedi pour le vol de dimanche. Mais certaines mises en garde environnementales étaient jointes.

La FAA a déclaré que SpaceX avait accepté de mener des études sur les graviers de la taille d’un pois que la fusée envoie dans le parc national adjacent.pour déterminer la distance du panache de gravier et des méthodes pour protéger les nids lors des événements de lancement.

SpaceX utilisera également des drones équipés de caméras infrarouges – capables de détecter les sites de nidification d’animaux – lors des lancements, et déploiera des ingénieurs environnementaux avant et après les lancements pour rechercher tout dommage causé à ces oiseaux et à leurs nids.

Il peut également être demandé à l’entreprise, si le Fish and Wildlife Service l’approuve, d’installer des abris temporaires pour protéger les nids lors des lancements.

Le soleil se couche samedi derrière le vaisseau spatial de SpaceX à Boca Chica. Crédit… Éric Gay/Presse associée

Dans les dossiers publics, le La FAA avait dit que la pression atmosphérique, le bruit et les bangs soniques seraient tous plus intenses lors des essais de dimanche. Lors de vols précédents, le booster est descendu au-dessus du golfe du Mexique, beaucoup plus loin des habitations.

La pression atmosphérique, a déclaré la FAA dans un rapport rendu public samedi, serait presque assez fort causer potentiellement des dommages mineurs aux anciens plâtres des maisons situées non loin du site de lancement.

Les inspections planifiées après vol montreront si l’événement a causé des dommages et, si oui, quelle était son ampleur. EspaceX, la FAA a ditdispose d’une assurance pour couvrir le coût de toute réparation structurelle requise.

Valerie Bates, responsable du site historique d’État du phare de Port Isabel, situé à environ six miles du site de lancement, a déclaré que le vol de dimanche était sensiblement plus fort, du moins pour elle, que les lancements précédents une fois l’atterrissage inclus.

Le bruit pendant le décollage est toujours long et grondant, a-t-elle déclaré, mais les vibrations étaient plus intenses à mesure que le booster revenait, bien qu’il n’y ait eu aucun dommage apparent au phare. Elle a déclaré que certains voisins avaient signalé que des objets étaient tombés des murs.

« C’était clairement différent », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était au phare pour l’événement. « Il y a eu deux ou trois booms très puissants à l’atterrissage, qui ont eu plus d’impact. C’était plus fort, plus bruyant.

Tous les habitants de la région n’ont pas signalé des perturbations plus intenses.

Keith Reynolds, qui vit à six kilomètres du site de lancement, a déclaré que les vibrations et le bruit n’étaient pas si différents de ceux des lancements précédents et qu’il n’avait constaté aucun dommage à sa maison.

« C’était un exploit incroyable », a-t-il déclaré. « Je suis prêt pour le prochain et 100 autres. »